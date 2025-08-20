25.1°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

Publikacja: 20.08.2025 10:30

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych

Foto: materiały prasowe

rbi
Przed Galerią Wileńską pojawiła się nowa wiata rowerowa. Coraz więcej klientów tego centrum handlowego wybiera właśnie ten środek transportu.

Nowa wiata o wymiarach 7,7 × 2,5 metra pomieści do 20 rowerów.

Wiata z zielonym dachem przed Galerią Wileńską

Została wykonana ze stali i szkła hartowanego – materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne i w pełni nadających się do recyklingu. Konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie, co gwarantuje jej długowieczność i estetykę.

Polecane
W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
kolej
Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. Taki dach nie tylko zdobi przestrzeń miejską, ale również wspiera retencję wody deszczowej, poprawia jakość powietrza, ogranicza zapylenie i chłodzi przestrzeń pod zadaszeniem. Dodatkowo sprzyja on lokalnej bioróżnorodności, tworząc mikrośrodowisko dla owadów i drobnych organizmów.

Samochód przegrywa z komunikacją publiczną i rowerem

Jak wynika z danych Galerii Wileńskiej, zaledwie 14 proc. odwiedzających centrum handlowe wybiera samochód. Zdecydowana większość, bo aż 65 proc. korzysta z transportu publicznego, co świadczy o dobrej dostępności komunikacyjnej lokalizacji. Z kolei 21 proc. klientów dociera do Galerii Wileńskiej pieszo lub na rowerze.

– W Galerii Wileńskiej uważnie obserwujemy, jak zmieniają się potrzeby naszych klientów. Coraz więcej osób rezygnuje z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, spacerów czy roweru. Chcemy wspierać te wybory, dlatego inwestujemy w rozwiązania, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie w mieście – mówi Marta Chojnacka z Galerii Wileńskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic
remonty

Utrudnienia w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu
przebudowa

Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
kolej

Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji

Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Utrudnienia są związane z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
remont na torach

Od soboty nowa organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

GDDKiA informuje o nowej inwestycji
drogi

Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą

W połowie przyszłego roku ruszą dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi
kolej

Dodatkowe pociągi na trasie Warszawa-Łódź. Podano datę uruchomienia nowych połączeń

Korekta rozkładu jazdy pociągów KM będzie obowiązywała do 25 października
kolej

Sierpniowa korekta rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich

© Copyright by GREMI MEDIA SA