Powrót tratw dla ptaków wodnych. Pierwsi lokatorzy już się wprowadzili

Tratwy rozmieszczono w kilkunastu lokalizacjach, m.in. na Kanale Piaseczyńskim oraz na zbiornikach wodnych w parkach: Pole Mokotowskie, Ujazdowski i Ogród Saski. Są one wykorzystywane przez ptaki jako miejsca odpoczynku oraz zakładania gniazd.
Konstrukcje pełnią funkcję zastępczych siedlisk w warunkach miejskich, gdzie dostęp do naturalnych miejsc lęgowych, takich jak trzcinowiska czy niewielkie wyspy, jest ograniczony. Umieszczenie tratw na wodzie utrudnia dostęp do nich drapieżnikom lądowym, takim jak psy i koty. Część platform wyposażona jest w zadaszenia, które zapewniają dodatkową osłonę przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami drapieżnymi.
Z rozwiązań tych korzystają gatunki ptaków wodnych obecne w Warszawie, m.in. kaczka krzyżówka i łyska. W poprzednich latach platformy były także wykorzystywane przez gatunki wymagające bardziej stabilnych miejsc lęgowych, w tym rybitwy.
Program instalowania tratw jest realizowany w Warszawie od kilku lat i był stopniowo rozwijany. W 2020 roku na stołecznych akwenach rozstawiono ponad 20 tratw i platform lęgowych. W kolejnych latach liczba konstrukcji była zwiększana, a projekt obejmował nowe lokalizacje. Część instalacji powstała w ramach budżetu obywatelskiego.
System obejmuje również utrzymanie infrastruktury. W trakcie sezonu tratwy są monitorowane i w razie potrzeby naprawiane. Po jego zakończeniu są wyjmowane z wody, czyszczone i przygotowywane do ponownego wykorzystania w następnym roku.
Działania związane z instalowaniem tratw stanowią element miejskich programów dotyczących ochrony przyrody i utrzymania siedlisk dla ptaków w przestrzeni zurbanizowanej.