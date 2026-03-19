Wiosenne przebudzenie nad Wisłą: Ekologia, tradycja i aktywność

W ramach akcji Wodniackich porządków wolontariusze będą zbierać śmieci z pokładów łodzi, docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Dzielnica Wisła przygotowały propozycje łączące dbałość o naturę z rekreacją. Jednym z głównych punktów programu jest nowa odsłona konkursu Warszawa w kwiatach, który w tym roku zostanie połączony z plebiscytem na Warszawskie Drzewo Roku. Sezon otwierają Ogrodowe czwartki – cykl warsztatów w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, podczas których uczestnicy uczą się m.in. wykorzystania wikliny w przestrzeni ogrodowej.
Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem dbania o czystość brzegów Wisły. W sobotę rano przy Pawilonie Kamień rozpocznie się wielkie wiosenne sprzątanie. To ostatni moment na usunięcie odpadów z nadwiślańskich zarośli, zanim teren ten zazieleni się i stanie niedostępny dla ludzi aż do kolejnej zimy. Porządki obejmą także samą rzekę – w ramach akcji Wodniackich porządków wolontariusze będą zbierać śmieci z pokładów łodzi, docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.
W Porcie Czerniakowskim ekologia połączy się ze sportem. Zaplanowano tam sprzątanie basenu portowego z poziomu desek SUP, a dla uczestników przygotowano bezpłatne sesje w Saunie Wisła oraz zajęcia jogi. Z kolei na prawym brzegu, przy plaży Poniatówka, odbędzie się plogging, czyli bieg połączony ze zbieraniem śmieci, będący jednocześnie formą rozgrzewki przed Półmaratonem Warszawskim.
Zgodnie z polską tradycją, symbolem zmiany pór roku nad Wisłą będzie marzanna. W najbliższy piątek naturalne kukły, wykonane wyłącznie z ekologicznych materiałów, zostaną uroczyście zatopione podczas wspólnych rejsów. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne dla dzieci z warszawskich szkół, przybliżające przyrodnicze dziedzictwo rzeki.
Dla osób tęskniących za żeglugą przygotowano miejsca na tradycyjnych galarach. Miłośnicy rzemiosła mogą natomiast odwiedzić Szkutnię po godzinach w Porcie Czerniakowskim. Przez cały sezon flisacy i szkutnicy będą tam prezentować techniki budowy drewnianych łodzi, które później wezmą udział w takich wydarzeniach jak Rajd Urzecze czy Warsaw Wooden Boat Festival.
Dla osób tęskniących za taką żeglugą jak na zdjęciu przygotowano miejsca na tradycyjnych galarach.
Większość przygotowanych atrakcji, w tym warsztaty i rejsy, jest bezpłatna, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc często wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Formularze zapisów oraz szczegółowy kalendarz wydarzeń są dostępne na stronach internetowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w mediach społecznościowych Dzielnicy Wisła.