Życie Warszawy
Wiosenne przebudzenie nad Wisłą: Ekologia, tradycja i aktywność

Publikacja: 19.03.2026 16:45

W ramach akcji Wodniackich porządków wolontariusze będą zbierać śmieci z pokładów łodzi, docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.

Foto: Jan Piotrowski

M.B.
Warszawa wita wiosnę bogatym programem wydarzeń nad rzeką oraz w miejskich ogrodach. Mieszkańcy mogą liczyć na darmowe warsztaty, rejsy tradycyjnymi łodziami oraz akcje proekologiczne, które potrwają przez cały nadchodzący sezon.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Dzielnica Wisła przygotowały propozycje łączące dbałość o naturę z rekreacją. Jednym z głównych punktów programu jest nowa odsłona konkursu Warszawa w kwiatach, który w tym roku zostanie połączony z plebiscytem na Warszawskie Drzewo Roku. Sezon otwierają Ogrodowe czwartki – cykl warsztatów w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, podczas których uczestnicy uczą się m.in. wykorzystania wikliny w przestrzeni ogrodowej.

Wielkie porządki i dbałość o nadrzeczne łęgi

Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem dbania o czystość brzegów Wisły. W sobotę rano przy Pawilonie Kamień rozpocznie się wielkie wiosenne sprzątanie. To ostatni moment na usunięcie odpadów z nadwiślańskich zarośli, zanim teren ten zazieleni się i stanie niedostępny dla ludzi aż do kolejnej zimy. Porządki obejmą także samą rzekę – w ramach akcji Wodniackich porządków wolontariusze będą zbierać śmieci z pokładów łodzi, docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.

W Porcie Czerniakowskim ekologia połączy się ze sportem. Zaplanowano tam sprzątanie basenu portowego z poziomu desek SUP, a dla uczestników przygotowano bezpłatne sesje w Saunie Wisła oraz zajęcia jogi. Z kolei na prawym brzegu, przy plaży Poniatówka, odbędzie się plogging, czyli bieg połączony ze zbieraniem śmieci, będący jednocześnie formą rozgrzewki przed Półmaratonem Warszawskim.

Tradycyjne pożegnanie zimy na wodzie

Zgodnie z polską tradycją, symbolem zmiany pór roku nad Wisłą będzie marzanna. W najbliższy piątek naturalne kukły, wykonane wyłącznie z ekologicznych materiałów, zostaną uroczyście zatopione podczas wspólnych rejsów. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne dla dzieci z warszawskich szkół, przybliżające przyrodnicze dziedzictwo rzeki.

Dla osób tęskniących za żeglugą przygotowano miejsca na tradycyjnych galarach. Miłośnicy rzemiosła mogą natomiast odwiedzić Szkutnię po godzinach w Porcie Czerniakowskim. Przez cały sezon flisacy i szkutnicy będą tam prezentować techniki budowy drewnianych łodzi, które później wezmą udział w takich wydarzeniach jak Rajd Urzecze czy Warsaw Wooden Boat Festival.

Foto: Jan Piotrowski

Jak wziąć udział w wydarzeniach

Większość przygotowanych atrakcji, w tym warsztaty i rejsy, jest bezpłatna, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc często wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Formularze zapisów oraz szczegółowy kalendarz wydarzeń są dostępne na stronach internetowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w mediach społecznościowych Dzielnicy Wisła.

Źródło: zyciewarszawy.pl

