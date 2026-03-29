Powrót tratw dla ptaków wodnych. Pierwsi lokatorzy już się wprowadzili

Na warszawskich stawach i kanałach ponownie rozstawiono tratwy dla ptaków wodnych. Jak informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w 2026 roku przygotowano łącznie 51 takich konstrukcji. Wraz z początkiem sezonu wiosennego część z nich została już zajęta przez ptaki.



Tratwy rozmieszczono w kilkunastu lokalizacjach, m.in. na Kanale Piaseczyńskim oraz na zbiornikach wodnych w parkach: Pole Mokotowskie, Ujazdowski i Ogród Saski. Są one wykorzystywane przez ptaki jako miejsca odpoczynku oraz zakładania gniazd.

Kaczki i rybitwy na tratwach

Konstrukcje pełnią funkcję zastępczych siedlisk w warunkach miejskich, gdzie dostęp do naturalnych miejsc lęgowych, takich jak trzcinowiska czy niewielkie wyspy, jest ograniczony. Umieszczenie tratw na wodzie utrudnia dostęp do nich drapieżnikom lądowym, takim jak psy i koty. Część platform wyposażona jest w zadaszenia, które zapewniają dodatkową osłonę przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami drapieżnymi.

Z rozwiązań tych korzystają gatunki ptaków wodnych obecne w Warszawie, m.in. kaczka krzyżówka i łyska. W poprzednich latach platformy były także wykorzystywane przez gatunki wymagające bardziej stabilnych miejsc lęgowych, w tym rybitwy.

Coraz więcej tratw dla ptaków w Warszawie

Program instalowania tratw jest realizowany w Warszawie od kilku lat i był stopniowo rozwijany. W 2020 roku na stołecznych akwenach rozstawiono ponad 20 tratw i platform lęgowych. W kolejnych latach liczba konstrukcji była zwiększana, a projekt obejmował nowe lokalizacje. Część instalacji powstała w ramach budżetu obywatelskiego.