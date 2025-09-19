21.1°C
Życie Warszawy

Tanie city breaki z Warszawy. Ryanair uruchamia 6 nowych kierunków na zimę. Na liście Włochy, Portugalia i Hiszpania

Publikacja: 19.09.2025 16:00

W sezonie Zima ’25 rozkład Ryanaira z Lotniska Chopina będzie obejmował łącznie 12 tras

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Startuje zapowiadany przez Ryanair historyczny, największy zimowy rozkład lotów z Lotniska Chopina. Od października pasażerowie mogą liczyć na 6 nowych kierunków, podwojenie liczby lotów i ponad 340 tys. dostępnych miejsc.

Ryanair ogłosił w tym roku znaczące rozszerzenie swojej oferty na Lotnisku Chopina w Warszawie. Nowy zimowy rozkład lotów, który wejdzie w życie od października 2025 roku, jest najbogatszym w historii operowania ze stołecznego lotniska przez przewoźnika. Zapewnia on pasażerom znacznie więcej opcji podróży na nadchodzący sezon. Bilety na wszystkie nowe i rozbudowane trasy są już w sprzedaży.

Nowe zimowe kierunki z Warszawy-Chopina

W ramach nowego rozkładu lotów, Ryanair uruchamia z Lotniska Chopina aż sześć nowych połączeń. Nowe kierunki na sezon zimowy to:

  • Leeds (Wielka Brytania)
  • Porto (Portugalia)
  • Piza (Włochy)
  • Sewilla (Hiszpania)
  • Malaga (Hiszpania)
  • Tirana (Albania)

To znaczące poszerzenie siatki połączeń otwiera przed pasażerami nowe, atrakcyjne możliwości na zimowe city breaki i dłuższe wyjazdy. Szczególnie kuszące są trasy do południowej Europy. Porto zachwyca jako malownicze miasto nad rzeką Douro, znane z historycznych zabytków i winnic. Z kolei Sewilla fascynuje miłośników kultury hiszpańskiej, oferując widoki na pałace, katedry i pokazy flamenco. Dodatkowo, trasa do popularnego kurortu nad Morzem Śródziemnym, Malagi, zyska dodatkowe połączenia, które będą realizowane trzy razy w tygodniu.

Więcej lotów na popularnych trasach

Oprócz nowych kierunków, Ryanair zwiększa również częstotliwość lotów na już istniejących i popularnych trasach z Lotniska Chopina. Pasażerowie planujący podróże w nadchodzących miesiącach zyskają więcej opcji i elastyczności. Dodatkowe połączenia pojawią się na trasach do Alicante, Brukseli-Charleroi oraz Pafos, co ułatwi zarówno podróże służbowe, jak i turystyczne.

Podwojona oferta i kluczowe liczby

W sezonie Zima ’25 rozkład Ryanaira będzie obejmował łącznie 12 tras. Co więcej, liczba lotów tygodniowo wzrośnie do 84, co stanowi podwojenie oferty w stosunku do poprzedniej zimy. Dzięki temu przewoźnik zapewni dodatkowe 150 tysięcy miejsc, co w sumie daje 340 tysięcy miejsc dostępnych w sprzedaży. Tak znaczące rozszerzenie świadczy o rosnącym znaczeniu warszawskiego lotniska w siatce połączeń linii.

Inwestycja w rozwój Polski

Jak poinformował Jason McGuinness, dyrektor handlowy Ryanaira, nowy rozkład lotów to nie tylko rekordowa oferta, ale także potwierdzenie długoterminowych inwestycji linii w rozwój w Warszawie i całej Polsce. Przewoźnik podkreśla, że stale rozwija swoją obecność w kraju, zapewniając pasażerom jeszcze większy wybór oraz dostęp do atrakcyjnych cen biletów, a rozkład zimowy jest tego najlepszym przykładem.

Linia zachęca do wcześniejszej rezerwacji lotów na sezon Zima ’25, aby skorzystać z najkorzystniejszych ofert.

Źródło: zyciewarszawy.pl

