Rada Warszawy wydała zgodę na mieszkaniówkę przy Jagiellońskiej

Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego, placów miejskich oraz stref rekreacyjnych.
Decyzja podjęta podczas sesji Rady Miasta otwiera drogę do przekształcenia terenów wykorzystywanych dotychczas do celów przemysłowych i magazynowych. Realizacja przedsięwzięcia w formule specustawy mieszkaniowej pozwala na ustalenie lokalizacji zabudowy przy dopuszczeniu pewnych odstępstw od zapisów studium uwarunkowań.
W przypadku projektu przy Jagiellońskiej 88 zaakceptowano zwiększenie intensywności zabudowy oraz podniesienie maksymalnej wysokości wybranych obiektów względem dotychczasowych założeń planistycznych.
Projekt przewiduje wzniesienie kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych o zróżnicowanej liczbie kondygnacji. Na parterach obiektów zaplanowano lokale o przeznaczeniu usługowym, co ma nadać inwestycji charakter miejski. Pod budynkami powstaną garaże podziemne, a cały teren zostanie skomunikowany za pomocą nowego układu drogowego. Inwestycja obejmuje również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej na obsługę tak dużego zespołu zabudowy.
Istotnym punktem porozumienia między miastem a inwestorem jest realizacja publicznej placówki oświatowej. Nowa szkoła podstawowa ma pomieścić kilkuset uczniów i posiadać zaplecze sportowe. Dokumentacja zakłada, że część obiektu będzie mogła być wykorzystywana przez mieszkańców również po zakończeniu zajęć lekcyjnych, co ma sprzyjać integracji lokalnej społeczności i uzupełnić deficyty infrastruktury społecznej w tej części dzielnicy.
Nowa szkoła podstawowa ma pomieścić kilkuset uczniów i posiadać zaplecze sportowe.
Obecnie obszar przy ulicy Jagiellońskiej 88 charakteryzuje się wysokim stopniem uszczelnienia gruntu i niską jakością zagospodarowania. Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego, placów miejskich oraz stref rekreacyjnych. Planowane są również place zabaw oraz ogólnodostępna infrastruktura sportowa. Nowe zagospodarowanie ma na celu poprawę mikroklimatu poprzez ograniczenie powierzchni utwardzonych i wprowadzenie licznych nasadzeń zieleni, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnych powiązań pieszych z sąsiednimi kwartałami.
Przyjęta przez radnych uchwała lokalizacyjna stanowi formalną podstawę do dalszych działań projektowych. W kolejnych etapach inwestor będzie musiał opracować szczegółową dokumentację wykonawczą oraz uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę. Harmonogram prac przewiduje sukcesywne odchodzenie od dotychczasowych funkcji magazynowych na rzecz nowoczesnej tkanki mieszkaniowo-usługowej.