Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

Nowa wiata o wymiarach 7,7 × 2,5 metra pomieści do 20 rowerów.
Została wykonana ze stali i szkła hartowanego – materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne i w pełni nadających się do recyklingu. Konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie, co gwarantuje jej długowieczność i estetykę.
Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. Taki dach nie tylko zdobi przestrzeń miejską, ale również wspiera retencję wody deszczowej, poprawia jakość powietrza, ogranicza zapylenie i chłodzi przestrzeń pod zadaszeniem. Dodatkowo sprzyja on lokalnej bioróżnorodności, tworząc mikrośrodowisko dla owadów i drobnych organizmów.
Jak wynika z danych Galerii Wileńskiej, zaledwie 14 proc. odwiedzających centrum handlowe wybiera samochód. Zdecydowana większość, bo aż 65 proc. korzysta z transportu publicznego, co świadczy o dobrej dostępności komunikacyjnej lokalizacji. Z kolei 21 proc. klientów dociera do Galerii Wileńskiej pieszo lub na rowerze.
– W Galerii Wileńskiej uważnie obserwujemy, jak zmieniają się potrzeby naszych klientów. Coraz więcej osób rezygnuje z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, spacerów czy roweru. Chcemy wspierać te wybory, dlatego inwestujemy w rozwiązania, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie w mieście – mówi Marta Chojnacka z Galerii Wileńskiej.