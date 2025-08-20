25.1°C
Życie Warszawy

Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

Publikacja: 20.08.2025 08:15

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych

Foto: PKP PLK

rbi
Pod nowymi peronami na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia powstaje przestrzeń w pełni przekształcona na potrzeby podróżnych. To nowoczesne i szerokie przejście podziemne, a w nim galeria handlowa, która właśnie zyskuje kolejnych najemców.

Powstająca podziemna galeria handlowa to część szeroko zakrojonego projektu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, o wartości około 2 miliardów złotych netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

26 lokali w tunelu Warszawy Zachodniej

Nowa przestrzeń ma zmienić ofertę dla podróżnych, oferując im znacznie więcej niż standardowe tunele podziemne.

Otwarcie nowej galerii handlowej jest uzależnione od zakończenia adaptacji lokali przez najemców oraz uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych. Planowane udostępnienie tego projektu zapowiada się na najbliższe miesiące.

Galerie w przejściach podziemnych

Centra handlowe pod ważnymi punktami transportowymi w Warszawie mają na celu zapewnienie łatwego dostępu do sklepów i punktów usługowych dla osób korzystających z komunikacji miejskiej lub przyjeżdżających do centrum komunikacyjnego miasta. Są także źródłem dochodów dla operatorów podziemnych przejść.

Przykładem może być galeria pod Rondem Czterdziestolatka. Choć nie jest tak duża jak warszawskie galerie przy dworcach kolejowych, stanowi ważny punkt handlowo-usługowy dla osób podróżujących i pracowników okolicznych biur.

Podobnie jest z galeriami przy innych ruchliwych warszawskich rondach i węzłach takich jak Rondo Dmowskiego czy Rondo Daszyńskiego, gdzie również znajdziemy punkty handlowe i gastronomiczne w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych, autobusowych i stacji metra.

Przykładem symbiozy infrastruktury kolejowej i powierzchni handlowej jest relacja pomiędzy Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami. To jedna z największych i najbardziej popularnych galerii handlowych w Warszawie, połączona z dworcem przejściem podziemnym. 

Nieco inaczej układ ten wygląda na warszawskiej Pradze, gdzie Galeria Wileńska powstała nad Dworcem Wileńskim - centrum handlowe znajduje się nad jego peronami.

