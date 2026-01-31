-11.3°C
1019.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Absurd drogowy po remoncie torowiska przy Dworcu Gdańskim. Zamiast do domu, jadą prosto w korek

Aktualizacja: 31.01.2026 10:17 Publikacja: 31.01.2026 10:00

Zmiana organizacji ruchu zmusza mieszkańców ul. Słomińskiego do nadkładania trasy przez zakorkowane

Zmiana organizacji ruchu zmusza mieszkańców ul. Słomińskiego do nadkładania trasy przez zakorkowane rondo

Foto: Tramwaje Warszawskie

Kacper Komaiszko
Modernizacja torowiska w okolicy Dworca Gdańskiego stała się komunikacyjną pułapką dla mieszkańców pobliskich budynków. Przez nową organizację ruchu mieszkańcy muszą nadkładać drogi przez zakorkowane rondo Radosława.

Zakończenie prac remontowych przy torowisku tramwajowym na wysokości Dworca Gdańskiego powinno być dla warszawiaków powodem do ulgi. Niestety, dla dużej grupy osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, otwarcie trasy stało się początkiem codziennego koszmaru logistycznego. Nowa organizacja ruchu, zamiast udrażniać przejazd, wprowadziła restrykcje, które wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz, określa mianem drogowego wykluczenia części mieszkańców stolicy. Problem dotyczy mieszkańców pobliskiego osiedla, którzy z dnia na dzień zostali odcięci od najprostszej drogi do własnych domów.

Pułapka drogowa na wysokości Dworca Gdańskiego

Istotą problemu jest zmiana geometrii skrzyżowania ulicy Zygmunta Słomińskiego z ulicą Pamiętajcie o Ogrodach, zlokalizowanego tuż przy południowo-wschodnim wejściu do centrum handlowego Westfield Arkadia. Przed modernizacją kierowcy poruszający się od strony Mostu Gdańskiego mogli w tym miejscu korzystać z wygodnej zawrotki, co pozwalało na płynny wjazd pod bloki o numerach nieparzystych po przeciwnej stronie ulicy. Obecnie wprowadzony tam bezwzględny zakaz skrętu w lewo oraz zawracania sprawia, że mieszkańcy widzą okna swoich mieszkań zza szyby samochodu, ale nie mają żadnej legalnej możliwości, by skręcić bezpośrednio do celu swojej podróży.

Polecane
Nowoczesny tabor komunikacji miejskiej w Warszawie to przeciwieństwo warunków pracy kierowców
transport autobusowy
„Toi toi” na mrozie. Pokazała skandaliczne warunki pracy kierowców ZTM

Obowiązkowa wizyta na zakorkowanym rondzie

Nowe zasady na skrzyżowaniu wymuszają na kierowcach absurdalne rozwiązanie. Aby dotrzeć do swoich mieszkań, są oni zmuszeni kontynuować jazdę prosto aż do Ronda „Radosława”. W tym miejscu zaczyna się najtrudniejszy etap przeprawy, ponieważ rondo to jest jednym z najbardziej newralgicznych i obciążonych punktów na mapie Warszawy. Codzienność mieszkańców wygląda teraz tak, że niemal każdorazowo muszą oni wjeżdżać w sam środek gigantycznego korka, odczekać swoje w kolejce do zawrócenia na rondzie, a następnie przebijać się z powrotem tą samą drogą, którą dopiero co pokonali.

Reklama
Reklama

Błędy w logice zarządzania ruchem

Trudno doszukać się głębszego sensu w rozwiązaniu, które sztucznie generuje dodatkowe natężenie ruchu w miejscu, które i tak regularnie stoi w korkach. Ulica Słomińskiego stanowi przecież kluczowy wlot do kilku dzielnic Warszawy, a sąsiedztwo jednej z największych galerii handlowych w stolicy samo w sobie generuje tysiące przejazdów dziennie. Kierowanie kolejnej fali samochodów na rondo tylko po to, by umożliwić im wykonanie prostego manewru zawracania, wydaje się zaprzeczeniem zasad sprawnej inżynierii ruchu. Zamiast rozładowywać korki, miasto stworzyło mechanizm, który te korki niepotrzebnie wydłuża, uderzając w ludzi mieszkających w samym sercu tego komunikacyjnego węzła.

Polecane
Temat mostu Krasińskiego powraca za sprawą konsultacji nad planem ogólnym Warszawy i Strategią 2040+
planowanie miasta
„Żoliborz, podejdź no do płota”. Dzielnicowe przepychanki o most

Samorządowcy domagają się pilnych zmian

Głos mieszkańców znalazł swoje odzwierciedlenie w oficjalnej interpelacji radnego Sławomira Potapowicza, skierowanej bezpośrednio do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Radny pyta wprost o logikę wprowadzonych zmian i domaga się konkretnych informacji na temat działań, jakie miasto zamierza podjąć, aby naprawić ten błąd. Na ten moment lokatorzy budynków przy Słomińskiego pozostają w zawieszeniu, licząc na to, że urzędnicy zreflektują się i naprawią projekt.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pijany 28-latek zasnął za kierownicą auta z włączonym silnikiem
interwencja

Zasnął za kierownicą z trzema promilami. W aucie puszki po piwie

Projekt Hotelu Forum inspirowany był wieżowcem Lever Brothers z Nowego Jorku. Zgodnie z ówczesnymi t
warszawskie historie...

Powiew wielkiego świata. Od włoskiego pałacu po szwedzki drapacz chmur

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.
bezpieczeństwo

Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w
inwestycje

Nowe Alternatywy na Ursynowie. Powstanie osiedle z publiczną szkołą specjalną?

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki
po pracy

Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazd
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały POW

Wnętrza zostały zniszczone nie tylko przez ogień, ale również przez wodę użytą do gaszenia ognia
pożar w Ząbkach

Opinia ekpertów. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wra
bezpieczeństwo

Setki interwencji dziennie. KSP podsumowała zeszły rok i pokazała plany

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA