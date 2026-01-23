-5.3°C
Życie Warszawy
Trwa nabór na 2026 rok do Rady Młodzieżowej Muzeum Niepodległości

Publikacja: 23.01.2026 18:35

Siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie – Pałac Przebendowskich / Radziwiłłów

Foto: mat. pras.

M.B.
Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza młodych ludzi do współtworzenia swojej oferty. Trwa nabór do Rady Młodzieżowej na 2026 rok. Zgłoszenia można składać do 30 stycznia 2026 r.

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza nabór do Rady Młodzieżowej na 2026 rok. To propozycja dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentek i studentów oraz wszystkich osób do 35. roku życia, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego, otwartego i atrakcyjnego muzeum dla młodego pokolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2026 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 lutego 2026 roku.

Jedno muzeum, wiele możliwości

Nabór obejmuje zarówno siedzibę główną Muzeum Niepodległości w Warszawie, jak i wszystkie jego oddziały. Rady Młodzieżowe będą liczyć od 5 do 15 członków, a kandydaci mogą wybrać lokalizację oraz tematykę najlepiej odpowiadającą ich zainteresowaniom.

W skład naboru wchodzą:

  • Główna siedziba Muzeum Niepodległości – Pałac Przebendowskich/Radziwiłów, al. Solidarności 62 w Warszawie
  • Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26 w Warszawie
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25 w Warszawie
  • Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, ul. Jana Pawła II 64
Co daje udział w Radzie Młodzieżowej?

Członkowie Rady Młodzieżowej będą aktywnie uczestniczyć w życiu muzeum i jego oddziałów. W ramach spotkań i działań młodzi ludzie będą m.in.:

  • wspierać organizację wydarzeń muzealnych,
  • realizować własne projekty i pomysły przy wsparciu Muzeum,
  • współtworzyć treści do mediów społecznościowych,
  • angażować młodych odbiorców i budować frekwencję,
  • brać udział w tworzeniu punktowanych czasopism naukowych,
  • zgłaszać wnioski i opinie dotyczące bieżącej działalności Muzeum.

Uczestnicy otrzymają także zaświadczenia o odbyciu wolontariatu, bezpłatne publikacje oraz bilety wstępu do Muzeum Niepodległości i jego oddziałów.

Jak się zgłosić?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Osoby zainteresowane mogą również uzyskać informacje telefonicznie:

  • 22 826 04 89 wew. 68
  • 22 826 90 91 wew. 82
  • 22 826 90 93 wew. 65
Rada Młodzieżowa Muzeum Niepodległości to realna szansa na zdobycie doświadczenia, rozwój kompetencji i wpływ na kształt instytucji kultury. To propozycja dla tych, którzy chcą działać, tworzyć i mieć głos w sprawach ważnych dla młodego pokolenia.

