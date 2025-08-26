12.6°C
1014.4 hPa
Życie Warszawy

Narodowe Archiwum Cyfrowe zyska nową, własną siedzibę

Publikacja: 26.08.2025 07:25

Dawne Koszary Mokotowskie, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się dom

Dawne Koszary Mokotowskie, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się domem dla Narodowego Archiwum Cyfrowego

Foto: mat. pras.

M.B.
Narodowe Archiwum Cyfrowe przeniesie się do zabytkowego budynku przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie. Podpisanie umowy z wykonawcą, firmą Baudziedzic sp. z o.o., rozpoczyna realizację wartej ponad 81 mln zł inwestycji, której celem jest stworzenie nowoczesnego ośrodka do cyfryzacji i przechowywania polskiego dziedzictwa.

Po modernizacji, budynek przy ul. Rakowieckiej 2D stanie się pierwszą samodzielną siedzibą NAC, łącząc historyczną architekturę z najnowszymi technologiami.

Nowa siedziba NAC: od Koszar Mokotowskich do cyfrowego centrum

Dawne Koszary Mokotowskie przy ul. Rakowieckiej 2D, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się domem dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Inwestycja ma na celu nie tylko odnowienie historycznej fasady i detali architektonicznych, ale przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesnego archiwum. W efekcie, powstanie przestrzeń o powierzchni ponad 2600 m², która sprosta wyzwaniom cyfrowej epoki.

Zwycięzki projekt charkteryzuje przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesne

Zwycięzki projekt charkteryzuje przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesnego archiwum

Foto: NAC

Nowoczesna infrastruktura dla cyfrowego dziedzictwa

Przebudowa budynku umożliwi stworzenie infrastruktury odpowiadającej na rosnące potrzeby w zakresie cyfryzacji i udostępniania zasobów. W nowej siedzibie, zaprojektowanej przez zwycięzcę konkursu pod patronatem SARP - CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski, powstanie serwerownia spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dalszej rozbudowy. Wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie digitalizacji będą służyć nie tylko NAC, ale również innym archiwom państwowym. Poprawią się też warunki pracy dla personelu oraz gości odwiedzających czytelnię, a cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Reklama
Reklama
Wartość projektu podkreśla jego znaczenie dla polskiego dziedzictwa, łącząc konserwatorskie dbałość

Wartość projektu podkreśla jego znaczenie dla polskiego dziedzictwa, łącząc konserwatorskie dbałość o historię z technologiami XXI wieku.

Foto: NAC

Krok milowy dla polskiej archiwistyki

Podpisanie umowy wykonawczej jest kluczowym momentem dla całej branży archiwalnej. Jak podkreśliła ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, inwestycja jest dowodem na to, że państwo poważnie traktuje swoją historię. Nowa siedziba ma stać się „żywą pamięcią narodu”, w której tradycja spotyka się z przyszłością. Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, zaznaczył, że projekt pozwoli na bezpieczne przechowywanie i udostępnianie cyfrowych kopii archiwaliów, a także przyspieszy proces digitalizacji zbiorów.

Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościam

Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościam

Foto: NAC

Przebieg prac i harmonogram inwestycji

Projekt modernizacji jest zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań, które objęły m.in. konkurs architektoniczny i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Umowę z generalnym wykonawcą, firmą Baudziedzic, podpisano 25 sierpnia 2025 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 81,7 mln zł. Prace budowlane potrwają w latach 2025–2027, a zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2027 roku. Wartość projektu podkreśla jego znaczenie dla polskiego dziedzictwa, łącząc konserwatorskie dbałość o historię z technologiami XXI wieku.

Zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2027 roku.

Zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2027 roku.

Foto: NAC

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wisła odkrywa swoje dno
Wisła

Jednocyfrowa rzeka. Padł rekord. Poziom wody spadnie nawet do 5 centymetrów

Praska radna zniszczyła pojazd i zaatakowała łańcuchem właścicieli
bezpieczeństwo

Praska radna zniszczyła pojazd i zaatakowała łańcuchem właścicieli

Ruiny Warszawy po II Wojnie Światowej
reparacje wojenne

Warszawa powinna ubiegać się o reparacje. To setki miliardów złotych

Zwycięska koncepcja konkursowa autorstwa WXCA Group sp. z o.o.
Rekonstrukcja Pałacu Saskiego

Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy

W trakcie kontroli strażnicy miejscy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mogące wpływać na bezpiecz
nowy rok szkolny

Strażnicy miejscy sprawdzają infrastrukturę przy szkołach

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzen
nocna prohibicja

Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję” na radych Pragi-Południe

Na Ursynowie przecięto kilkadziesiąt taśm stabilizujących przy sadzonkach młodych drzew
wandalizm

Zniszczono zabezpieczenia młodych drzew na Ursynowie

Stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkot
bezpieczeństwo

Policja zatrzymała 24 osoby. Akcja przeciwko siatce narkotykowej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama