Aktywny Ursynów 2026. Jak zdobyć darmowe wejściówki?

Wylosować można m.in. wejściówki do Centrum Tenisa Stołowego.
Program będzie realizowany przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji od lutego do grudnia 2026 r.
W ramach programu mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnych karnetów na siłownię "Arena Active Club", jednorazowych wejściówek do pływalni UCSiR - "Koncertowa", "Hirszfelda" i "Aqua Relaks" oraz z godzinnych wejściówek do Centrum Tenisa Stołowego.
- Po raz kolejny wspieramy kondycję i zdrowie naszych mieszkańców. Zachęcam do wzięcia udziału w losowaniu i zapraszam do obiektów UCSiR. Dodam, że to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy – od czerwca do sierpnia zaplanowaliśmy także zajęcia na świeżym powietrzu na terenie zielonym obok Areny Ursynów – mówi Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów.
Aby zdobyć jednorazowe wejściówki/karnety należy złożyć zgłoszenie poprzez system rejestracji, który będzie zamieszczony na stronie internetowej UCSiR https://sport.um.warszawa.pl/waw/ucsir.
Wśród osób zgłoszonych co miesiąc losowanie będzie odbywało się poprzez utworzony do tych celów system informatyczny.
W lutym do rozdysponowania jest 700 bezpłatnych godzinnych wejść na pływalnie, 70 bezpłatnych karnetów (4 wejścia) na siłownię AAC oraz 14 stołów do tenisa stołowego w Centrum Tenisa Stołowego. Przy jednym stole mogą grać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
Przyjmowanie zgłoszeń na luty trwa do 29 stycznia. Losowanie przeprowadzone zostanie 30 stycznia 2026 r. O wygranych jednorazowych wejściówkach/karnetach osoby wylosowane będą powiadamiane drogą mailową.