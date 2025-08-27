Trzy pokazy w centrum stolicy - kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, plakatu na Placu Piłsudskiego i fotografii Ernesta Cole ’a z nowojorskiego Harlemu w Muzeum Etnograficznym - trzeba zobaczyć zanim się skończą.



Jeszcze tylko do 2 września możemy obejrzeć w pełnej formule „Wystawę niestałą” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, liczącą 150 dzieł polskich i zagranicznych, wybranych z kolekcji MSN, obejmującej już ponad 4300 dzieł. To głośne wydarzenie przyciągnęło dotąd 180 tys. widzów. Kto nie zdążył, jeszcze ma szansę.

Twórcy Muzeum uważają, że kanon współczesnej sztuki jest ruchomy, więc szykują na jesień pięć nowych ekspozycji. Dlatego za tydzień „Wystawa niestała” zmniejszy się o połowę, a w październiku zostanie całkiem zamknięta.

Jeżeli chcemy poznać zmiany sztuki, zachodzące w ostatnich siedmiu dekadach – od Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz do Karoliny Jabłońskiej – to ostatni moment, by zobaczyć wszystkie cztery części wystawy.

Od polityki do popkultury

Pierwsza część „Wystawy niestałej” zatytułowana „Sztandar. Zaangażowanie, realizm i sztuka polityczna” opowiada o tym, jak artyści i ich sztuka angażują się w politykę. Otwiera ją rzeźba Aliny Szapocznikow „Przyjaźń” z 1954 roku, która przez niemal pół wieku stała w holu Pałacu Kultury i Nauki aż do czasu transformacji politycznej przełomu lat 80. i 90., kiedy została przeznaczona do zezłomowania. Ostatecznie ocalała, choć w okaleczonej formie. Obok prezentowany jest stalowy „sztandar” ukraińskiego artysty Nikity Kadena – z fragmentów karoserii ostrzelanego samochodu dostawczego w Siewierskodoniecku, zajętym w 2014 roku przez prorosyjskie siły militarne. Sztandar kojarzy się także silnie z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród innych prac jest też m.in. obraz Wojciecha Fangora z 1953 roku – z groteskowo odwróconym Pałacem Kultury, którego iglica wbija się swym ostrzem w ziemię.

Druga część wystawy nosi tytuł „Tworzywa sztuczne: ciała, towary, fetysze od zimnej wojny po współczesność.” Mówi o fascynacjach bogatych społeczeństw, jak i marzeniach ubogich peryferii, czyli o konsumpcyjnych pragnieniach, rozwoju popkultury, reklamy oraz masowych mediów. Jest tu miejsce zarówno dla eksperymentalnych rzeźb Aliny Szapocznikow z tworzyw sztucznych (lamp w formie odlewów kobiecych ust i piersi budzących popkulturowe skojarzenia), jak i aranżacji przestrzeni z figuralnymi rzeźbami współczesnych artystek, przypominającymi manekiny w centrach handlowych.