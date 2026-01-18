Ferie na sportowo. Co i gdzie przygotował urząd miasta?

Ratusz przygotował 133 propozycje zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Z aktywności mogą korzystać dzieci i młodzież w miejskich ośrodkach sportu, centrach rekreacji, szkołach oraz specjalnie przygotowanych punktach feryjnych. Zajęcia odbywają się na nowoczesnych i bezpiecznych obiektach sportowych, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
– Co roku dbamy o to, aby warszawskie ferie były czasem nie tylko odpoczynku, ale także aktywności i rozwoju – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Dzięki bogatej ofercie sportowej w ramach akcji „Zima w Mieście” dzieci i młodzież mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury, rozwijać swoje pasje, dbać o zdrowie i spędzać czas w bezpiecznych warunkach. To inwestycja w młodych mieszkańców stolicy i ich dobrostan – dodaje.
W ramach miejskiego programu dostępne będą aktywności organizowane przez Aktywną Warszawę, Park Kultury w Powsinie, warszawskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz dzielnicowe punkty specjalistyczne. Łącznie daje to 133 propozycje zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Aktywna Warszawa przygotowała 15 rodzajów zajęć, m.in. pływanie grupowe i indywidualne, zajęcia na lodowiskach, treningi koszykówki i siatkówki oraz aktywności na kortach.
Park Kultury w Powsinie zaprasza m.in. na kręgle i bilard. Warszawskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (OSiRy) oferują 77 rodzajów zajęć, w tym pływanie, piłkę nożną, gry zespołowe, koszykówkę, łyżwy, tenis stołowy, lekkoatletykę oraz zajęcia ogólnorozwojowe.
W dzielnicach działają również specjalistyczne punkty sportowo-rekreacyjne, zapewniające takie aktywności jak: korektywa ruchowa, zajęcia taneczne, sporty rakietowe, rekreacja ogólnorozwojowa oraz aktywności rodzinne.
Część dzielnic wciąż rozszerza ofertę, dlatego liczba aktywności będzie na bieżąco aktualizowana. Program jest realizowany w różnych częściach miasta, aby każde dziecko mogło znaleźć zajęcia dopasowane do swoich zainteresowań i możliwości.
Program „Zima w Mieście” obejmuje zarówno zajęcia grupowe, sprzyjające integracji i współpracy, jak i wejścia indywidualne, pozwalające trenować w swoim tempie. Szczególna uwaga poświęcona jest również starszej młodzieży (14–19 lat) – dla niej przewidziano możliwość korzystania z wybranych obiektów sportowych na podstawie legitymacji szkolnej.
Aktualne informacje o zajęciach, terminach i zasadach uczestnictwa znajdują się: na stronie programu „Zima w Mieście 2026”, w wyszukiwarce aktywności oraz na stronach ośrodków sportu i rekreacji w Warszawie.
OSiR-y opublikują także szczegółowe komunikaty, w których znajdą się nazwy i rodzaje zajęć, dni oraz godziny dostępności, informacje o grupach odbiorców, zasady odpłatności lub bezpłatnego wstępu, a także wyraźne wskazanie oferty skierowanej do młodzieży w wieku 14–19 lat.