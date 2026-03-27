Kompleks dla najmłodszych na Żoliborzu. Umowa na budowę podpisana

Przy ulicy Ficowskiego powstanie zespół przedszkolno-żłobkowy dla czternastu oddziałów dzieci. Inwestycja o wartości ponad 25 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy, oferując nowoczesne zaplecze terapeutyczne i ekologiczne rozwiązania.



Władze dzielnicy Żoliborz sfinalizowały formalności związane z jedną z kluczowych inwestycji oświatowych w południowej części rejonu. 24 marca podpisano kontrakt z wykonawcą, firmą BAUDZIEDZIC, na kwotę przekraczającą 25,6 mln zł brutto. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która połączy funkcje opiekuńcze z dbałością o najwyższe standardy ochrony przyrody oraz pełną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Oczyszczanie terenu i rygorystyczna ochrona przyrody

Zanim ruszą właściwe prace konstrukcyjne, działka o powierzchni niemal 7 tys. m2 musi przejść proces remediacji, czyli specjalistycznego oczyszczenia gruntu. Zgodnie z harmonogramem etap ten ma zakończyć się do początku 2027 roku. Inwestycja kładzie duży nacisk na ekologię – zabudowa zajmie jedynie ok. 19 proc. powierzchni terenu, co pozwoli zachować ponad 60 proc. powierzchni biologicznie czynnej.

Przed rozpoczęciem robót zespół nadzoru przyrodniczego, w tym ornitolog, sprawdzi teren pod kątem obecności gatunków chronionych, takich jak ptaki, nietoperze czy owady. Cały plac budowy będzie monitorowany, aby zminimalizować pylenie i zabezpieczyć drzewa, które nie kolidują z nowym budynkiem.