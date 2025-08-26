Narodowe Archiwum Cyfrowe zyska nową, własną siedzibę

Dawne Koszary Mokotowskie, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się domem dla Narodowego Archiwum Cyfrowego
Po modernizacji, budynek przy ul. Rakowieckiej 2D stanie się pierwszą samodzielną siedzibą NAC, łącząc historyczną architekturę z najnowszymi technologiami.
Dawne Koszary Mokotowskie przy ul. Rakowieckiej 2D, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się domem dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Inwestycja ma na celu nie tylko odnowienie historycznej fasady i detali architektonicznych, ale przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesnego archiwum. W efekcie, powstanie przestrzeń o powierzchni ponad 2600 m², która sprosta wyzwaniom cyfrowej epoki.
Przebudowa budynku umożliwi stworzenie infrastruktury odpowiadającej na rosnące potrzeby w zakresie cyfryzacji i udostępniania zasobów. W nowej siedzibie, zaprojektowanej przez zwycięzcę konkursu pod patronatem SARP - CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski, powstanie serwerownia spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dalszej rozbudowy. Wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie digitalizacji będą służyć nie tylko NAC, ale również innym archiwom państwowym. Poprawią się też warunki pracy dla personelu oraz gości odwiedzających czytelnię, a cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Podpisanie umowy wykonawczej jest kluczowym momentem dla całej branży archiwalnej. Jak podkreśliła ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, inwestycja jest dowodem na to, że państwo poważnie traktuje swoją historię. Nowa siedziba ma stać się „żywą pamięcią narodu”, w której tradycja spotyka się z przyszłością. Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, zaznaczył, że projekt pozwoli na bezpieczne przechowywanie i udostępnianie cyfrowych kopii archiwaliów, a także przyspieszy proces digitalizacji zbiorów.
Projekt modernizacji jest zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań, które objęły m.in. konkurs architektoniczny i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Umowę z generalnym wykonawcą, firmą Baudziedzic, podpisano 25 sierpnia 2025 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 81,7 mln zł. Prace budowlane potrwają w latach 2025–2027, a zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2027 roku. Wartość projektu podkreśla jego znaczenie dla polskiego dziedzictwa, łącząc konserwatorskie dbałość o historię z technologiami XXI wieku.
