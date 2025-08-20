Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

Przed Galerią Wileńską pojawiła się nowa wiata rowerowa. Coraz więcej klientów tego centrum handlowego wybiera właśnie ten środek transportu.



Nowa wiata o wymiarach 7,7 × 2,5 metra pomieści do 20 rowerów.

Wiata z zielonym dachem przed Galerią Wileńską

Została wykonana ze stali i szkła hartowanego – materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne i w pełni nadających się do recyklingu. Konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie, co gwarantuje jej długowieczność i estetykę.

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. Taki dach nie tylko zdobi przestrzeń miejską, ale również wspiera retencję wody deszczowej, poprawia jakość powietrza, ogranicza zapylenie i chłodzi przestrzeń pod zadaszeniem. Dodatkowo sprzyja on lokalnej bioróżnorodności, tworząc mikrośrodowisko dla owadów i drobnych organizmów.

Samochód przegrywa z komunikacją publiczną i rowerem

Jak wynika z danych Galerii Wileńskiej, zaledwie 14 proc. odwiedzających centrum handlowe wybiera samochód. Zdecydowana większość, bo aż 65 proc. korzysta z transportu publicznego, co świadczy o dobrej dostępności komunikacyjnej lokalizacji. Z kolei 21 proc. klientów dociera do Galerii Wileńskiej pieszo lub na rowerze.