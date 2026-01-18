Ferie na sportowo. Co i gdzie przygotował urząd miasta?

Miasto przygotowało dla dzieci i młodzieży 133 propozycje zimowych zajęć sportowo-rekreacyjnych - od pływania i łyżew, przez gry zespołowe, po specjalistyczne treningi i animacje ruchowe w dzielnicach. Tegoroczna edycja akcji „Zima w Mieście 2026” potrwa do 30 stycznia.



Z aktywności mogą korzystać dzieci i młodzież w miejskich ośrodkach sportu, centrach rekreacji, szkołach oraz specjalnie przygotowanych punktach feryjnych. Zajęcia odbywają się na nowoczesnych i bezpiecznych obiektach sportowych, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.

Foto: mat. pras.

– Co roku dbamy o to, aby warszawskie ferie były czasem nie tylko odpoczynku, ale także aktywności i rozwoju – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Dzięki bogatej ofercie sportowej w ramach akcji „Zima w Mieście” dzieci i młodzież mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury, rozwijać swoje pasje, dbać o zdrowie i spędzać czas w bezpiecznych warunkach. To inwestycja w młodych mieszkańców stolicy i ich dobrostan – dodaje.

15 rodzajów aktywności sportowych w Warszawie

W ramach miejskiego programu dostępne będą aktywności organizowane przez Aktywną Warszawę, Park Kultury w Powsinie, warszawskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz dzielnicowe punkty specjalistyczne. Łącznie daje to 133 propozycje zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Aktywna Warszawa przygotowała 15 rodzajów zajęć, m.in. pływanie grupowe i indywidualne, zajęcia na lodowiskach, treningi koszykówki i siatkówki oraz aktywności na kortach.