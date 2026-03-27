Ludowe tradycje w sercu stolicy. Jarmark Wielkanocny na Krakowskim Przedmieściu

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza 28 marca na wydarzenie przybliżające dawne zwyczaje świętowania. W programie m.in. warsztaty tworzenia pisanek, pokaz gotowania żuru oraz wystawa tradycyjnych bab wielkanocnych.



Jarmark odbędzie się w sobotę, 28 marca 2026 roku, w godz. 12-18. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno przed budynkiem Instytutu, jak i w jego wnętrzach, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Warszawy oraz turystom bogactwa polskiej kultury ludowej związanej z nadchodzącymi świętami.

Degustacja żuru i wystawa wielkanocnych wypieków

Jednym z głównych punktów programu będzie pokaz gotowania tradycyjnego żuru, który odbędzie się w namiocie przed budynkiem. Prezentacja zostanie zwieńczona wspólną degustacją przygotowanej zupy. Z kolei na górnym holu Instytutu będzie można podziwiać wystawę bab wielkanocnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Na zakończenie jarmarku zaplanowano poczęstunek, podczas którego goście będą mogli skosztować tych świątecznych wypieków.

Przez cały czas trwania jarmarku na stoiskach dostępna będzie oferta rzemieślników i twórców ludowych.

Warsztaty rękodzieła i wspólne tworzenie palmy

Dla osób chcących samodzielnie przygotować ozdoby, zaplanowano cykl warsztatów prowadzonych przez twórców ludowych w godz. 13-17. Uczestnicy nauczą się zdobienia jaj metodą batikową przy użyciu wosku oraz poznają tajniki tworzenia kroszonek. W programie znajdą się także lekcje wyplatania koszyków oraz zdobienia serwet haftem. Szczególną atrakcją będzie wspólna praca nad jedną dużą palmą wielkanocną, realizowana pod okiem doświadczonych artystek.