Narodowe Archiwum Cyfrowe zyska nową, własną siedzibę

Narodowe Archiwum Cyfrowe przeniesie się do zabytkowego budynku przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie. Podpisanie umowy z wykonawcą, firmą Baudziedzic sp. z o.o., rozpoczyna realizację wartej ponad 81 mln zł inwestycji, której celem jest stworzenie nowoczesnego ośrodka do cyfryzacji i przechowywania polskiego dziedzictwa.



Po modernizacji, budynek przy ul. Rakowieckiej 2D stanie się pierwszą samodzielną siedzibą NAC, łącząc historyczną architekturę z najnowszymi technologiami.

Nowa siedziba NAC: od Koszar Mokotowskich do cyfrowego centrum

Dawne Koszary Mokotowskie przy ul. Rakowieckiej 2D, wpisane do rejestru zabytków, zmienią swoje przeznaczenie, stając się domem dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Inwestycja ma na celu nie tylko odnowienie historycznej fasady i detali architektonicznych, ale przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesnego archiwum. W efekcie, powstanie przestrzeń o powierzchni ponad 2600 m², która sprosta wyzwaniom cyfrowej epoki.

Zwycięzki projekt charkteryzuje przede wszystkim gruntowne dostosowanie wnętrz do potrzeb nowoczesnego archiwum Foto: NAC

Nowoczesna infrastruktura dla cyfrowego dziedzictwa

Przebudowa budynku umożliwi stworzenie infrastruktury odpowiadającej na rosnące potrzeby w zakresie cyfryzacji i udostępniania zasobów. W nowej siedzibie, zaprojektowanej przez zwycięzcę konkursu pod patronatem SARP - CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski, powstanie serwerownia spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dalszej rozbudowy. Wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie digitalizacji będą służyć nie tylko NAC, ale również innym archiwom państwowym. Poprawią się też warunki pracy dla personelu oraz gości odwiedzających czytelnię, a cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.