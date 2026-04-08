Koniec Ilmetu. Powstanie 188-metrowy Warsaw One

Rozbiórka potrwa, ale bez konkretnej daty

Za cały proces odpowiada obecny właściciel – Skanska, który przekazał już obiekt wykonawcy.

Prace zostały zaplanowane etapowo. Na razie trwa demontaż wnętrz, a kolejne fazy będą realizowane stopniowo. Jak długo potrwa rozbiórka? Tego inwestor na razie nie zdradza – wszystko zależy od wielu czynników technicznych i logistycznych.

W jego miejscu stanie Warsaw One

Najważniejsze pytanie brzmi: co dalej? Odpowiedź jest konkretna – Warsaw One.

Nowy biurowiec ma osiągnąć wysokość 188 metrów, czyli ponad dwa razy więcej niż Ilmet. Inwestor posiada już pozwolenie na budowę, a projekt przygotowuje pracownia Epstein. Choć ostateczny wygląd wieży nie został jeszcze ujawniony, wiadomo, że budynek ma spełniać najwyższe standardy ekologiczne, w tym certyfikaty LEED i WELL.

Wizja znana od lat

Nie jest to pierwsza koncepcja zagospodarowania tej działki. Już w 2011 roku, przy okazji przejęcia terenu, Skanska prezentowała wizję wieżowca autorstwa duńskiej pracowni Schmidt Hammer Lassen.

Foto: mat. pras.

Projekt zakładał przeszklony, trzystopniowy budynek o powierzchni około 60 tys. m². Choć nie wiadomo, czy ta koncepcja zostanie wykorzystana, jedno jest niemal pewne – wysokość 188 metrów pozostanie.

Nowa jakość w centrum miasta

Lokalizacja przy Rondzie ONZ to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Warszawie – z dostępem do metra i świetną komunikacją. Ilmet przez lata nie wykorzystywał w pełni tego potencjału.

Warsaw One ma to zmienić. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, będzie to jeden z najwyższych i najbardziej nowoczesnych biurowców w stolicy.