Życie Warszawy

„Projekt, który definiuje, czym jest naprawdę luksus”. Apartamentowiec Chłodna 35 powstanie w sercu Warszawy

Publikacja: 18.09.2025 17:30

W apartamentowcu planowana jest całodobowa obsługa concierge zajmująca się na przykład rezerwacjami w renomowanych restauracjach, ale nawet organizacją prywatnego odrzutowca

Foto: mat. pras.

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Firma deweloperska Monting Development, której współwłaścicielem jest piłkarz Robert Lewandowski, uzyskała pozwolenie na budowę apartamentowca Chłodna 35. Luksusowe miejsce powstanie w śródmiejskiej części Woli.

Za projekt apartamentowca odpowiada BJK Architekci. Wnętrza projektuje natomiast firma Kuoo Tamizo Architects. Działania Monting Development obejmą nie tylko powstanie budynku, lecz także rewitalizację okolicy Chłodnej 35, która łączyć ma w sobie nowoczesność i historię. Miejsce zlokalizowane jest między innymi niedaleko skrzyżowania z ulicą Żelazną i opodal Parku Mirowskiego.

Budowa rusza w tym roku

Budowa luksusowego gmachu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Sprzedaż apartamentów będzie prowadzona w formule zamkniętej, aby zachować kameralność i bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje możliwości kupna mieszkań na najem krótkoterminowy. Inwestorom zależy na tworzeniu stabilnej i prestiżowej wspólnoty.

Chłodna 35 będzie synonimem luksusu?

Według informacji przekazanych przez Danilo Djurovića, prezesa zarządu Monting Development, w częściach wspólnych nie będzie ani jednej malowanej ściany, powierzchnie pokryte będą szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami. W holu wejściowym znajdować się będzie fortepian, a aromaterapia i subtelna muzyka stworzy niepowtarzalną atmosferę.

Foto: UD Wola

W apartamentowcu ma także znaleźć się strefa SPA, z której będą mogli korzystać mieszkańcy – z basenami, saunami i fitnessem. Powstanie również prywatne atelier do kolacji i degustacji.

„Chłodna 35 to nie kolejna inwestycja premium, lecz projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus” – zapewnia Robert Lewandowski.

Czego mogą spodziewać się przyszli mieszkańcy Chłodnej 35?

Oprócz luksusu mieszkańcy mogą się spodziewać udogodnień, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa. Dostępny będzie elegancji salon na rowery, a w nim winda techniczna prowadząca na zewnątrz.

Ponadto w apartamentowcu planowana jest całodobowa obsługa concierge zajmująca się na przykład rezerwacjami w renomowanych restauracjach, ale nawet organizacją prywatnego odrzutowca.

W częściach wspólnych apartamentowca nie będzie ani jednej malowanej ściany, powierzchnie pokryte będą szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami

Foto: mat. pras.

Budynek będzie całodobowo chroniony. Zainstalowane będą też nowoczesne systemu kontroli dostępu obejmujące między innymi biometrię czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Apartamenty natomiast będą posiadały zaawansowane systemy smart home.

