Zabytkowym pociągiem po wielkanocną przygodę. Świąteczny przejazd z Piaseczna

Bilety i zasady rezerwacji

Miejsca na przejazd można zarezerwować online lub w biurze stacji w Piasecznie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Ceny biletów wynoszą 52 zł dla dorosłych oraz 35 zł dla młodzieży do 18 lat. Najmłodsze dzieci do 3 lat podróżują za 5 zł bez oddzielnej miejscówki. Dodatkowe opłaty w wysokości 15 zł obowiązują za przewóz roweru, dużego bagażu lub psa, natomiast za wózek dziecięcy zapłacimy 5 zł.

Zniżki dla mieszkańców i rodzin

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Mieszkańca Piaseczna mogą liczyć na upust w wysokości 5 zł. Warto pamiętać, że zakup biletu bezpośrednio w dniu wyjazdu wiąże się z dopłatą 5 zł. Realizacja przejazdu jest uzależniona od frekwencji oraz warunków pogodowych – w przypadku ich pogorszenia organizatorzy mogą skrócić trasę lub odwołać wydarzenie.

Dodatkowe informacje oraz rezerwacje grupowe dostępne są pod numerem telefonu 607 155 188.