-2.2°C
1014.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Publikacja: 14.01.2026 18:00

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa dysponuje wciąż ok. 3 tysiącami wolnych miejsc w programie Zima w Mieście 2026, skierowanym do dzieci i młodzieży spędzających ferie w stolicy.

Dodatkowa rekrutacja na pozostałe wolne stanowiska rozpocznie się 15 stycznia 2026 roku o godzinie 8 i będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach posiadających wolne zasoby.

Dostępność miejsc w dzielnicach Warszawy

Z ogólnej liczby niemal 13 tys. przygotowanych miejsc, ponad 9 tys. zostało już rozdysponowanych i potwierdzonych. Obecnie we wszystkich dzielnicach Warszawy rodzice mogą jeszcze znaleźć wolne punkty w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, wskazuje, że program obejmuje szeroki wachlarz zajęć sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, które mają zapewnić uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek.

Polecane
Likwidacją przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zajmie się na najbliższej
placówki oświatowe
Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?

Procedura zgłaszania uczestników

Proces zapisów w ramach rekrutacji uzupełniającej wymaga od rodziców lub opiekunów prawnych wypełnienia karty kwalifikacyjnej. Dokument ten można pozyskać na dwa sposoby: pobrać go ze strony elektronicznego systemu zapisów pod adresem warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub odebrać osobiście w wybranej Feryjnej Placówce Edukacyjnej. Rejestracja startuje 15 stycznia i potrwa do wyczerpania miejsc lub zakończenia całej akcji. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do organizatora wypoczynku w konkretnej szkole lub placówce.

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Zasady dla nowych i obecnych uczestników

Z dodatkowych zapisów mogą skorzystać osoby, które wcześniej nie brały udziału w rekrutacji, a także ci, którzy chcą zmienić wybraną wcześniej placówkę. W przypadku zmiany miejsca konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji w dotychczasowej szkole i ponowne dostarczenie dokumentów do nowej jednostki. Na wolne miejsca mogą aplikować również rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednich etapach lub nie dopełniły formalności związanych z potwierdzeniem woli zapisu w wyznaczonym terminie.

Organizacja opieki i koszty udziału

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 7-17. Oferta jest skierowana do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci mieszkających na stałe w stolicy. Dzienny koszt udziału wynosi 50 zł, na co składa się opłata za opiekę (30 zł) oraz za dwa posiłki, w tym jeden ciepły (20 zł).

Polecane
Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026
Przewodnik „Życia Warszawy”
Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026

System przewiduje zwolnienia z opłat dla wybranych grup. Dotyczy to dzieci korzystających z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w trakcie roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo rodzice dzieci wymagających specjalistycznej diety, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego i zapewnieniu wyżywienia we własnym zakresie, są zwolnieni z opłat za posiłki w placówce.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu.
bezpieczeństwo

Zaatakowali dostawcę i zamienili się ubraniami

Zimowa akcja wsparcia została wstrzymana po zaledwie kilku dniach
miasto zimą

Ratusz kończy zimową akcję wsparcia. „Zabrakło kasy na rozpuszczalną kawę?”

Plan obejmuje najstarszą część Warszawy – rozplanowany w średniowieczu układ urbanistyczny obszaru S
przestrzeń miejska

Plan Starego Miasta gotowy do uchwalenia. Co w nim znajdziemy?

SŁużby ostrzegają przed trudnymi warunkami i gołoledzią
ostrzeżenie

„Jeśli możesz, zostań w domu”. Trudne warunki na drogach i chodnikach

Budka z odzieżą na skwerze w rejonie dworca Warszawa-Śródmieście
przestrzeń miejska

Miasto mówi „nie” dla targu pod Pałacem Kultury

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zapoznać się ze szczegółowymi procedurami adopcyjnymi n
zwierze warszawskie

Schronisko na Paluchu ratuje psy z likwidowanej placówki w Mąkosach

Efekt dwuetapowej rekonstrukcji elewacji przy Koszykowej 30. Zwieńczenie zostanie odtworzone w kolej
zabytki

Remonty zabytkowych kamienic w Warszawie. Przykłady długofalowych rewitalizacji

Piasek do posypywania chodników może się okazać najbardziej potrzebnym towarem, jeśli prognozy meteo
Uwaga! niebezpieczna pogoda

Meteorolodzy ostrzegają przed środową gołoledzią w Warszawie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama