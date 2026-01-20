-3°C
Dwaj poszukiwani wpadli podczas kontroli granicznej na Okęciu

Publikacja: 20.01.2026 12:20

Podstawą zatrzymania obu mężczyzn był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wystawiony w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji.

M.B.
Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie przerwali podróż dwóm obywatelom Polski, którzy figurowali w bazach danych jako osoby ścigane Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Mężczyźni, poszukiwani przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu publicznemu, zostali zatrzymani bezpośrednio po lądowaniu w Warszawie. Obaj trafili już przed oblicze prokuratora i sądu.

Wpadł po przylocie z Kataru

Do pierwszej interwencji doszło w strefie kontroli granicznej po przylocie samolotu z Dohy. Funkcjonariusze legitymujący 49-letniego obywatela Polski ustalili, że mężczyzna jest obiektem zainteresowania niemieckich organów ścigania. Podstawą zatrzymania był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wystawiony w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko własności na terenie Niemiec.

Drugi zatrzymany na trasie z USA

Kilka godzin później na tym samym lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli czynności wobec 57-letniego pasażera, który przyleciał do Warszawy z Chicago. Weryfikacja danych w systemach informatycznych wykazała, że on również jest poszukiwany przez władze Niemiec. W tym przypadku zarzuty dotyczą naruszenia przepisów skierowanych przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

Dalszy bieg procedury ekstradycyjnej

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, obaj obywatele Polski zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przeprowadzono z ich udziałem niezbędne czynności procesowe. Następnie zatrzymani zostali doprowadzeni do sądu, który zadecyduje o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz o ich dalszym przekazaniu stronie niemieckiej. Działania na Lotnisku Chopina potwierdzają skuteczność stałego monitoringu ruchu granicznego w systemach międzynarodowych.

