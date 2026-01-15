Historyczna wieża ciśnień na Woli przekształcona w nowoczesne lofty

Prace renowacyjne wymagały połączenia zabytkowej substancji budowlanej z nowoczesnymi wymaganiami technicznymi.
Wieża, będąca przykładem przedwojennej architektury przemysłowej, została poddana kompleksowej renowacji pod nadzorem konserwatorskim i jest obecnie oferowana jako całość jednemu inwestorowi.
W sześciokondygnacyjnym obiekcie powstało dziewięć lokali o zróżnicowanej powierzchni, od 32 do 108 mkw. Łączna powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi około 670 mkw. Wnętrza charakteryzują się typowymi dla loftów parametrami, takimi jak wysokość pomieszczeń przekraczająca 4 metry oraz duże przeszklenia zapewniające optymalny dostęp światła dziennego.
Podczas rewitalizacji budynek wyposażono w nowoczesne udogodnienia, w tym windę, nową klatkę schodową oraz współczesne systemy instalacyjne. Szczególną uwagę poświęcono estetyce zewnętrznej – na podstawie badań zachowanych tynków odtworzono oryginalną kolorystykę elewacji, co pozwoliło zachować autentyczny charakter zabytku.
Proces adaptacji wieży ciśnień realizowany był w ścisłym porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace renowacyjne wymagały połączenia zabytkowej substancji budowlanej z nowoczesnymi wymaganiami technicznymi. Inwestor zdecydował się na zachowanie kameralnej skali obiektu, co wpisuje się w strategię tworzenia nieruchomości o unikatowym profilu.
Z dawnej fabryki przetrwałą tylko ona – wieża ciśnień. Na zdjęciu w okresie budowy Osiedla Bilska Wola
Wieża ciśnień powstała na początku lat 30. XX wieku jako element infrastruktury technicznej Państwowej Fabryki Karabinów. Zakład ten był kluczowym punktem na mapie polskiego przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej, gdzie produkowano między innymi pistolety VIS oraz karabiny przeciwpancerne UR. Z historią fabryki związany był również Aleksy Dawidowski, ps. „Alek”, jeden z bohaterów Szarych Szeregów, którego ojciec pełnił funkcję dyrektora administracyjnego w zakładzie.
Mimo zniszczeń wojennych, które dotknęły większość zabudowy Woli, wieża przetrwała z niewielkimi uszkodzeniami. Po 1945 roku weszła w skład Fabryki Wyrobów Precyzyjnych i została nadbudowana o kondygnację z punktem obserwacyjnym. Współczesna rewitalizacja kończy jej przemysłową historię, adaptując obiekt do wymogów współczesnej architektury Warszawy.
Deweloper chce sprzedać cały obiektu jednemu nabywcy. Budynek może pełnić funkcje rezydencjonalne, biurowe lub stanowić produkt w segmencie najmu instytucjonalnego, co jest istotne w kontekście rosnącego znaczenia tej dzielnicy jako centrum finansowego stolicy.