Zmiany w komunikacji miejskiej podczas ferii zimowych

Do 1 lutego będzie obowiązywał feryjny rozkład jazdy
Modyfikacje dotyczą zarówno zawieszenia wybranych linii, jak i ograniczenia częstotliwości kursowania pojazdów.
W okresie od 17 stycznia do 1 lutego pasażerowie muszą liczyć się z brakiem kursów na kilkunastu liniach autobusowych. Zawieszone zostaje kursowanie linii: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8.
Dodatkowo na liniach 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładach jako wykonywane wyłącznie w dni nauki szkolnej. Wybrane autobusy przestaną obsługiwać podjazdy pod placówki oświatowe. Dotyczy to linii:
Część linii autobusowych będzie w czasie ferii obsługiwać krótsze relacje. Zmiany te obejmują:
W dni powszednie skorygowane rozkłady jazdy zaczną obowiązywać dla szerokiej grupy linii, w tym m.in. 105, 114, 185, 507, 523 oraz 709. W weekendy specjalne rozkłady zostaną wprowadzone dla linii: 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228 i 527.
Zmiany nie ominą również komunikacji szynowej. W dni powszednie tramwaje będą podjeżdżały na przystanki z mniejszą częstotliwością. W godzinach szczytu czas oczekiwania wydłuży się z 4 do 5 minut lub z 8 do 10 minut. Poza godzinami szczytu tramwaje będą kursować co 7 minut i 30 sekund (zamiast co 6) oraz co 15 minut (zamiast co 12). Rozkład weekendowy pozostaje bez zmian.
Ruch pociągów metra zostanie ograniczony wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Na pierwszej linii metra (M1) składy będą kursować co 2 minuty i 50 sekund. Pasażerowie korzystający z drugiej linii (M2) mogą spodziewać się pociągu co 3 minuty i 30 sekund.