Firma deweloperska Monting Development, której współwłaścicielem jest piłkarz Robert Lewandowski, uzyskała pozwolenie na budowę apartamentowca Chłodna 35. Luksusowe miejsce powstanie w śródmiejskiej części Woli.



Za projekt apartamentowca odpowiada BJK Architekci. Wnętrza projektuje natomiast firma Kuoo Tamizo Architects. Działania Monting Development obejmą nie tylko powstanie budynku, lecz także rewitalizację okolicy Chłodnej 35, która łączyć ma w sobie nowoczesność i historię. Miejsce zlokalizowane jest między innymi niedaleko skrzyżowania z ulicą Żelazną i opodal Parku Mirowskiego.

Reklama Reklama

Budowa rusza w tym roku

Budowa luksusowego gmachu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Sprzedaż apartamentów będzie prowadzona w formule zamkniętej, aby zachować kameralność i bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje możliwości kupna mieszkań na najem krótkoterminowy. Inwestorom zależy na tworzeniu stabilnej i prestiżowej wspólnoty.

Chłodna 35 będzie synonimem luksusu?

Według informacji przekazanych przez Danilo Djurovića, prezesa zarządu Monting Development, w częściach wspólnych nie będzie ani jednej malowanej ściany, powierzchnie pokryte będą szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami. W holu wejściowym znajdować się będzie fortepian, a aromaterapia i subtelna muzyka stworzy niepowtarzalną atmosferę.