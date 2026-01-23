Ursynów gra dla dzieci! Koncerty, atrakcje i zabawa dla całej rodziny

Ursynów po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas 34. Finału dzielnica zaprasza na koncerty, spektakle i wydarzenia rodzinne. Gramy dla zdrowych brzuszków dzieci!



Ursynów aktywnie włącza się w 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci!”, a jej celem jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W całej dzielnicy zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe, w które zaangażowali się mieszkańcy, wolontariusze, lokalne instytucje oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

– WOŚP to coś więcej niż zbiórka, to przede wszystkim energia dobra. To święto empatii i realnej pomocy. Zapraszam do wspólnego grania, pomagania i bicia kolejnych rekordów. Zamiast biletu proponujemy wrzucenie datku do puszek WOŚP – mówi Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa.

Wspólny sztab i szerokie partnerstwo

Urząd Dzielnicy Ursynów połączył siły z ursynowskimi instytucjami w jednym sztabie #5260. Dla WOŚP grają m.in.: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Ursynoteka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 Państwowej Straży Pożarnej.

Koncertowa sobota – 24 stycznia

W sobotę 24 stycznia od godz. 17 Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów zaprasza na koncerty zespołów Cure, Hamulec i Chryja, a także na akustyczną „domóweczkę” Zenka Grabowskiego. To muzyczny początek finałowego weekendu na Ursynowie.