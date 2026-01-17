Zmiany w komunikacji miejskiej podczas ferii zimowych

Skrócone trasy i nowe rozkłady jazdy

Część linii autobusowych będzie w czasie ferii obsługiwać krótsze relacje. Zmiany te obejmują:

linię 125: na odcinku Międzylesie – Wiatraczna,

linię 187: z pętli Ursus-Niedźwiadek do przystanku Al. Witosa 02,

linię 131: skrócenie wszystkich kursów do pętli Sadyba,

linię 192: na trasie Krasnowola – Ursynów Płd,

linię 326: na trasie Metro Marymont – Olesin,

linię 521: na trasie Falenica – Wiatraczna (bez dojazdu do Dworca Centralnego).

W dni powszednie skorygowane rozkłady jazdy zaczną obowiązywać dla szerokiej grupy linii, w tym m.in. 105, 114, 185, 507, 523 oraz 709. W weekendy specjalne rozkłady zostaną wprowadzone dla linii: 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228 i 527.

Korekty w kursowaniu tramwajów

Zmiany nie ominą również komunikacji szynowej. W dni powszednie tramwaje będą podjeżdżały na przystanki z mniejszą częstotliwością. W godzinach szczytu czas oczekiwania wydłuży się z 4 do 5 minut lub z 8 do 10 minut. Poza godzinami szczytu tramwaje będą kursować co 7 minut i 30 sekund (zamiast co 6) oraz co 15 minut (zamiast co 12). Rozkład weekendowy pozostaje bez zmian.

Pociągi metra w dni powszednie

Ruch pociągów metra zostanie ograniczony wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Na pierwszej linii metra (M1) składy będą kursować co 2 minuty i 50 sekund. Pasażerowie korzystający z drugiej linii (M2) mogą spodziewać się pociągu co 3 minuty i 30 sekund.