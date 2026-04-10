Przy ulicy Ficowskiego rusza budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego. Prace będą jednak prowadzone w rytmie natury, ponieważ na terenie inwestycji odkryto gniazdo krogulca. Miasto zdecydowało o szczególnej ochronie tych chronionych ptaków drapieżnych.



Przygotowania do powstania nowej placówki oświatowej na Żoliborzu weszły w fazę wstępną. Podczas kontroli przeprowadzonej przez zespół nadzoru przyrodniczego z udziałem ornitologa, na terenie planowanej inwestycji znaleziono gniazdo krogulca. Ten chroniony ptak drapieżny założył tam swoje stanowisko lęgowe, co wymusiło na inwestorze wprowadzenie zmian w pierwotnym planie działania. Priorytetem stało się dostosowanie harmonogramu budowy do naturalnego cyklu życia ptasiej rodziny.

Reklama Reklama

Środki ostrożności wykraczające poza standardy

Dzielnica podjęła decyzję o zastosowaniu wyjątkowo rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Choć dostarczona przez wykonawcę opinia ornitologiczna dopuszczała wyznaczenie strefy ochronnej o promieniu zaledwie 10 metrów, urzędnicy zdecydowali się na znacznie szerszy bufor.

Obecnie trwa ogradzanie całego placu budowy, co ma zapewnić krogulcom niezbędny spokój i odizolować gniazdo od czynników zewnętrznych. Przedstawiciele żoliborskiego ratusza podkreślają, że zależy im na stworzeniu ptakom optymalnych warunków do bezpiecznego wychowania młodych.

Kiedy inwestycja ruszy pełną parą

Obecnie ptaki kończą budowę gniazda, a w najbliższych dniach spodziewane jest składanie jaj. Specjaliści przewidują, że pisklęta wyklują się około połowy maja, a gniazdo opuszczą w połowie czerwca. Przez kolejne dwa tygodnie młode ptaki będą jeszcze przebywać w swoim rewirze, ucząc się samodzielności.

Do czasu ich całkowitego usamodzielnienia się, czyli prawdopodobnie do przełomu czerwca i lipca, intensywność prac na terenie przy ul. Ficowskiego pozostanie ograniczona. Pełny zakres robót budowlanych zostanie uruchomiony dopiero wtedy, gdy nadzór ornitologiczny potwierdzi, że krogulce bezpiecznie opuściły ten teren.

Budowa w pełnej zgodzie z przepisami

Podejmowane kroki są ściśle konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązującym prawem, prace na terenach zielonych mogą być prowadzone od kwietnia do października, o ile nie naruszają one konkretnych zakazów, takich jak niszczenie siedlisk czy płoszenie zwierząt w okresie rozrodu.

W przypadku inwestycji przy ul. Ficowskiego to właśnie faktyczna obecność krogulca, a nie sztywne daty kalendarzowe, wyznacza rytm działań. Takie podejście pozwala połączyć potrzebę rozbudowy infrastruktury miejskiej z dbałością o ochronę przyrody i nienaruszalność siedlisk gatunków chronionych.