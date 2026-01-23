Ursynów gra dla dzieci! Koncerty, atrakcje i zabawa dla całej rodziny

Ta i inne aukcje ursynowskie na Allegro czekają na licytujących
Ursynów aktywnie włącza się w 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci!”, a jej celem jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W całej dzielnicy zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe, w które zaangażowali się mieszkańcy, wolontariusze, lokalne instytucje oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
– WOŚP to coś więcej niż zbiórka, to przede wszystkim energia dobra. To święto empatii i realnej pomocy. Zapraszam do wspólnego grania, pomagania i bicia kolejnych rekordów. Zamiast biletu proponujemy wrzucenie datku do puszek WOŚP – mówi Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa.
Urząd Dzielnicy Ursynów połączył siły z ursynowskimi instytucjami w jednym sztabie #5260. Dla WOŚP grają m.in.: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Ursynoteka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 Państwowej Straży Pożarnej.
W sobotę 24 stycznia od godz. 17 Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów zaprasza na koncerty zespołów Cure, Hamulec i Chryja, a także na akustyczną „domóweczkę” Zenka Grabowskiego. To muzyczny początek finałowego weekendu na Ursynowie.
Główne wydarzenia 34. Finału WOŚP odbędą się w niedzielę 25 stycznia od godz. 12 równocześnie w trzech lokalizacjach: Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, Arenie Ursynów oraz na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61.
W DOK Ursynów przy ul. Kajakowej 12b zaplanowano m.in. spektakl Teatru Gargulec „Wybierz numer 112”, warsztaty cukiernicze z Blikle, kiermasz gadżetów WOŚP, spektakl „Grunwald 2.0” teatru Kapslok, a także warsztaty modelarskie, komiksowe i wiklinowe.
W Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 na uczestników czekać będą m.in. spektakl „Przygody Świnki Peppy”, bajkowy koncert Magdaleny Wasylik, koncert młodzieży kończący warsztaty ImRock, warsztaty klocków i figurek WOŚP oraz liczne animacje.
Nie zabraknie także kiermaszów rękodzieła i obrazów przygotowanych przez Radę Seniorów i Klubotekę Dorosłego Człowieka, kiermaszu książek i tworzenia karykatur organizowanych przez Ursynotekę oraz warsztatów robienia bransoletek i zdobienia masek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów. Dodatkową atrakcją będzie symulator dachowania, umożliwiający bezpieczne doświadczenie zagrożeń na drodze.
Na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów w godz. 11-15 odbędą się pokazy i przejazdy Mazowieckich AmCar’ów. Zwieńczeniem dnia będzie tradycyjne Światełko do Nieba, zaplanowane na godz. 20.
Ursynowską zbiórkę można wesprzeć, wpłacając środki do eSkarbonki sztabu #5260 lub wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Warto również wziąć udział w internetowych aukcjach sztabu #5260, gdzie do wylicytowania są m.in. VIP-owskie wejściówki na wydarzenia, dzielnicowe gadżety, wycieczka rowerowa lub kręgle z Burmistrzem Ursynowa oraz spotkania wydziałowe prowadzone przez Zastępcę Burmistrza.