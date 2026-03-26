Ratusz promuje własne przedszkola. Ile ich działa w Warszawie?

Urząd miasta zmniejsza dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Urzędnicy chcą, aby rodzice posyłali dzieci do placówek podlegających miastu.



Jak poinformowała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Kowalczyka, w 2025 r. na utrzymanie publicznych przedszkoli urząd miasta wydał łącznie 1,45 mld zł. Na rok 2026 zaplanowana została taka sama kwota.

Miliard złotych dla niepublicznych przedszkoli

Z kolei na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez organ inny niż urząd miasta w zeszłym roku przeznaczono 1,12 mld zł, natomiast w budżecie na 2026 r. zaplanowano 0,99 mld zł.

„W trakcie roku środki te będą uzupełnione z rezerwy celowej na zadania edukacyjne, po aktualizacji stawek dotacji” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

Podała też dane, z których wynika, że w Warszawie znajdują się 362 miejskie przedszkola, 65 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy i 465 przedszkoli niepublicznych. „M.st. Warszawa nie posiada kompetencji do badania efektywności wydatkowania dotacji przez przedszkola niepubliczne” – podkreśliła wiceprezydent.