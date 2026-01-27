Zielone torowisko i nowoczesne przystanki na Grochowskiej w 2027 roku

Ważnym elementem ekologicznym przeporowadzonego na Grochowskiej remontu będzie zastosowanie technologii zielonego torowiska.
Planowana na 2027 rok inwestycja na ulicy Grochowskiej to pierwszy tak szeroki zakres prac w tej lokalizacji od ponad dwóch dekad. Poprzedni remont, przeprowadzony w 2001 roku, nie obejmował kluczowych elementów, takich jak systemy odwodnienia czy pełna modernizacja peronów. Nadchodzące zmiany zakładają budowę infrastruktury praktycznie od podstaw.
W ramach prac przebudowane zostanie 4200 metrów toru pojedynczego. Inwestycja obejmuje również wymianę sieci trakcyjnej oraz modernizację licznych sieci podziemnych, w tym gazowej, teletechnicznej oraz zasilania oświetlenia i sygnalizacji. Ważnym elementem ekologicznym będzie zastosowanie technologii zielonego torowiska. Łącznie ułożonych zostanie około 30 kilometrów nowych kabli zasilających.
Modernizacja obejmie 12 platform przystankowych, które zostaną dostosowane do współczesnych standardów. Projekt zakłada ich wydłużenie oraz poszerzenie, co wpłynie na komfort oczekiwania na pojazd. Wszystkie obiekty zostaną pozbawione barier architektonicznych, ułatwiając korzystanie z komunikacji miejskiej osobom o ograniczonej mobilności.
W celu usprawnienia wymiany pasażerskiej część peronów zostanie przesunięta na drugą stronę skrzyżowań. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy informacji i udogodnienia dla pasażerów.
Przebudowa torowiska umożliwi wprowadzenie istotnych korekt w geometrii jezdni. Na skrzyżowaniach z ulicami Wspólna Droga, Zamieniecka, Podolska oraz przy Placu Szembeka pojawią się wydzielone pasy do skrętu. Bezpieczeństwo uczestników ruchu ma poprawić również nowa sygnalizacja świetlna z oddzielnymi fazami dla manewrów skrętnych.
Obecnie prace projektowe w kluczowych branżach dobiegają końca. Dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowych ma być gotowa przed końcem bieżącego roku. Rozpoczęcie robót w terenie zaplanowano na wiosnę 2027 roku.
Największe utrudnienia i wstrzymanie ruchu tramwajowego przewidywane są w okresie wakacyjnym. Po przywróceniu kursowania składów, do końca 2027 roku prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe poza samym torowiskiem. Większość zadań zostanie zrealizowana bezpośrednio przez zasoby własne spółki Tramwaje Warszawskie.