Sezon łyżwiarski 2025/2026 w Warszawie wystartował

Figlowisko na Ursynowie działa już od końca września
Chociaż większość warszawskich lodowisk otwiera się dopiero w grudniu, wielbiciele ślizgawek nie muszą dłużej czekać. Na terenie Warszawy działają już trzy lodowiska kryte. Dzięki zadaszeniu obiektów, możemy doświadczyć zimowej energii i zabawy pełnej ruchu, niezależnie od pogody za oknem. „Życie Warszawy” przyjrzało się ofercie pierwszej trójki.
Od 11 września lodowisko na COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6A, gości na swoich taflach pierwszych miłośników jazdy na łyżwach, oferując ślizgawki wieczorne (we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 18:30 lub 20:00) oraz poranne (w niedziele od 11:00 do 12:30).
Bilety na lodowisko można zakupić zarówno w kasie lodowiska, jak i online. Kasy otwierane są około 30 minut przed każdą ślizgawką. Bilet normalny kosztuje 23 zł, a ulgowy 17 zł, natomiast wchodząc na ślizgawkę jako opiekun dziecka płacimy jedynie 3 zł. Istnieje również możliwość zakupu karnetu na 10 wejść.
Na terenie obiektu możemy wypożyczyć łyżwy (dziecięce, saneczkowe, figurowe, hokejowe), kask oraz chodzik do nauki jazdy (duży wybór chodzików dla dzieci, między innymi: pingwin, panda, foka, samochodzik, rolba). Mamy też możliwość naostrzenia własnych łyżew i umówienia się na naukę jazdy z instruktorem.
Hala Torwaru rozświetla okolicę podczas długich jesiennych wieczorów i zachęca do skorzystania z lodowiska
Niezależnie od poziomu zaawansowania, instruktorzy pomogą doskonalić technikę i cieszyć się jazdą na lodzie. Na porannych ślizgawkach w niedzielę zostaje wydzielona część lodowiska dla małych dzieci i osób uczących się jeździć na łyżwach. Lodowisko honoruje Kartę Dużej Rodziny.
Od 30 września lodowisko Figlowisko 24/7 przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 60 na Ursynowie przygotowało promocję na start sezonu, dzięki której w cenie biletu możemy korzystać z lodowiska bez limitu czasowego do momentu opuszczenia obiektu.
Zarówno lodowisko, wypożyczalnia łyżew, kasków, pingwinków do nauki jazdy jak i ostrzalnia łyżew czynne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu każdy, niezależnie od godzin pracy czy nauki, może cieszyć się jazdą na łyżwach. Bilet wstępu kosztuje 30 zł, ale lodowisko honoruje wszystkie karty MultiSport, FitProfit i Medicover Sport.
Dzieci i młodzież z warszawskich szkół i przedszkoli, w ramach zajęć wychowania fizycznego, w godzinach 8-16 mają darmowy wstęp. Figlowisko jest dobrym wyborem nie tylko dla osób, którym aktywnego wypoczynku połączonego z dobrą zabawą nigdy nie jest za mało, ale też dla rodzin z dziećmi. Obok ślizgawki ustawiony jest kącik wypoczynkowy z automatami do gier.
Od 8 listopada lodowisko pod niebiesko-białym namiotem przy ul. Łabiszyńskiej 20A zaprasza na zimowe szaleństwo na Targówku. Działa dd poniedziałku do piątku w godz. 14-21 oraz od soboty do niedzieli w godz. 9-21. Podczas planowania wyjścia na lodowisko, warto upewnić się czy nie trafimy na przerwę techniczną - należy zajrzeć na stronę internetową i sprawdzić aktualny harmonogram.
Na terenie lodowiska działa wypożyczalnia łyżew, fok do nauki jazdy oraz kasków. Od poniedziałku do czwartku odbywa się ostrzenie łyżew. Osoby powyżej 16 roku życia, za wejście na lodowisko na 60 min, płacą 15 zł, natomiast posiadając Kartę warszawiaka płacimy 3 zł mniej. Bilet ulgowy kosztuje 9 zł.
Czwartkowy wieczór na lodowisku przy ul. Łabiszyńskiej 20A, wciąż jest miejsce dla chętnych
Lodowisko schowane w zadaszonej konstrukcji za stadionem posiada podświetlaną taflę lodu oraz własne nagłośnienie. Od grudnia na terenie Targówka, w ramach Budżetu Obywatelskiego będziemy można skorzystać bezpłatnie również z odkrytego lodowiska w parku Bródnowskim.
Tafla gotowa, muzyka gra, czas założyć łyżwy i rozgrzać mięśnie przed zbliżającą się zimą. Do zobaczenia na lodzie.