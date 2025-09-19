Tanie city breaki z Warszawy. Ryanair uruchamia 6 nowych kierunków na zimę. Na liście Włochy, Portugalia i Hiszpania

Piza (Włochy)

Sewilla (Hiszpania)

Malaga (Hiszpania)

Tirana (Albania)

To znaczące poszerzenie siatki połączeń otwiera przed pasażerami nowe, atrakcyjne możliwości na zimowe city breaki i dłuższe wyjazdy. Szczególnie kuszące są trasy do południowej Europy. Porto zachwyca jako malownicze miasto nad rzeką Douro, znane z historycznych zabytków i winnic. Z kolei Sewilla fascynuje miłośników kultury hiszpańskiej, oferując widoki na pałace, katedry i pokazy flamenco. Dodatkowo, trasa do popularnego kurortu nad Morzem Śródziemnym, Malagi, zyska dodatkowe połączenia, które będą realizowane trzy razy w tygodniu.

Więcej lotów na popularnych trasach

Oprócz nowych kierunków, Ryanair zwiększa również częstotliwość lotów na już istniejących i popularnych trasach z Lotniska Chopina. Pasażerowie planujący podróże w nadchodzących miesiącach zyskają więcej opcji i elastyczności. Dodatkowe połączenia pojawią się na trasach do Alicante, Brukseli-Charleroi oraz Pafos, co ułatwi zarówno podróże służbowe, jak i turystyczne.

Reklama Reklama

Podwojona oferta i kluczowe liczby

W sezonie Zima ’25 rozkład Ryanaira będzie obejmował łącznie 12 tras. Co więcej, liczba lotów tygodniowo wzrośnie do 84, co stanowi podwojenie oferty w stosunku do poprzedniej zimy. Dzięki temu przewoźnik zapewni dodatkowe 150 tysięcy miejsc, co w sumie daje 340 tysięcy miejsc dostępnych w sprzedaży. Tak znaczące rozszerzenie świadczy o rosnącym znaczeniu warszawskiego lotniska w siatce połączeń linii.

Inwestycja w rozwój Polski

Jak poinformował Jason McGuinness, dyrektor handlowy Ryanaira, nowy rozkład lotów to nie tylko rekordowa oferta, ale także potwierdzenie długoterminowych inwestycji linii w rozwój w Warszawie i całej Polsce. Przewoźnik podkreśla, że stale rozwija swoją obecność w kraju, zapewniając pasażerom jeszcze większy wybór oraz dostęp do atrakcyjnych cen biletów, a rozkład zimowy jest tego najlepszym przykładem.

Linia zachęca do wcześniejszej rezerwacji lotów na sezon Zima ’25, aby skorzystać z najkorzystniejszych ofert.