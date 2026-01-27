Zielone torowisko i nowoczesne przystanki na Grochowskiej w 2027 roku

Tramwaje Warszawskie zapowiadają gruntowną modernizację trasy na Pradze-Południe. Inwestycja obejmująca odcinek od ulicy Czapelskiej do pętli Gocławek zgodnie z zapowiedzią przyniesie poprawę bezpieczeństwa oraz pełną dostępność infrastruktury.



Planowana na 2027 rok inwestycja na ulicy Grochowskiej to pierwszy tak szeroki zakres prac w tej lokalizacji od ponad dwóch dekad. Poprzedni remont, przeprowadzony w 2001 roku, nie obejmował kluczowych elementów, takich jak systemy odwodnienia czy pełna modernizacja peronów. Nadchodzące zmiany zakładają budowę infrastruktury praktycznie od podstaw.

Foto: mat. pras.

W ramach prac przebudowane zostanie 4200 metrów toru pojedynczego. Inwestycja obejmuje również wymianę sieci trakcyjnej oraz modernizację licznych sieci podziemnych, w tym gazowej, teletechnicznej oraz zasilania oświetlenia i sygnalizacji. Ważnym elementem ekologicznym będzie zastosowanie technologii zielonego torowiska. Łącznie ułożonych zostanie około 30 kilometrów nowych kabli zasilających.

Przystanki bez barier architektonicznych

Modernizacja obejmie 12 platform przystankowych, które zostaną dostosowane do współczesnych standardów. Projekt zakłada ich wydłużenie oraz poszerzenie, co wpłynie na komfort oczekiwania na pojazd. Wszystkie obiekty zostaną pozbawione barier architektonicznych, ułatwiając korzystanie z komunikacji miejskiej osobom o ograniczonej mobilności.