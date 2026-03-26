Ratusz promuje własne przedszkola. Ile ich działa w Warszawie?

W Warszawie znajdują się 362 miejskie przedszkola, 65 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy i 465 przedszkoli niepublicznych.
Jak poinformowała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Kowalczyka, w 2025 r. na utrzymanie publicznych przedszkoli urząd miasta wydał łącznie 1,45 mld zł. Na rok 2026 zaplanowana została taka sama kwota.
Z kolei na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez organ inny niż urząd miasta w zeszłym roku przeznaczono 1,12 mld zł, natomiast w budżecie na 2026 r. zaplanowano 0,99 mld zł.
„W trakcie roku środki te będą uzupełnione z rezerwy celowej na zadania edukacyjne, po aktualizacji stawek dotacji” – napisała wiceprezydent Kaznowska.
Podała też dane, z których wynika, że w Warszawie znajdują się 362 miejskie przedszkola, 65 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy i 465 przedszkoli niepublicznych. „M.st. Warszawa nie posiada kompetencji do badania efektywności wydatkowania dotacji przez przedszkola niepubliczne” – podkreśliła wiceprezydent.
Dodała, że porównywanie efektywności budżetowego finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych obarczone byłoby błędem, gdyż pomija fakt wnoszenia opłat przez rodziców (tzw. czesne) w przedszkolach niepublicznych.
Urząd miasta planuje kampanię zachęcają rodziców do wysyłania dzieci do publicznych przedszkoli. W obliczu rosnącej popularności placówek niepublicznych, które pobierają czesne sięgające do 2000 zł miesięcznie, urząd chce zachęcić do skorzystania ze swoich placówek.
– Nie jesteśmy gorsi niż prywatne placówki. Publiczne przedszkola oferują wysoką jakość opieki i edukacji za darmo, z doświadczoną kadrą i bogatym programem zajęć – mówił podczas sesji Rady Warszawy wiceprezydent Kaznowska.
Władze miasta zapowiadają modernizację infrastruktury w 150 placówkach, w tym remonty sal zabaw, wymianę sprzętu edukacyjnego oraz stworzenie nowych placów zabaw na świeżym powietrzu. Budżet na te inwestycje to 120 mln zł z funduszy unijnych i miejskich, z realizacją do końca 2027 roku. Dodatkowo od września 2026 r. rodzice dzieci zapisanych do publicznych przedszkoli otrzymają priorytet w programie "Warszawa dla Rodzin", obejmującym dopłaty do żłobków i zajęć pozalekcyjnych.
Kolejną zachętą mają być zajęcia dodatkowe finansowane przez miasto. W ramach pilotażu na Pradze-Północ i Mokotowie ruszą bezpłatne warsztaty z robotyki, języków obcych i arteterapii, prowadzone przez specjalistów z uniwersytetów partnerskich.
Władze Warszawy szacują, że nowe zachęty zwiększą frekwencję w publicznych przedszkolach o 15 proc. w ciągu dwóch lat. Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się w maju. Towarzyszyć jej będzie kampania informacyjna w mediach społecznościowych i tradycyjnych.
Bemowo – 21
Białołęka – 11
Bielany – 29
Mokotów – 49
Ochota – 20
Praga Południe – 38
Praga Północ – 14
Rembertów – 5
Śródmieście – 41
Targówek – 23
Ursus – 12
Ursynów – 21
Wawer – 11
Wesoła – 5
Wilanów – 7
Włochy – 13
Wola – 29
Żoliborz – 13
RAZEM – 362