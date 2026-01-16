Rada Warszawy wydała zgodę na mieszkaniówkę przy Jagiellońskiej

Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w trybie specustawy mieszkaniowej, która umożliwia budowę wieloetapowego osiedla na terenach poprzemysłowych Pragi-Północ.



Decyzja podjęta podczas sesji Rady Miasta otwiera drogę do przekształcenia terenów wykorzystywanych dotychczas do celów przemysłowych i magazynowych. Realizacja przedsięwzięcia w formule specustawy mieszkaniowej pozwala na ustalenie lokalizacji zabudowy przy dopuszczeniu pewnych odstępstw od zapisów studium uwarunkowań.

Reklama Reklama

W przypadku projektu przy Jagiellońskiej 88 zaakceptowano zwiększenie intensywności zabudowy oraz podniesienie maksymalnej wysokości wybranych obiektów względem dotychczasowych założeń planistycznych.

Charakterystyka planowanej zabudowy mieszkaniowej

Projekt przewiduje wzniesienie kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych o zróżnicowanej liczbie kondygnacji. Na parterach obiektów zaplanowano lokale o przeznaczeniu usługowym, co ma nadać inwestycji charakter miejski. Pod budynkami powstaną garaże podziemne, a cały teren zostanie skomunikowany za pomocą nowego układu drogowego. Inwestycja obejmuje również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej na obsługę tak dużego zespołu zabudowy.