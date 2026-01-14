Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Warszawa dysponuje wciąż ok. 3 tysiącami wolnych miejsc w programie Zima w Mieście 2026, skierowanym do dzieci i młodzieży spędzających ferie w stolicy.



Dodatkowa rekrutacja na pozostałe wolne stanowiska rozpocznie się 15 stycznia 2026 roku o godzinie 8 i będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach posiadających wolne zasoby.

Dostępność miejsc w dzielnicach Warszawy

Z ogólnej liczby niemal 13 tys. przygotowanych miejsc, ponad 9 tys. zostało już rozdysponowanych i potwierdzonych. Obecnie we wszystkich dzielnicach Warszawy rodzice mogą jeszcze znaleźć wolne punkty w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, wskazuje, że program obejmuje szeroki wachlarz zajęć sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, które mają zapewnić uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek.

Procedura zgłaszania uczestników

Proces zapisów w ramach rekrutacji uzupełniającej wymaga od rodziców lub opiekunów prawnych wypełnienia karty kwalifikacyjnej. Dokument ten można pozyskać na dwa sposoby: pobrać go ze strony elektronicznego systemu zapisów pod adresem warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub odebrać osobiście w wybranej Feryjnej Placówce Edukacyjnej. Rejestracja startuje 15 stycznia i potrwa do wyczerpania miejsc lub zakończenia całej akcji. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do organizatora wypoczynku w konkretnej szkole lub placówce.