Zielona oaza w sercu Żoliborza. Nadchodzi wyjątkowy pop-up roślinny

Zieloni biurowi weterani znajdą swoją drugą szansę, wystarczy tylko się nimi zaopiekować
Nadchodzący weekend na Żoliborzu upłynie pod znakiem miejskiego happeningu, w którym główną rolę odegrają starannie zaaranżowane kompozycje natury. Zespół FLORABO przekształci lokalną restaurację, przylegający do niej magazyn oraz ogródek w przestrzeń pełną zmysłowych tekstur i roślinnych instalacji. To propozycja dla osób szukających inspiracji do swoich wnętrz lub po prostu chwili wytchnienia w otoczeniu zieleni.
Na odwiedzających przy ulicy Rydygiera 8 czekać będzie szeroki wybór roślin, od pojedynczych egzemplarzy po okazałe formy w rozmiarze XXL. Miłośnicy nowoczesnego designu znajdą tam również floramy, czyli specjalne wertykalne ramy przeznaczone do ekspozycji roślin na ścianach. Wybrane okazy będzie można nabyć na miejscu, natomiast inne będą dostępne na zamówienie z późniejszym odbiorem.
Ważnym punktem wydarzenia jest akcja Zielony Weteran, organizowana cyklicznie przez firmę Florabo. To inicjatywa, w ramach której rośliny przez lata zdobiące warszawskie biura, banki i urzędy zyskują szansę na nowy dom. Po odświeżeniu w pracowni, te doświadczone okazy są oferowane do adopcji lub sprzedaży za symboliczną kwotę.
Poza aspektem roślinnym, organizatorzy zadbali o strefę gastronomiczną przygotowaną przez Kuchnię Żoliborz. W menu znajdą się między innymi matcha, kawa, mocktaile oraz wiosenne przekąski. Dodatkową atrakcją będzie niedzielny Coffee / Matcha Rave z udziałem DJ-a, zaplanowany w godz. 11–15.
Pop-up będzie otwarty dla gości w piątek w godz. 17-21, natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 12-21. To okazja, by połączyć weekendowy spacer z zakupami roślinnymi i wsparciem ekologicznej inicjatywy dawania roślinom drugiego życia.