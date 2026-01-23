Trwa nabór na 2026 rok do Rady Młodzieżowej Muzeum Niepodległości

Siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie – Pałac Przebendowskich / Radziwiłłów
Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza nabór do Rady Młodzieżowej na 2026 rok. To propozycja dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentek i studentów oraz wszystkich osób do 35. roku życia, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego, otwartego i atrakcyjnego muzeum dla młodego pokolenia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2026 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 lutego 2026 roku.
Nabór obejmuje zarówno siedzibę główną Muzeum Niepodległości w Warszawie, jak i wszystkie jego oddziały. Rady Młodzieżowe będą liczyć od 5 do 15 członków, a kandydaci mogą wybrać lokalizację oraz tematykę najlepiej odpowiadającą ich zainteresowaniom.
W skład naboru wchodzą:
Członkowie Rady Młodzieżowej będą aktywnie uczestniczyć w życiu muzeum i jego oddziałów. W ramach spotkań i działań młodzi ludzie będą m.in.:
Uczestnicy otrzymają także zaświadczenia o odbyciu wolontariatu, bezpłatne publikacje oraz bilety wstępu do Muzeum Niepodległości i jego oddziałów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Osoby zainteresowane mogą również uzyskać informacje telefonicznie:
Rada Młodzieżowa Muzeum Niepodległości to realna szansa na zdobycie doświadczenia, rozwój kompetencji i wpływ na kształt instytucji kultury. To propozycja dla tych, którzy chcą działać, tworzyć i mieć głos w sprawach ważnych dla młodego pokolenia.