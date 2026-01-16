Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

Warszawa na ferie 2026 staje się stolicą dziecięcej przygody. Od jubileuszowej gry w Stacji Muzeum, przez sportowe szaleństwo z Aktywną Warszawą, aż po „biodróże” w Muzeum Narodowym – oto przewodnik po atrakcjach.



Zimowa przerwa od nauki w województwie mazowieckim, rozpoczynająca się oficjalnie od 19 stycznia (potrwa do 1 lutego), nie musi oznaczać nudy przed ekranem komputera. Stolica przygotowała ofertę, która udowadnia, że ferie w mieście mogą być równie ekscytujące co wyjazd w góry.

Warszawskie instytucje kultury i sportu połączyły siły, by zaoferować młodym mieszkańcom i turystom unikalną mieszankę edukacji, rekreacji i sztuki.

Przygoda ze Stacją Muzeum i w Muzeum Niepodległości

Dla miłośników wielkich maszyn i odkrywania przeszłości obowiązkowym punktem na mapie jest Stacja Muzeum przy ul. Towarowej 3. Tegoroczne ferie mają tam szczególny wymiar – zbiegają się bowiem z jubileuszem 100-lecia Polskich Kolei Państwowych.

Z tej okazji w dniach 21–30 stycznia organizowana jest muzealna gra terenowa „Zima na Głównym”. Grupy zorganizowane będą mogły wcielić się w rolę detektywów historii, odkrywając legendarne pojazdy i sekrety zawodów kolejowych.

Jak podkreśla dyrektor placówki Emilia Oleksiak, to nowoczesny sposób na opowiadanie o dziedzictwie techniki poprzez współpracę i zabawę. Koszt udziału to zaledwie 5 zł. Wymagana jest rezerwacja do zwiedzania w grupach.