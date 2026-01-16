Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

W 2026 roku termin ferii zimowych dla Mazowsza to 19 stycznia – 1 lutego.
Zimowa przerwa od nauki w województwie mazowieckim, rozpoczynająca się oficjalnie od 19 stycznia (potrwa do 1 lutego), nie musi oznaczać nudy przed ekranem komputera. Stolica przygotowała ofertę, która udowadnia, że ferie w mieście mogą być równie ekscytujące co wyjazd w góry.
Warszawskie instytucje kultury i sportu połączyły siły, by zaoferować młodym mieszkańcom i turystom unikalną mieszankę edukacji, rekreacji i sztuki.
Dla miłośników wielkich maszyn i odkrywania przeszłości obowiązkowym punktem na mapie jest Stacja Muzeum przy ul. Towarowej 3. Tegoroczne ferie mają tam szczególny wymiar – zbiegają się bowiem z jubileuszem 100-lecia Polskich Kolei Państwowych.
Z tej okazji w dniach 21–30 stycznia organizowana jest muzealna gra terenowa „Zima na Głównym”. Grupy zorganizowane będą mogły wcielić się w rolę detektywów historii, odkrywając legendarne pojazdy i sekrety zawodów kolejowych.
Jak podkreśla dyrektor placówki Emilia Oleksiak, to nowoczesny sposób na opowiadanie o dziedzictwie techniki poprzez współpracę i zabawę. Koszt udziału to zaledwie 5 zł. Wymagana jest rezerwacja do zwiedzania w grupach.
Równie bogato prezentuje się oferta Muzeum Niepodległości. W Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów dzieci wezmą udział w „Zimowej przygodzie z Muzeum”. Program obejmuje warsztaty „Tajemnice rękopisów”, gdzie pod lupę trafią średniowieczne inicjały, oraz zajęcia o zwierzętach Ojców Niepodległości – w tym o słynnej Kasztance marszałka Piłsudskiego.
Warto pamiętać o „Rodzinnej Niedzieli” 25 stycznia oraz o bezpłatnych czwartkach. Oferta wykracza nawet poza centrum miasta – w Radzyminie rusza „Zimowa Akademia Młodego Historyka”, gdzie dzieci będą tworzyć patriotyczne plakaty i uczyć się deszyfrowania meldunków.
Dla tych, którzy energię wolą pożytkować w ruchu, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa przygotowało kolejną odsłonę akcji „Zima w Mieście”.
Od 19 do 30 stycznia warszawscy uczniowie mogą korzystać z szerokiej bazy obiektów. Pływalnie przy ul. Rozbrat, Inflanckiej czy Konwiktorskiej czekają na amatorów wody, a hale sportowe Ośrodka Polonia oferują przestrzeń do gry w koszykówkę i siatkówkę. Fani tenisa znajdą swoje miejsce na kortach Legia Tenis & Golf, gdzie zaplanowano dwa turnusy szkoleniowe.
Nieodłącznym elementem warszawskiej zimy są lodowiska. Aktywna Warszawa zaprasza na Stegny, Moczydło oraz pod Pałac Kultury i Nauki i na Rynek Starego Miasta.
Jeśli jednak szukamy czegoś bardziej kameralnego, Centrum Praskie Koneser oferuje Praską Ślizgawkę. To jedno z najbardziej nastrojowych miejsc na mapie stolicy – jazda na łyżwach wśród zrewitalizowanej, ceglanej architektury i świetlnych instalacji ma niepowtarzalny klimat. Ślizgawka działa codziennie w siedmiu sesjach, a wieczorne sesje przy iluminacjach to idealna propozycja nie tylko dla najmłodszych.
Centrum Praskie Koneser to nie tylko łyżwy. To tutaj mieści się miniciti – pierwsze w Polsce miasteczko zawodowe. Podczas ferii dzieci w wieku 7–15 lat mogą na 3 godziny stać się strażakami, lekarzami czy dziennikarzami radiowymi. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie w lokalnej walucie („miniasach”), co uczy ich podstaw ekonomii i zarządzania budżetem.
Dla fanów literatury i filmu przygotowano przestrzeń „Kleks. Magia Kina”, inspirowaną światem Pana Kleksa, a miłośnicy słodkości mogą zapisać się na warsztaty czekoladowe w każdą sobotę.
Ofertę kulturalną Pragi dopełnia Muzeum Sztuki Fantastycznej z wystawą „BEST_IARIUS” Bartosza Stępińskiego, która z pewnością zaciekawi starszą młodzież i dorosłych.
Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) udowadnia, że sztuka nie musi być zamknięta w czterech ścianach. Pod hasłem „Sztuka natury na ferie” instytucja zaprasza na „biodróże” z Michałem Książkiem. To spacery przyrodnicze łączące analizę dzieł Jana Bruegla z tropieniem żywych ptaków i roślin w pobliskim parku. To unikalne połączenie ornitologii, botaniki i historii sztuki.
Wewnątrz gmachu przy Al. Jerozolimskich czekają warsztaty sitodruku prowadzone przez Kwiaciarnię Grafiki – uczestnicy mogą przynieść własne ubrania i ozdobić je motywami z muzealnych kolekcji. Dla tych, którzy czują presję doskonałości, przygotowano warsztaty „Porysujmy sobie 'brzydko'”, promujące czystą radość z tworzenia.
Niedzielne spotkania rodzinne skupią się natomiast na potędze czterech żywiołów, pozwalając dzieciom odkryć zimowe pejzaże w zupełnie nowym świetle.