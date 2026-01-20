Warszawa gra z WOŚP. Wyjątkowe aukcje dzielnic

Aukcje przygotowane przez warszawskie dzielnice stanowią ważny element wsparcia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wśród nich są spotkania z burmistrzami, wejścia backstage, lot balonem, zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych oraz unikatowe pamiątki sportowe i dzieła sztuki. Sprawdź, co można wylicytować i jednocześnie wesprzeć cel WOŚP.
Aukcje przygotowane przez warszawskie dzielnice stanowią ważny element wsparcia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To połączenie lokalnego zaangażowania z realną pomocą dla potrzebujących. Każda propozycja ma swój niepowtarzalny charakter i pokazuje, że Warszawa potrafi grać razem – z odpowiedzialnością, empatią i otwartością.
Jedną z najbardziej atrakcyjnych kategorii są aukcje oferujące przeżycia, których nie da się kupić na co dzień.
Ursynów zaprasza na „Złote zaproszenie na Dni Ursynowa 2026”. Zwycięzca licytacji otrzyma dostęp do strefy backstage/VIP dla siebie i maksymalnie trzech członków rodziny, możliwość zapowiedzi wybranego koncertu ze sceny oraz zestaw gadżetów promocyjnych. Dni Ursynowa co roku przyciągają ponad 20 tysięcy uczestników. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/zlote-zaproszenie-na-dni-ursynowa-2026-18237524636
Ursynów zaprasza na „Złote zaproszenie na Dni Ursynowa 2026”. Zwycięzca licytacji otrzyma dostęp do strefy backstage/VIP dla siebie i maksymalnie trzech członków rodziny
Wawer przygotował propozycję dla miłośników adrenaliny – lot balonem dla dwóch osób nad Warszawą i okolicami. Lot odbędzie się w sezonie wiosenno-letnim, a termin zostanie ustalony po zakończeniu licytacji. Cena wywoławcza to 200 zł. Aukcja prowadzona jest stacjonarnie, tuż przed koncertem Oli Szwed w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a (około godz. 18.45).
Z Białołęki pochodzi oferta wyjątkowej przejażdżki zabytkowym „maluchem” w towarzystwie burmistrzyń dzielnicy – propozycja zarówno dla miłośników motoryzacji, jak i lokalnych historii. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/wyjatkowa-przejazdzka-z-burmistrzyniami-dzielnicy-bialoleka-18251338636
Oferta wyjątkowej przejażdżki zabytkowym „maluchem” w towarzystwie burmistrzyń dzielnicy Bielany
Nie brakuje aukcji edukacyjnych i odkrywających kulisy świata nauki oraz przemysłu.
Włochy zapraszają na wizytę w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Uczestnicy zobaczą m.in. zabytkowe maszyny latające, wybrane przestrzenie badawcze oraz taras widokowy. Aukcja przeznaczona jest dla maksymalnie 6 osób, a wizyta potrwa około 3 godzin. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/wizyta-w-lukasiewicz-instytucie-lotnictwa-18230860798
Bielany oferują rodzinny voucher na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal Warszawa – jednej z najnowocześniejszych linii produkcyjnych stali w Europie. Warunkiem udziału jest ukończenie 14. roku życia. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/18202199761
Bielany oferują rodzinny voucher na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal Warszawa
Na Targówku, w Domu Kultury Świt, przy współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowana jest specjalna aukcja edukacyjna. Link do informacji o aukcji: https://www.facebook.com/WOSPWarszawa/posts/pfbid0VEynSv7wk5JVp7ADBHwNbknGGzKyfow1mzheLBdzhAE9Y8SXbMLpHbxHYJnu2VfPl
Z kolei Praga-Południe zaprasza na obserwacje Słońca i Księżyca przez profesjonalne teleskopy wraz z Kosmiczną Akademią na dachu Terminala Kultury Gocław, gdzie powstaje obserwatorium.
Wśród aukcji WOŚP w Warszawie znalazły się także przedmioty o wyjątkowej wartości sportowej.
Śródmieście wystawiło koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego, podpisaną w 2024 roku podczas jubileuszu 65-lecia MOS Śródmieście – Klubu Varsovia. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/Koszulka-z-Autografem-Roberta-Lewandowskiego-18248715736
Śródmieście wystawiło koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego
Na Żoliborzu licytowane będą rękawice bokserskie przekazane przez Oliwię Toborek, wicemistrzynię świata seniorek z 2022 roku. Cena wywoławcza wynosi 250 zł, a licytacje odbędą się stacjonarnie w trzech turach.
Nie zabrakło również propozycji dla miłośników sztuki i unikatowych przedmiotów.
Wola oferuje fotografię z wystawy „Wolskie Kontrasty” autorstwa Aleksandra Małachowskiego – Hashtagalka. Praca przedstawia zestawienie historycznej zabudowy z nowoczesną architekturą dzielnicy. Link do aukcji: https://allegro.pl/produkt/wolskie-kontrasty-z-autografem-autora-burmistrz-dzielnicy-wola-dla-wosp-b904d45a-f942-4262-986a-b29c32469f6b?offerId=18242116699
Z Ursusa pochodzi ręcznie wykonany sweter z naturalnej włóczki (wełna alpaki i jedwab), stworzony przez Zastępczynię Burmistrza Dzielnicy Ursus, Anetę Wachnicką. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/sweter-wlasnorecznie-zrobiony-przez-zastepczynie-burmistrza-dzielnicy-ursus-18244058536
Na Mokotowie, w Przedszkolu nr 344, w ramach akcji „Nauczyciele Szyją Dobro”, powstają „Pożeracze smutków” – kolorowe formy tekstylne pomagające dzieciom radzić sobie z emocjami.
Aukcje warszawskich dzielnic pokazują, że pomoc może mieć wiele twarzy – od emocjonujących przeżyć, przez edukację, po sztukę i sport. Każda wylicytowana oferta to nie tylko wyjątkowa pamiątka lub doświadczenie, ale przede wszystkim realne wsparcie dla 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warszawa znów gra do końca świata i jeden dzień dłużej.