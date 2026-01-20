Warszawa gra z WOŚP. Wyjątkowe aukcje dzielnic

Wawer przygotował propozycję dla miłośników adrenaliny – lot balonem dla dwóch osób nad Warszawą i okolicami. Lot odbędzie się w sezonie wiosenno-letnim, a termin zostanie ustalony po zakończeniu licytacji. Cena wywoławcza to 200 zł. Aukcja prowadzona jest stacjonarnie, tuż przed koncertem Oli Szwed w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a (około godz. 18.45).

Z Białołęki pochodzi oferta wyjątkowej przejażdżki zabytkowym „maluchem” w towarzystwie burmistrzyń dzielnicy – propozycja zarówno dla miłośników motoryzacji, jak i lokalnych historii. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/wyjatkowa-przejazdzka-z-burmistrzyniami-dzielnicy-bialoleka-18251338636

Oferta wyjątkowej przejażdżki zabytkowym „maluchem" w towarzystwie burmistrzyń dzielnicy Bielany

Nauka, technika i miejsca niedostępne na co dzień

Nie brakuje aukcji edukacyjnych i odkrywających kulisy świata nauki oraz przemysłu.

Włochy zapraszają na wizytę w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Uczestnicy zobaczą m.in. zabytkowe maszyny latające, wybrane przestrzenie badawcze oraz taras widokowy. Aukcja przeznaczona jest dla maksymalnie 6 osób, a wizyta potrwa około 3 godzin. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/wizyta-w-lukasiewicz-instytucie-lotnictwa-18230860798

Bielany oferują rodzinny voucher na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal Warszawa – jednej z najnowocześniejszych linii produkcyjnych stali w Europie. Warunkiem udziału jest ukończenie 14. roku życia. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/18202199761

Bielany oferują rodzinny voucher na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal Warszawa

Na Targówku, w Domu Kultury Świt, przy współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowana jest specjalna aukcja edukacyjna. Link do informacji o aukcji: https://www.facebook.com/WOSPWarszawa/posts/pfbid0VEynSv7wk5JVp7ADBHwNbknGGzKyfow1mzheLBdzhAE9Y8SXbMLpHbxHYJnu2VfPl

Z kolei Praga-Południe zaprasza na obserwacje Słońca i Księżyca przez profesjonalne teleskopy wraz z Kosmiczną Akademią na dachu Terminala Kultury Gocław, gdzie powstaje obserwatorium.

Sport, pasja i kolekcjonerskie perełki

Wśród aukcji WOŚP w Warszawie znalazły się także przedmioty o wyjątkowej wartości sportowej.

Śródmieście wystawiło koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego, podpisaną w 2024 roku podczas jubileuszu 65-lecia MOS Śródmieście – Klubu Varsovia. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/Koszulka-z-Autografem-Roberta-Lewandowskiego-18248715736

Śródmieście wystawiło koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego

Na Żoliborzu licytowane będą rękawice bokserskie przekazane przez Oliwię Toborek, wicemistrzynię świata seniorek z 2022 roku. Cena wywoławcza wynosi 250 zł, a licytacje odbędą się stacjonarnie w trzech turach.

Sztuka, fotografia i rękodzieło

Nie zabrakło również propozycji dla miłośników sztuki i unikatowych przedmiotów.

Wola oferuje fotografię z wystawy „Wolskie Kontrasty” autorstwa Aleksandra Małachowskiego – Hashtagalka. Praca przedstawia zestawienie historycznej zabudowy z nowoczesną architekturą dzielnicy. Link do aukcji: https://allegro.pl/produkt/wolskie-kontrasty-z-autografem-autora-burmistrz-dzielnicy-wola-dla-wosp-b904d45a-f942-4262-986a-b29c32469f6b?offerId=18242116699

Z Ursusa pochodzi ręcznie wykonany sweter z naturalnej włóczki (wełna alpaki i jedwab), stworzony przez Zastępczynię Burmistrza Dzielnicy Ursus, Anetę Wachnicką. Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/sweter-wlasnorecznie-zrobiony-przez-zastepczynie-burmistrza-dzielnicy-ursus-18244058536

Foto: mat. pras.

Na Mokotowie, w Przedszkolu nr 344, w ramach akcji „Nauczyciele Szyją Dobro”, powstają „Pożeracze smutków” – kolorowe formy tekstylne pomagające dzieciom radzić sobie z emocjami.

Pomaganie, które łączy

Aukcje warszawskich dzielnic pokazują, że pomoc może mieć wiele twarzy – od emocjonujących przeżyć, przez edukację, po sztukę i sport. Każda wylicytowana oferta to nie tylko wyjątkowa pamiątka lub doświadczenie, ale przede wszystkim realne wsparcie dla 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warszawa znów gra do końca świata i jeden dzień dłużej.