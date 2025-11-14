Sezon łyżwiarski 2025/2026 w Warszawie wystartował

Tegoroczny sezon łyżwiarski w Warszawie już wystartował. W tej chwili w stolicy działają trzy miejsca, gdzie fani jazdy na lodzie mogą oddać się swojej pasji. Dwie z lodowych aren - Torwar i Figlowisko - działają już od września, kilka dni temu dołączyła do nich arena na Targówku.



Chociaż większość warszawskich lodowisk otwiera się dopiero w grudniu, wielbiciele ślizgawek nie muszą dłużej czekać. Na terenie Warszawy działają już trzy lodowiska kryte. Dzięki zadaszeniu obiektów, możemy doświadczyć zimowej energii i zabawy pełnej ruchu, niezależnie od pogody za oknem. „Życie Warszawy” przyjrzało się ofercie pierwszej trójki.

Kompleksowa oferta Torwaru

Od 11 września lodowisko na COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6A, gości na swoich taflach pierwszych miłośników jazdy na łyżwach, oferując ślizgawki wieczorne (we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 18:30 lub 20:00) oraz poranne (w niedziele od 11:00 do 12:30).

Bilety na lodowisko można zakupić zarówno w kasie lodowiska, jak i online. Kasy otwierane są około 30 minut przed każdą ślizgawką. Bilet normalny kosztuje 23 zł, a ulgowy 17 zł, natomiast wchodząc na ślizgawkę jako opiekun dziecka płacimy jedynie 3 zł. Istnieje również możliwość zakupu karnetu na 10 wejść.

Na terenie obiektu możemy wypożyczyć łyżwy (dziecięce, saneczkowe, figurowe, hokejowe), kask oraz chodzik do nauki jazdy (duży wybór chodzików dla dzieci, między innymi: pingwin, panda, foka, samochodzik, rolba). Mamy też możliwość naostrzenia własnych łyżew i umówienia się na naukę jazdy z instruktorem.