Trwa nabór na 2026 rok do Rady Młodzieżowej Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza młodych ludzi do współtworzenia swojej oferty. Trwa nabór do Rady Młodzieżowej na 2026 rok. Zgłoszenia można składać do 30 stycznia 2026 r.



Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza nabór do Rady Młodzieżowej na 2026 rok. To propozycja dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentek i studentów oraz wszystkich osób do 35. roku życia, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego, otwartego i atrakcyjnego muzeum dla młodego pokolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2026 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 lutego 2026 roku.

Jedno muzeum, wiele możliwości

Nabór obejmuje zarówno siedzibę główną Muzeum Niepodległości w Warszawie, jak i wszystkie jego oddziały. Rady Młodzieżowe będą liczyć od 5 do 15 członków, a kandydaci mogą wybrać lokalizację oraz tematykę najlepiej odpowiadającą ich zainteresowaniom.

W skład naboru wchodzą: