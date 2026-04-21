Na miejscu pracuje ponad 50 zastępów straży pożarnej
W akcji gaśniczej brało udział ponad 50 zastępów straży pożarnej z Warszawy oraz powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego i pruszkowskiego. Jak przekazał mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim, łączna powierzchnia objęta ogniem wyniosła ok. 23 tys. m².
Na miejscu pracowała grupa ratownictwa chemicznego. Pomiary wykazały, że jakość powietrza jest dobra i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska i prace rozbiórkowe.