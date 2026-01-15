Historyczna wieża ciśnień na Woli przekształcona w nowoczesne lofty

Rewitalizacja pod nadzorem konserwatorskim

Proces adaptacji wieży ciśnień realizowany był w ścisłym porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace renowacyjne wymagały połączenia zabytkowej substancji budowlanej z nowoczesnymi wymaganiami technicznymi. Inwestor zdecydował się na zachowanie kameralnej skali obiektu, co wpisuje się w strategię tworzenia nieruchomości o unikatowym profilu.

Z dawnej fabryki przetrwałą tylko ona – wieża ciśnień. Na zdjęciu w okresie budowy Osiedla Bilska Wola Foto: Panek

Przemysłowa historia obiektu przy ul. Kasprzaka

Wieża ciśnień powstała na początku lat 30. XX wieku jako element infrastruktury technicznej Państwowej Fabryki Karabinów. Zakład ten był kluczowym punktem na mapie polskiego przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej, gdzie produkowano między innymi pistolety VIS oraz karabiny przeciwpancerne UR. Z historią fabryki związany był również Aleksy Dawidowski, ps. „Alek”, jeden z bohaterów Szarych Szeregów, którego ojciec pełnił funkcję dyrektora administracyjnego w zakładzie.

Mimo zniszczeń wojennych, które dotknęły większość zabudowy Woli, wieża przetrwała z niewielkimi uszkodzeniami. Po 1945 roku weszła w skład Fabryki Wyrobów Precyzyjnych i została nadbudowana o kondygnację z punktem obserwacyjnym. Współczesna rewitalizacja kończy jej przemysłową historię, adaptując obiekt do wymogów współczesnej architektury Warszawy.

Perspektywy dla inwestora

Deweloper chce sprzedać cały obiektu jednemu nabywcy. Budynek może pełnić funkcje rezydencjonalne, biurowe lub stanowić produkt w segmencie najmu instytucjonalnego, co jest istotne w kontekście rosnącego znaczenia tej dzielnicy jako centrum finansowego stolicy.