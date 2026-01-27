-0.1°C
Życie Warszawy
Zielone torowisko i nowoczesne przystanki na Grochowskiej w 2027 roku

Publikacja: 27.01.2026 20:35

Ważnym elementem ekologicznym przeporowadzonego na Grochowskiej remontu będzie zastosowanie technologii zielonego torowiska.

Foto: mat. pras.

M.B.
Tramwaje Warszawskie zapowiadają gruntowną modernizację trasy na Pradze-Południe. Inwestycja obejmująca odcinek od ulicy Czapelskiej do pętli Gocławek zgodnie z zapowiedzią przyniesie poprawę bezpieczeństwa oraz pełną dostępność infrastruktury.

Planowana na 2027 rok inwestycja na ulicy Grochowskiej to pierwszy tak szeroki zakres prac w tej lokalizacji od ponad dwóch dekad. Poprzedni remont, przeprowadzony w 2001 roku, nie obejmował kluczowych elementów, takich jak systemy odwodnienia czy pełna modernizacja peronów. Nadchodzące zmiany zakładają budowę infrastruktury praktycznie od podstaw.

Foto: mat. pras.

W ramach prac przebudowane zostanie 4200 metrów toru pojedynczego. Inwestycja obejmuje również wymianę sieci trakcyjnej oraz modernizację licznych sieci podziemnych, w tym gazowej, teletechnicznej oraz zasilania oświetlenia i sygnalizacji. Ważnym elementem ekologicznym będzie zastosowanie technologii zielonego torowiska. Łącznie ułożonych zostanie około 30 kilometrów nowych kabli zasilających.

Przystanki bez barier architektonicznych

Modernizacja obejmie 12 platform przystankowych, które zostaną dostosowane do współczesnych standardów. Projekt zakłada ich wydłużenie oraz poszerzenie, co wpłynie na komfort oczekiwania na pojazd. Wszystkie obiekty zostaną pozbawione barier architektonicznych, ułatwiając korzystanie z komunikacji miejskiej osobom o ograniczonej mobilności.


Harmonogram realizacji inwestycji

Obecnie prace projektowe w kluczowych branżach dobiegają końca. Dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowych ma być gotowa przed końcem bieżącego roku. Rozpoczęcie robót w terenie zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

Największe utrudnienia i wstrzymanie ruchu tramwajowego przewidywane są w okresie wakacyjnym. Po przywróceniu kursowania składów, do końca 2027 roku prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe poza samym torowiskiem. Większość zadań zostanie zrealizowana bezpośrednio przez zasoby własne spółki Tramwaje Warszawskie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

