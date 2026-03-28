Warszawa zgaśnie w sobotni wieczór. Dlaczego w oknach i na ulicach zapanuje ciemność?

Najbardziej spektakularny moment nastąpi w samym centrum, gdy w ciemnościach pogrąży się Pałac Kultury i Nauki
Mieszkańcy Warszawy spacerujący dzisiejszego wieczoru po Trakcie Królewskim lub bulwarach wiślanych mogą poczuć spore zaskoczenie. Dokładnie o wpół do dziewiątej wieczorem miasto zmieni swoje oblicze. W jednej chwili zgasną setki reflektorów oświetlających najbardziej charakterystyczne budowle w Polsce. Ta nagła ciemność nie jest jednak powodem do niepokoju, lecz sygnałem do ogólnoświatowej refleksji nad stanem naszej planety.
Dzisiejsze wydarzenie to dziewiętnasta edycja Godziny dla Ziemi, organizowanej przez fundację WWF. Akcja narodziła się w 2007 roku w Sydney jako lokalny manifest ekologiczny. W Polsce po raz pierwszy przeprowadzono ją rok później. Obecnie inicjatywa ma ogromną skalę i obejmuje ponad 180 państw oraz terytoriów na wszystkich kontynentach. Skala zaangażowania rośnie z każdym rokiem. Poprzednia edycja z 2025 roku przyniosła rekordowy wynik trzech milionów zadeklarowanych godzin poświęconych na działania proekologiczne. Warszawa od lat konsekwentnie wspiera ten ruch, pokazując solidarność z milionami ludzi troszczących się o klimat.
Najbardziej spektakularny moment nastąpi w samym centrum, gdy w ciemnościach pogrąży się Pałac Kultury i Nauki. Do akcji dołączą również mury obronne Starego Miasta oraz popularny Most Świętokrzyski. Wygaszone zostaną także iluminacje wielu budynków urzędów dzielnicowych. Te działania mają uświadomić obserwatorom, jak bardzo nasze codzienne wybory oraz sposób gospodarowania energią wpływają na otaczający nas świat i zasoby naturalne.
W tym roku wyjątkowo aktywnie prezentuje się dzielnica Mokotów, która promuje akcję pod hasłem „Mój jest ten kawałek przyrody”. Lokalne władze i instytucje kultury postanowiły nadać wydarzeniu bardzo osobisty charakter. Dom Kultury Kadr przy ulicy Rzymowskiego wyłączy zewnętrzne oświetlenie i przygasi światła wewnątrz budynku. Nawet podczas trwających tam spotkań sąsiedzkich okna zostaną zasłonięte, aby symbolicznie ograniczyć emisję światła na zewnątrz. Służewski Dom Kultury wygasi iluminacje na swoim zielonym terenie, a centra „Łowicka” i „Dorożkarnia” zrezygnują z oświetlenia neonowego.
Mokotowskie biblioteki publiczne również włączyły się w przygotowania do dzisiejszego wieczoru. Choć w samej godzinie akcji placówki te będą zamknięte, przez cały marzec prowadziły one intensywne działania edukacyjne. Wypożyczalnia przy ulicy Pułku Baszta prezentowała specjalną wystawę książek poświęconych ekologii. Podobne inicjatywy podjęła biblioteka przy ulicy Tuchlińskiej. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w spotkaniach z grami planszowymi inspirowanymi przyrodą. Takie działania mają na celu uświadomienie najmłodszym pokoleniom, że kryzys klimatyczny nie jest abstrakcyjnym problemem przyszłości, lecz realnym wyzwaniem dzisiejszych czasów.
Organizatorzy podkreślają, że Godzina dla Ziemi to nie tylko domena wielkich instytucji i urzędów. Każdy Warszawiak może przyłączyć się do akcji poprzez proste wyłączenie oświetlenia w swoim mieszkaniu na dokładnie sześćdziesiąt minut. Urząd Dzielnicy Mokotów zachęca, aby ten czas wykorzystać w sposób sprzyjający własnemu zdrowiu. Dobrym pomysłem może być krótki, dwudziestominutowy spacer wśród natury, który pomaga się wyciszyć i wzmacnia relacje z bliskimi.