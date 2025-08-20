Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

Pod nowymi peronami na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia powstaje przestrzeń w pełni przekształcona na potrzeby podróżnych. To nowoczesne i szerokie przejście podziemne, a w nim galeria handlowa, która właśnie zyskuje kolejnych najemców.



Powstająca podziemna galeria handlowa to część szeroko zakrojonego projektu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, o wartości około 2 miliardów złotych netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

26 lokali w tunelu Warszawy Zachodniej

Nowa przestrzeń ma zmienić ofertę dla podróżnych, oferując im znacznie więcej niż standardowe tunele podziemne.

Powierzchnia galerii handlowej to ponad 5300 metrów kwadratowych, podzielona na 26 lokali. W niedługim czasie podróżni będą mogli robić zakupy i korzystać z usług restauracji czy kawiarni zaraz obok kas biletowych i poczekalni. Oferta handlowa będzie bogata i różnorodna – już teraz swoje lokale zadeklarowały znane marki, m.in. Relay Next Generation, Aldi, McDonald’s, Starbucks, Salad Story, Paul, Rossmann, Żabka, Hebe, Costa Coffee, a także inne popularne punkty serwujące jedzenie i napoje.

Przestrzeń pod nowymi peronami Warszawy Zachodniej ma stać się miejscem, które bardziej przypomina centrum handlowe niż typowy tunel podziemny na stacji. Inwestor chce, aby podróżni mogli załatwić codzienne sprawy, zrobić szybkie zakupy, zjeść czy napić się kawy, nie rezygnując z wygody i szybkości przemieszczania się.