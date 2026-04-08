Koniec Ilmetu. Powstanie 188-metrowy Warsaw One

Ilmet powstał w 1997 roku jako jeden z bardziej nowoczesnych biurowców swoich czasów.
W samym sercu Warszawy zaczyna się nowy rozdział. Ruszyła rozbiórka biurowca Ilmet przy Rondzie ONZ – choć na razie bez spektakularnych scen, to prace już trwają pełną parą… tyle że wewnątrz budynku. To właśnie tam ekipy demontują instalacje i usuwają wyposażenie – informuje portal propertynews.pl. Dopiero w kolejnym etapie zobaczymy właściwe wyburzanie konstrukcji, które zmieni panoramę tej części miasta.
Ilmet powstał w 1997 roku jako jeden z bardziej nowoczesnych biurowców swoich czasów. Miał 83 metry wysokości (a z masztem ponad 100 metrów), 22 kondygnacje nadziemne i charakterystyczny element, który wielu warszawiaków pamięta do dziś – obrotowy znak Mercedes-Benz na dachu. Za projekt odpowiadali Miljenko Dumencic i Mirosław Kartowicz, a inwestorem była austriacka firma Ilbau.
Dziś budynek jest już tylko cieniem dawnej nowoczesności. Od ponad dekady stoi pusty i nie spełnia współczesnych wymagań najemców – ani pod względem technologicznym, ani ekologicznym.
Za cały proces odpowiada obecny właściciel – Skanska, który przekazał już obiekt wykonawcy.
Prace zostały zaplanowane etapowo. Na razie trwa demontaż wnętrz, a kolejne fazy będą realizowane stopniowo. Jak długo potrwa rozbiórka? Tego inwestor na razie nie zdradza – wszystko zależy od wielu czynników technicznych i logistycznych.
Najważniejsze pytanie brzmi: co dalej? Odpowiedź jest konkretna – Warsaw One.
Nowy biurowiec ma osiągnąć wysokość 188 metrów, czyli ponad dwa razy więcej niż Ilmet. Inwestor posiada już pozwolenie na budowę, a projekt przygotowuje pracownia Epstein. Choć ostateczny wygląd wieży nie został jeszcze ujawniony, wiadomo, że budynek ma spełniać najwyższe standardy ekologiczne, w tym certyfikaty LEED i WELL.
Nie jest to pierwsza koncepcja zagospodarowania tej działki. Już w 2011 roku, przy okazji przejęcia terenu, Skanska prezentowała wizję wieżowca autorstwa duńskiej pracowni Schmidt Hammer Lassen.
Projekt zakładał przeszklony, trzystopniowy budynek o powierzchni około 60 tys. m². Choć nie wiadomo, czy ta koncepcja zostanie wykorzystana, jedno jest niemal pewne – wysokość 188 metrów pozostanie.
Lokalizacja przy Rondzie ONZ to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Warszawie – z dostępem do metra i świetną komunikacją. Ilmet przez lata nie wykorzystywał w pełni tego potencjału.
Warsaw One ma to zmienić. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, będzie to jeden z najwyższych i najbardziej nowoczesnych biurowców w stolicy.