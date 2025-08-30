Kamienica przy Królewskiej 23 wypięknieje, urośnie i zyska luksusowe apartamenty

Historyczna fasada kamienicy przy Królewskiej 23 odzyska swoją oryginalną elegancję
Budynek po modernizacji i rozbudowie stanie się luksusowym kompleksem apartamentów pod nazwą Barbara Gardens.
Najmniejszemu przekształceniu ulegnie elewacja od strony ulica Marszłkowskiej. Nadbudowa tylko nieznacznie zmieni proporcje gmachu.
Inwestor, firma Varbalog, planuje w miarę możliwości przywrócić kamienicy jej dawny wygląd. Projekt architektoniczny pracowni OP Architekten przewiduje pełne odtworzenie historycznej elewacji od strony ulicy oraz renowację klatki schodowej. Wprowadzone zostaną też nowoczesne udogodnienia, takie jak dwie windy od strony wschodniej.
Elewacja wschodnia, która jest blizną po utraconej części budynku, po remoncie przybierze nowoczesny charakter
Najbardziej spektakularnym elementem projektu będzie nadbudowa dwóch dodatkowych pięter. Na szczycie kamienicy powstaną trzy luksusowe, dwupoziomowe apartamenty o powierzchniach 108, 189 i 208 metrów kwadratowych. Ich użytkownicy zyskają rewelacyjny widok na Plac Piłsudskiego i Ogród Saski, a już wkrótce miejmy nadzieję na odbudowany Pałac Saski i Bruhla oraz kamienice po drugiej stronie Królewskiej. Z drugiej zaś strony będą mogli podziwiać, niejako na wyciągnięcie ręki, kopułę Kościoła Św. Trójcy oraz panoramę miasta w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.
WIdok z jednego z apartamentów na Plac Piłsudskiego i Ogród Saski w ciągu najbliższych lat wzbogaci się znacząco
Kamienica została wzniesiona w latach 1913-1915 jako reprezentacyjny dom czynszowy Maksymiliana Gurewicza. Już wtedy wyróżniała się nowoczesnością, oferując mieszkańcom m.in. taras widokowy na dachu i imponujące, czterometrowe wysokości pomieszczeń.
Niestety, budynek ucierpiał podczas Powstania Warszawskiego. Częściowo zniszczone skrzydła zostały rozebrane po wojnie, a jedyna ocalała część, choć użytkowana, przez lata utraciła swój dawny charakter. Dziś nie ma szans na odbudowę nieistniejących części, stąd od strony wschodniej pojawi się nowoczesna elewacja z przeszklonymi windami.
Prawdziwie wielkomiejki widok z apartamentu na plac Małachowskiego z kościołem Św. Trójcy
Prace modernizacyjne mają ruszyć jeszcze w tym roku i zakończyć się do końca przyszłego. Wyłącznym agentem sprzedaży jest firma Knight Frank.