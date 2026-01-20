Dwaj poszukiwani wpadli podczas kontroli granicznej na Okęciu

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie przerwali podróż dwóm obywatelom Polski, którzy figurowali w bazach danych jako osoby ścigane Europejskimi Nakazami Aresztowania.



Mężczyźni, poszukiwani przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu publicznemu, zostali zatrzymani bezpośrednio po lądowaniu w Warszawie. Obaj trafili już przed oblicze prokuratora i sądu.

Wpadł po przylocie z Kataru

Do pierwszej interwencji doszło w strefie kontroli granicznej po przylocie samolotu z Dohy. Funkcjonariusze legitymujący 49-letniego obywatela Polski ustalili, że mężczyzna jest obiektem zainteresowania niemieckich organów ścigania. Podstawą zatrzymania był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wystawiony w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko własności na terenie Niemiec.

Drugi zatrzymany na trasie z USA

Kilka godzin później na tym samym lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli czynności wobec 57-letniego pasażera, który przyleciał do Warszawy z Chicago. Weryfikacja danych w systemach informatycznych wykazała, że on również jest poszukiwany przez władze Niemiec. W tym przypadku zarzuty dotyczą naruszenia przepisów skierowanych przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.