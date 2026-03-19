Wiosenne przebudzenie nad Wisłą: Ekologia, tradycja i aktywność

Warszawa wita wiosnę bogatym programem wydarzeń nad rzeką oraz w miejskich ogrodach. Mieszkańcy mogą liczyć na darmowe warsztaty, rejsy tradycyjnymi łodziami oraz akcje proekologiczne, które potrwają przez cały nadchodzący sezon.



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Dzielnica Wisła przygotowały propozycje łączące dbałość o naturę z rekreacją. Jednym z głównych punktów programu jest nowa odsłona konkursu Warszawa w kwiatach, który w tym roku zostanie połączony z plebiscytem na Warszawskie Drzewo Roku. Sezon otwierają Ogrodowe czwartki – cykl warsztatów w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, podczas których uczestnicy uczą się m.in. wykorzystania wikliny w przestrzeni ogrodowej.

Wielkie porządki i dbałość o nadrzeczne łęgi

Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem dbania o czystość brzegów Wisły. W sobotę rano przy Pawilonie Kamień rozpocznie się wielkie wiosenne sprzątanie. To ostatni moment na usunięcie odpadów z nadwiślańskich zarośli, zanim teren ten zazieleni się i stanie niedostępny dla ludzi aż do kolejnej zimy. Porządki obejmą także samą rzekę – w ramach akcji Wodniackich porządków wolontariusze będą zbierać śmieci z pokładów łodzi, docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.

W Porcie Czerniakowskim ekologia połączy się ze sportem. Zaplanowano tam sprzątanie basenu portowego z poziomu desek SUP, a dla uczestników przygotowano bezpłatne sesje w Saunie Wisła oraz zajęcia jogi. Z kolei na prawym brzegu, przy plaży Poniatówka, odbędzie się plogging, czyli bieg połączony ze zbieraniem śmieci, będący jednocześnie formą rozgrzewki przed Półmaratonem Warszawskim.