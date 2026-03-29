16.8°C
1016.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Powrót tratw dla ptaków wodnych. Pierwsi lokatorzy już się wprowadzili

Publikacja: 29.03.2026 10:26

Tratwy rozmieszczono w kilkunastu lokalizacjach, m.in. na Kanale Piaseczyńskim oraz na zbiornikach wodnych w parkach: Pole Mokotowskie, Ujazdowski i Ogród Saski.

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

rbi
Na warszawskich stawach i kanałach ponownie rozstawiono tratwy dla ptaków wodnych. Jak informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w 2026 roku przygotowano łącznie 51 takich konstrukcji. Wraz z początkiem sezonu wiosennego część z nich została już zajęta przez ptaki.

Tratwy rozmieszczono w kilkunastu lokalizacjach, m.in. na Kanale Piaseczyńskim oraz na zbiornikach wodnych w parkach: Pole Mokotowskie, Ujazdowski i Ogród Saski. Są one wykorzystywane przez ptaki jako miejsca odpoczynku oraz zakładania gniazd.

Kaczki i rybitwy na tratwach

Konstrukcje pełnią funkcję zastępczych siedlisk w warunkach miejskich, gdzie dostęp do naturalnych miejsc lęgowych, takich jak trzcinowiska czy niewielkie wyspy, jest ograniczony. Umieszczenie tratw na wodzie utrudnia dostęp do nich drapieżnikom lądowym, takim jak psy i koty. Część platform wyposażona jest w zadaszenia, które zapewniają dodatkową osłonę przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami drapieżnymi.

Polecane
W 2024 r. na terenach administrowanych przez ZZW stwierdzono obecność 7 gatunków płazów
zwierzę warszawskie
Zaczęły się wędrówki płazów po Warszawie. Na ulice wyjdą też nurogęsi

Z rozwiązań tych korzystają gatunki ptaków wodnych obecne w Warszawie, m.in. kaczka krzyżówka i łyska. W poprzednich latach platformy były także wykorzystywane przez gatunki wymagające bardziej stabilnych miejsc lęgowych, w tym rybitwy.

Coraz więcej tratw dla ptaków w Warszawie

Program instalowania tratw jest realizowany w Warszawie od kilku lat i był stopniowo rozwijany. W 2020 roku na stołecznych akwenach rozstawiono ponad 20 tratw i platform lęgowych. W kolejnych latach liczba konstrukcji była zwiększana, a projekt obejmował nowe lokalizacje. Część instalacji powstała w ramach budżetu obywatelskiego.

Reklama
Reklama
Polecane
Ponadliczbowe pojemniki na śmieci stoją często na trawnikach
gospodarka odpadami
Śmieci na zapas, dziki na patrolu. Ktoś tu sprząta przed czasem?

System obejmuje również utrzymanie infrastruktury. W trakcie sezonu tratwy są monitorowane i w razie potrzeby naprawiane. Po jego zakończeniu są wyjmowane z wody, czyszczone i przygotowywane do ponownego wykorzystania w następnym roku.

Działania związane z instalowaniem tratw stanowią element miejskich programów dotyczących ochrony przyrody i utrzymania siedlisk dla ptaków w przestrzeni zurbanizowanej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA