-3.2°C
1035 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zmiany w komunikacji miejskiej podczas ferii zimowych

Publikacja: 17.01.2026 09:50

Do 1 lutego będzie obowiązywał feryjny rozkład jazdy

Do 1 lutego będzie obowiązywał feryjny rozkład jazdy

Foto: UM Warszawa

M.B.
Do 1 lutego trwają ferie zimowe w województwie mazowieckim. W związku z przerwą w nauce szkolnej i mniejszym zapotrzebowaniem na autobusy, tramwaje i metro, Warszawski Transport Publiczny wprowadza czasowe zmiany w rozkładach jazdy.

Modyfikacje dotyczą zarówno zawieszenia wybranych linii, jak i ograniczenia częstotliwości kursowania pojazdów.

Ograniczenia w ruchu autobusowym

W okresie od 17 stycznia do 1 lutego pasażerowie muszą liczyć się z brakiem kursów na kilkunastu liniach autobusowych. Zawieszone zostaje kursowanie linii: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 oraz Z-8.

Dodatkowo na liniach 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładach jako wykonywane wyłącznie w dni nauki szkolnej. Wybrane autobusy przestaną obsługiwać podjazdy pod placówki oświatowe. Dotyczy to linii:

  • 164 – brak dojazdu do przystanku Powsinek,
  • 198 – pominięcie przystanków Kościuszki, Narutowicza i Rejtana,
  • 201 – ominięcie przystanków Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławska,
  • L24 – kursowanie z pominięciem przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna oraz Długa.
Polecane
Lotnisko na Okęciu. Samoloty Junkers Ju - 52/3m (w barwach LOT) i Lockheed L - 14 - H Super Electra
warszawskie historie...
Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz LOT
Reklama
Reklama

Skrócone trasy i nowe rozkłady jazdy

Część linii autobusowych będzie w czasie ferii obsługiwać krótsze relacje. Zmiany te obejmują:

  • linię 125: na odcinku Międzylesie – Wiatraczna,
  • linię 187: z pętli Ursus-Niedźwiadek do przystanku Al. Witosa 02,
  • linię 131: skrócenie wszystkich kursów do pętli Sadyba,
  • linię 192: na trasie Krasnowola – Ursynów Płd,
  • linię 326: na trasie Metro Marymont – Olesin,
  • linię 521: na trasie Falenica – Wiatraczna (bez dojazdu do Dworca Centralnego).

W dni powszednie skorygowane rozkłady jazdy zaczną obowiązywać dla szerokiej grupy linii, w tym m.in. 105, 114, 185, 507, 523 oraz 709. W weekendy specjalne rozkłady zostaną wprowadzone dla linii: 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228 i 527.

Polecane
Na Marszałkowskiej przy Domu pod sedesami trwa nerwowe oczekiwanie... W latach 70. miasto cierpiało
warszawskie historie Szczepańskiego
Warsiawskie taksówki

Korekty w kursowaniu tramwajów

Zmiany nie ominą również komunikacji szynowej. W dni powszednie tramwaje będą podjeżdżały na przystanki z mniejszą częstotliwością. W godzinach szczytu czas oczekiwania wydłuży się z 4 do 5 minut lub z 8 do 10 minut. Poza godzinami szczytu tramwaje będą kursować co 7 minut i 30 sekund (zamiast co 6) oraz co 15 minut (zamiast co 12). Rozkład weekendowy pozostaje bez zmian.

Pociągi metra w dni powszednie

Ruch pociągów metra zostanie ograniczony wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Na pierwszej linii metra (M1) składy będą kursować co 2 minuty i 50 sekund. Pasażerowie korzystający z drugiej linii (M2) mogą spodziewać się pociągu co 3 minuty i 30 sekund.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zadaszone perony Dworca Zachodniego zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd
kolej

Inwestycje kolejowe w aglomeracji warszawskiej. Kluczowe projekty w 2025 roku

Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę
z perspektywy siodełka

Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Ursynów będzie mięć nowe rondo
infrastruktura drogowa

Ursynów będzie mięć nowe rondo

Na budowie bemowskiego odcinka metra linii M2 trwają prace związane z układaniem instalacji. Wkrótce
transport szynowy

Plany przedłużenia linii M2 do Ursusa. Harmonogram i lokalizacje stacji

W przyszłości przesiadka za kolei na tramwaj dzięki budowanemu przejściu będzie bezpieczna i komfort
transport szynowy

Podpisano umowę na projekt połączenia Wola - Dworzec Zachodni

Decyzja o montażu świateł jest następstwem audytu przejść dla pieszych.
przebudowa

Jest projektant świateł na Świderskiej. Ma być bezpieczniej

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
przebudowa

Przejście naziemne znów połączy obie części Brackiej

Na trasy wyjedzie dziesięć specjalnych składów, określanych jako przecieraki
miasto zimą

Przecieraki pojadą nocą. Akcja przeciw oblodzeniu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama