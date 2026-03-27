4.5°C
1015.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zabytkowym pociągiem po wielkanocną przygodę. Świąteczny przejazd z Piaseczna

Publikacja: 27.03.2026 07:00

Cała wyprawa na trasie Piaseczno – Tarczyn – Runów – Piaseczno potrwa około czterech godzin

Foto: mat. pras.

M.B.
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa zaprasza na wyjątkową podróż retro połączoną z rodzinnym piknikiem. Na pasażerów czekają warsztaty tworzenia palm, ognisko oraz przejażdżki drezyną na 28-kilometrowej trasie przez malownicze okolice.

Wydarzenie rozpocznie się na stacji Piaseczno Miasto przy ul. Henryka Sienkiewicza 14, skąd o godz. 11 wyruszy zabytkowy skład. Cała wyprawa na trasie Piaseczno – Tarczyn – Runów – Piaseczno potrwa około czterech godzin, oferując uczestnikom kontakt z historią i przyrodą. Zanim pociąg odjedzie, pasażerowie mogą odwiedzić modelarnię i indywidualnie zwiedzić makietę kolejową w godz. 10-10:50.

Foto: mat. pras.

Atrakcje na trasie i postój w Runowie

Podczas jazdy wąskotorówką pasażerom towarzyszy przewodnik, który przybliża dzieje kolei. Kluczowym punktem programu jest postój w Runowie, gdzie zaplanowano przedświąteczny piknik. Organizatorzy przygotowali tam liczne aktywności:

  • warsztaty ekologicznego tworzenia palm wielkanocnych,
  • zajęcia plastyczne z wielkanocnymi kolorowankami dla dzieci,
  • ognisko z możliwością upieczenia własnych kiełbasek,
  • przejazdy drezyną ręczną oraz spacer ścieżką edukacyjną o długości 1 km.
Cała wyprawa to spotkanie z historią, tradycją i budzącą się po zimie przyrodą

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Bilety i zasady rezerwacji

Miejsca na przejazd można zarezerwować online lub w biurze stacji w Piasecznie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Ceny biletów wynoszą 52 zł dla dorosłych oraz 35 zł dla młodzieży do 18 lat. Najmłodsze dzieci do 3 lat podróżują za 5 zł bez oddzielnej miejscówki. Dodatkowe opłaty w wysokości 15 zł obowiązują za przewóz roweru, dużego bagażu lub psa, natomiast za wózek dziecięcy zapłacimy 5 zł.

Zniżki dla mieszkańców i rodzin

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Mieszkańca Piaseczna mogą liczyć na upust w wysokości 5 zł. Warto pamiętać, że zakup biletu bezpośrednio w dniu wyjazdu wiąże się z dopłatą 5 zł. Realizacja przejazdu jest uzależniona od frekwencji oraz warunków pogodowych – w przypadku ich pogorszenia organizatorzy mogą skrócić trasę lub odwołać wydarzenie.

Dodatkowe informacje oraz rezerwacje grupowe dostępne są pod numerem telefonu 607 155 188.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA