Kamienica przy Królewskiej 23 wypięknieje, urośnie i zyska luksusowe apartamenty

W samym sercu Warszawy rozpocznie się rewitalizacja kolejnego historycznego budynku. Tym razem metamorfozę przejdzie kamienica przy ulicy Królewskiej 23. Dom czynszowy Gurewicza, wojenny ostaniec choć w części odzyska swój blask.



Budynek po modernizacji i rozbudowie stanie się luksusowym kompleksem apartamentów pod nazwą Barbara Gardens.

Najmniejszemu przekształceniu ulegnie elewacja od strony ulica Marszłkowskiej. Nadbudowa tylko nieznacznie zmieni proporcje gmachu. Foto: mat. pras.

Historyczna fasada, nowoczesne wnętrza i ten widok

Inwestor, firma Varbalog, planuje w miarę możliwości przywrócić kamienicy jej dawny wygląd. Projekt architektoniczny pracowni OP Architekten przewiduje pełne odtworzenie historycznej elewacji od strony ulicy oraz renowację klatki schodowej. Wprowadzone zostaną też nowoczesne udogodnienia, takie jak dwie windy od strony wschodniej.

Elewacja wschodnia, która jest blizną po utraconej części budynku, po remoncie przybierze nowoczesny charakter Foto: mat. pras.

Najbardziej spektakularnym elementem projektu będzie nadbudowa dwóch dodatkowych pięter. Na szczycie kamienicy powstaną trzy luksusowe, dwupoziomowe apartamenty o powierzchniach 108, 189 i 208 metrów kwadratowych. Ich użytkownicy zyskają rewelacyjny widok na Plac Piłsudskiego i Ogród Saski, a już wkrótce miejmy nadzieję na odbudowany Pałac Saski i Bruhla oraz kamienice po drugiej stronie Królewskiej. Z drugiej zaś strony będą mogli podziwiać, niejako na wyciągnięcie ręki, kopułę Kościoła Św. Trójcy oraz panoramę miasta w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.