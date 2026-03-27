8.8°C
1016.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kompleks dla najmłodszych na Żoliborzu. Umowa na budowę podpisana

Publikacja: 27.03.2026 07:30

Projekt zakłada budowę trzykondygnacyjnego obiektu o zwartej bryle, wyposażonego w instalację fotowo

Projekt zakłada budowę trzykondygnacyjnego obiektu o zwartej bryle, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną oraz system odzysku ciepła.

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ulicy Ficowskiego powstanie zespół przedszkolno-żłobkowy dla czternastu oddziałów dzieci. Inwestycja o wartości ponad 25 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy, oferując nowoczesne zaplecze terapeutyczne i ekologiczne rozwiązania.

Władze dzielnicy Żoliborz sfinalizowały formalności związane z jedną z kluczowych inwestycji oświatowych w południowej części rejonu. 24 marca podpisano kontrakt z wykonawcą, firmą BAUDZIEDZIC, na kwotę przekraczającą 25,6 mln zł brutto. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która połączy funkcje opiekuńcze z dbałością o najwyższe standardy ochrony przyrody oraz pełną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Oczyszczanie terenu i rygorystyczna ochrona przyrody

Zanim ruszą właściwe prace konstrukcyjne, działka o powierzchni niemal 7 tys. m2 musi przejść proces remediacji, czyli specjalistycznego oczyszczenia gruntu. Zgodnie z harmonogramem etap ten ma zakończyć się do początku 2027 roku. Inwestycja kładzie duży nacisk na ekologię – zabudowa zajmie jedynie ok. 19 proc. powierzchni terenu, co pozwoli zachować ponad 60 proc. powierzchni biologicznie czynnej.

Przed rozpoczęciem robót zespół nadzoru przyrodniczego, w tym ornitolog, sprawdzi teren pod kątem obecności gatunków chronionych, takich jak ptaki, nietoperze czy owady. Cały plac budowy będzie monitorowany, aby zminimalizować pylenie i zabezpieczyć drzewa, które nie kolidują z nowym budynkiem.

Budynek zostanie w pełni pozbawiony barier architektonicznych.

Budynek zostanie w pełni pozbawiony barier architektonicznych.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Przedszkole i żłobek w nowoczesnym wydaniu

Projekt zakłada budowę trzykondygnacyjnego obiektu o zwartej bryle, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną oraz system odzysku ciepła. Wewnątrz zaplanowano miejsce dla dwóch odrębnych jednostek:

  • sześciooddziałowego żłobka zlokalizowanego na pierwszym piętrze,
  • ośmiooddziałowego przedszkola zajmującego parter oraz drugie piętro,
  • sali integracji sensorycznej oraz sali gimnastycznej pełniącej funkcję auli,
  • gabinetów dla psychologów, logopedów oraz pielęgniarki,
  • dwóch niezależnych kuchni, wózkowni i pomieszczeń do przewijania.

Bogate zaplecze terapeutyczne ma pozwolić na prowadzenie edukacji włączającej na najwyższym poziomie, odpowiadając na rosnące potrzeby społeczne tej części dzielnicy.

Foto: mat. pras.

Komfortowy dostęp i otoczenie budynku

Budynek zostanie w pełni pozbawiony barier architektonicznych. Wszystkie wejścia zaprojektowano na poziomie chodnika, a komunikację między piętrami ułatwi ogólnodostępna winda. Na zewnątrz powstaną dwa place zabaw, w tym linarium z bezpiecznym podłożem, oraz elementy małej architektury.

Reklama
Reklama

Dla zmotoryzowanych rodziców i pracowników przewidziano 44 miejsca parkingowe, z uwzględnieniem stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac wykonawca przygotuje również infrastrukturę pod stację ładowania aut elektrycznych oraz wyznaczy granice brakującego odcinka ulicy Ficowskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA