Ratusz promuje własne przedszkola. Ile ich działa w Warszawie?

Publikacja: 26.03.2026 08:25

W Warszawie znajdują się 362 miejskie przedszkola, 65 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy i 465 przedszkoli niepublicznych.

Urząd miasta zmniejsza dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Urzędnicy chcą, aby rodzice posyłali dzieci do placówek podlegających miastu.

Jak poinformowała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Kowalczyka, w 2025 r. na utrzymanie publicznych przedszkoli urząd miasta wydał łącznie 1,45 mld zł. Na rok 2026 zaplanowana została taka sama kwota.

Miliard złotych dla niepublicznych przedszkoli

Z kolei na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez organ inny niż urząd miasta w zeszłym roku przeznaczono 1,12 mld zł, natomiast w budżecie na 2026 r. zaplanowano 0,99 mld zł.

„W trakcie roku środki te będą uzupełnione z rezerwy celowej na zadania edukacyjne, po aktualizacji stawek dotacji” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

Podała też dane, z których wynika, że w Warszawie znajdują się 362 miejskie przedszkola, 65 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy i 465 przedszkoli niepublicznych. „M.st. Warszawa nie posiada kompetencji do badania efektywności wydatkowania dotacji przez przedszkola niepubliczne” – podkreśliła wiceprezydent.

Dodała, że porównywanie efektywności budżetowego finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych obarczone byłoby błędem, gdyż pomija fakt wnoszenia opłat przez rodziców (tzw. czesne) w przedszkolach niepublicznych.

Kampania na rzecz miejskich przedszkoli

Urząd miasta planuje kampanię zachęcają rodziców do wysyłania dzieci do publicznych przedszkoli. W obliczu rosnącej popularności placówek niepublicznych, które pobierają czesne sięgające do 2000 zł miesięcznie, urząd chce zachęcić do skorzystania ze swoich placówek.

– Nie jesteśmy gorsi niż prywatne placówki. Publiczne przedszkola oferują wysoką jakość opieki i edukacji za darmo, z doświadczoną kadrą i bogatym programem zajęć – mówił podczas sesji Rady Warszawy wiceprezydent Kaznowska.

Władze miasta zapowiadają modernizację infrastruktury w 150 placówkach, w tym remonty sal zabaw, wymianę sprzętu edukacyjnego oraz stworzenie nowych placów zabaw na świeżym powietrzu. Budżet na te inwestycje to 120 mln zł z funduszy unijnych i miejskich, z realizacją do końca 2027 roku. Dodatkowo od września 2026 r. rodzice dzieci zapisanych do publicznych przedszkoli otrzymają priorytet w programie "Warszawa dla Rodzin", obejmującym dopłaty do żłobków i zajęć pozalekcyjnych.

Kolejną zachętą mają być zajęcia dodatkowe finansowane przez miasto. W ramach pilotażu na Pradze-Północ i Mokotowie ruszą bezpłatne warsztaty z robotyki, języków obcych i arteterapii, prowadzone przez specjalistów z uniwersytetów partnerskich.

Władze Warszawy szacują, że nowe zachęty zwiększą frekwencję w publicznych przedszkolach o 15 proc. w ciągu dwóch lat. Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się w maju. Towarzyszyć jej będzie kampania informacyjna w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Liczba przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę w podziale na dzielnice:

Bemowo – 21

Białołęka – 11

Bielany – 29

Mokotów – 49

Ochota – 20

Praga Południe – 38

Praga Północ – 14

Rembertów – 5

Śródmieście – 41

Targówek – 23

Ursus – 12

Ursynów – 21

Wawer – 11

Wesoła – 5

Wilanów – 7

Włochy – 13

Wola – 29

Żoliborz – 13

RAZEM – 362

