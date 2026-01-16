-3.1°C
1029.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rada Warszawy wydała zgodę na mieszkaniówkę przy Jagiellońskiej

Publikacja: 16.01.2026 12:00

Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego,

Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego, placów miejskich oraz stref rekreacyjnych.

Foto: mat. pras.

M.B.
Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w trybie specustawy mieszkaniowej, która umożliwia budowę wieloetapowego osiedla na terenach poprzemysłowych Pragi-Północ.

Decyzja podjęta podczas sesji Rady Miasta otwiera drogę do przekształcenia terenów wykorzystywanych dotychczas do celów przemysłowych i magazynowych. Realizacja przedsięwzięcia w formule specustawy mieszkaniowej pozwala na ustalenie lokalizacji zabudowy przy dopuszczeniu pewnych odstępstw od zapisów studium uwarunkowań.

W przypadku projektu przy Jagiellońskiej 88 zaakceptowano zwiększenie intensywności zabudowy oraz podniesienie maksymalnej wysokości wybranych obiektów względem dotychczasowych założeń planistycznych.

Charakterystyka planowanej zabudowy mieszkaniowej

Projekt przewiduje wzniesienie kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych o zróżnicowanej liczbie kondygnacji. Na parterach obiektów zaplanowano lokale o przeznaczeniu usługowym, co ma nadać inwestycji charakter miejski. Pod budynkami powstaną garaże podziemne, a cały teren zostanie skomunikowany za pomocą nowego układu drogowego. Inwestycja obejmuje również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej na obsługę tak dużego zespołu zabudowy.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Budowa szkoły podstawowej jako elementu infrastruktury społecznej

Istotnym punktem porozumienia między miastem a inwestorem jest realizacja publicznej placówki oświatowej. Nowa szkoła podstawowa ma pomieścić kilkuset uczniów i posiadać zaplecze sportowe. Dokumentacja zakłada, że część obiektu będzie mogła być wykorzystywana przez mieszkańców również po zakończeniu zajęć lekcyjnych, co ma sprzyjać integracji lokalnej społeczności i uzupełnić deficyty infrastruktury społecznej w tej części dzielnicy.

Nowa szkoła podstawowa ma pomieścić kilkuset uczniów i posiadać zaplecze sportowe.

Nowa szkoła podstawowa ma pomieścić kilkuset uczniów i posiadać zaplecze sportowe.

Foto: mat. pras.

Rewitalizacja terenów zielonych i przestrzeni publicznych

Obecnie obszar przy ulicy Jagiellońskiej 88 charakteryzuje się wysokim stopniem uszczelnienia gruntu i niską jakością zagospodarowania. Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego, placów miejskich oraz stref rekreacyjnych. Planowane są również place zabaw oraz ogólnodostępna infrastruktura sportowa. Nowe zagospodarowanie ma na celu poprawę mikroklimatu poprzez ograniczenie powierzchni utwardzonych i wprowadzenie licznych nasadzeń zieleni, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnych powiązań pieszych z sąsiednimi kwartałami.

Polecane
Znikają kolejne zabudowania Fabryki Samochodów Osobowych, powstać ma wielkie nowe miasto
warszawskie historie Szczepańskiego
Fabryka marzeń

Dalsze etapy procesu inwestycyjnego

Przyjęta przez radnych uchwała lokalizacyjna stanowi formalną podstawę do dalszych działań projektowych. W kolejnych etapach inwestor będzie musiał opracować szczegółową dokumentację wykonawczą oraz uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę. Harmonogram prac przewiduje sukcesywne odchodzenie od dotychczasowych funkcji magazynowych na rzecz nowoczesnej tkanki mieszkaniowo-usługowej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W miejscu dawnego biurowca powstanie budynek mieszkalny z 67 lokalami o zróżnicowanych układach
inwestycje

Żoliborz żegna przemysłową przeszłość. Znika biurowiec Elektry

W 2025 roku na Lotnisku Chopina udaremniono przemyt kilkudziesięcu kilogramów zabronionych substancj
podsumowanie

Kokaina w puszkach po piwie i „szlak tajlandzki”. Ciemna strona sukcesu warszawskiego lotniska

W 2026 roku zostanie ukończonych wiele ważnych inwestycji w Warszawie
przestrzeń miejska

Projekty, które zmienią oblicze Warszawy. Te inwestycje mają zostać ukończone w 2026 roku

Na ferie policja przygotowałą materiał filmowy poświęcony bezpiecznej zabawie w trakcie zimowego odp
bezpieczeństwo

Apel policji na ferie. Zasady ostrożności dla podróżnych

Rada dzielnicy wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na
samorząd

Dzielnice buntują się przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. „Wnosimy o zakaz zwężania ulic”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu da
miasto zimą

Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?

Rzeźba z Parku Fosa po ataku wandali
przestrzeń miejska

Żoliborz żegna symbol Cytadeli. „Wioślarz” nie wróci do parku

W 2026 roku termin ferii zimowych dla Mazowsza to 19 stycznia – 1 lutego.
poradnik "Życia Warszawy"

Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama