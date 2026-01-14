Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Dodatkowa rekrutacja na pozostałe wolne stanowiska rozpocznie się 15 stycznia 2026 roku o godzinie 8 i będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach posiadających wolne zasoby.
Z ogólnej liczby niemal 13 tys. przygotowanych miejsc, ponad 9 tys. zostało już rozdysponowanych i potwierdzonych. Obecnie we wszystkich dzielnicach Warszawy rodzice mogą jeszcze znaleźć wolne punkty w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, wskazuje, że program obejmuje szeroki wachlarz zajęć sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, które mają zapewnić uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek.
Proces zapisów w ramach rekrutacji uzupełniającej wymaga od rodziców lub opiekunów prawnych wypełnienia karty kwalifikacyjnej. Dokument ten można pozyskać na dwa sposoby: pobrać go ze strony elektronicznego systemu zapisów pod adresem warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub odebrać osobiście w wybranej Feryjnej Placówce Edukacyjnej. Rejestracja startuje 15 stycznia i potrwa do wyczerpania miejsc lub zakończenia całej akcji. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do organizatora wypoczynku w konkretnej szkole lub placówce.
Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.
Z dodatkowych zapisów mogą skorzystać osoby, które wcześniej nie brały udziału w rekrutacji, a także ci, którzy chcą zmienić wybraną wcześniej placówkę. W przypadku zmiany miejsca konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji w dotychczasowej szkole i ponowne dostarczenie dokumentów do nowej jednostki. Na wolne miejsca mogą aplikować również rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednich etapach lub nie dopełniły formalności związanych z potwierdzeniem woli zapisu w wyznaczonym terminie.
Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 7-17. Oferta jest skierowana do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci mieszkających na stałe w stolicy. Dzienny koszt udziału wynosi 50 zł, na co składa się opłata za opiekę (30 zł) oraz za dwa posiłki, w tym jeden ciepły (20 zł).
System przewiduje zwolnienia z opłat dla wybranych grup. Dotyczy to dzieci korzystających z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w trakcie roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo rodzice dzieci wymagających specjalistycznej diety, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego i zapewnieniu wyżywienia we własnym zakresie, są zwolnieni z opłat za posiłki w placówce.