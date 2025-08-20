Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
Powstająca podziemna galeria handlowa to część szeroko zakrojonego projektu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, o wartości około 2 miliardów złotych netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Nowa przestrzeń ma zmienić ofertę dla podróżnych, oferując im znacznie więcej niż standardowe tunele podziemne.
Powierzchnia galerii handlowej to ponad 5300 metrów kwadratowych, podzielona na 26 lokali. W niedługim czasie podróżni będą mogli robić zakupy i korzystać z usług restauracji czy kawiarni zaraz obok kas biletowych i poczekalni. Oferta handlowa będzie bogata i różnorodna – już teraz swoje lokale zadeklarowały znane marki, m.in. Relay Next Generation, Aldi, McDonald’s, Starbucks, Salad Story, Paul, Rossmann, Żabka, Hebe, Costa Coffee, a także inne popularne punkty serwujące jedzenie i napoje.
Przestrzeń pod nowymi peronami Warszawy Zachodniej ma stać się miejscem, które bardziej przypomina centrum handlowe niż typowy tunel podziemny na stacji. Inwestor chce, aby podróżni mogli załatwić codzienne sprawy, zrobić szybkie zakupy, zjeść czy napić się kawy, nie rezygnując z wygody i szybkości przemieszczania się.
Otwarcie nowej galerii handlowej jest uzależnione od zakończenia adaptacji lokali przez najemców oraz uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych. Planowane udostępnienie tego projektu zapowiada się na najbliższe miesiące.
Centra handlowe pod ważnymi punktami transportowymi w Warszawie mają na celu zapewnienie łatwego dostępu do sklepów i punktów usługowych dla osób korzystających z komunikacji miejskiej lub przyjeżdżających do centrum komunikacyjnego miasta. Są także źródłem dochodów dla operatorów podziemnych przejść.
Przykładem może być galeria pod Rondem Czterdziestolatka. Choć nie jest tak duża jak warszawskie galerie przy dworcach kolejowych, stanowi ważny punkt handlowo-usługowy dla osób podróżujących i pracowników okolicznych biur.
Podobnie jest z galeriami przy innych ruchliwych warszawskich rondach i węzłach takich jak Rondo Dmowskiego czy Rondo Daszyńskiego, gdzie również znajdziemy punkty handlowe i gastronomiczne w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych, autobusowych i stacji metra.
Przykładem symbiozy infrastruktury kolejowej i powierzchni handlowej jest relacja pomiędzy Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami. To jedna z największych i najbardziej popularnych galerii handlowych w Warszawie, połączona z dworcem przejściem podziemnym.
Nieco inaczej układ ten wygląda na warszawskiej Pradze, gdzie Galeria Wileńska powstała nad Dworcem Wileńskim - centrum handlowe znajduje się nad jego peronami.