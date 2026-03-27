Zielona oaza w sercu Żoliborza. Nadchodzi wyjątkowy pop-up roślinny

Przestrzeń Kuchni Żoliborz wypełni się w weekend 27-29 marca naturalną zielenią. Wydarzenie LET’S GREEN to okazja, by odpocząć wśród roślinnych instalacji, kupić designerskie dekoracje do domu lub adoptować rośliny z akcji Zielony Weteran.



Nadchodzący weekend na Żoliborzu upłynie pod znakiem miejskiego happeningu, w którym główną rolę odegrają starannie zaaranżowane kompozycje natury. Zespół FLORABO przekształci lokalną restaurację, przylegający do niej magazyn oraz ogródek w przestrzeń pełną zmysłowych tekstur i roślinnych instalacji. To propozycja dla osób szukających inspiracji do swoich wnętrz lub po prostu chwili wytchnienia w otoczeniu zieleni.

Roślinne instalacje i designerskie dodatki

Na odwiedzających przy ulicy Rydygiera 8 czekać będzie szeroki wybór roślin, od pojedynczych egzemplarzy po okazałe formy w rozmiarze XXL. Miłośnicy nowoczesnego designu znajdą tam również floramy, czyli specjalne wertykalne ramy przeznaczone do ekspozycji roślin na ścianach. Wybrane okazy będzie można nabyć na miejscu, natomiast inne będą dostępne na zamówienie z późniejszym odbiorem.

Drugie życie dla Zielonych Weteranów

Ważnym punktem wydarzenia jest akcja Zielony Weteran, organizowana cyklicznie przez firmę Florabo. To inicjatywa, w ramach której rośliny przez lata zdobiące warszawskie biura, banki i urzędy zyskują szansę na nowy dom. Po odświeżeniu w pracowni, te doświadczone okazy są oferowane do adopcji lub sprzedaży za symboliczną kwotę.