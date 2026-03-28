Warszawa zgaśnie w sobotni wieczór. Dlaczego w oknach i na ulicach zapanuje ciemność?

W sobotę, 28 marca o godzinie 20:30, największe symbole stolicy, mosty oraz setki instytucji nagle zgaszą swoje iluminacje. Nie jest to awaria sieci ani planowane wyłączenia prądu. Wyjaśniamy, co stoi za tą skoordynowaną akcją.



Mieszkańcy Warszawy spacerujący dzisiejszego wieczoru po Trakcie Królewskim lub bulwarach wiślanych mogą poczuć spore zaskoczenie. Dokładnie o wpół do dziewiątej wieczorem miasto zmieni swoje oblicze. W jednej chwili zgasną setki reflektorów oświetlających najbardziej charakterystyczne budowle w Polsce. Ta nagła ciemność nie jest jednak powodem do niepokoju, lecz sygnałem do ogólnoświatowej refleksji nad stanem naszej planety.

Globalna inicjatywa jednoczy miliony ludzi

Dzisiejsze wydarzenie to dziewiętnasta edycja Godziny dla Ziemi, organizowanej przez fundację WWF. Akcja narodziła się w 2007 roku w Sydney jako lokalny manifest ekologiczny. W Polsce po raz pierwszy przeprowadzono ją rok później. Obecnie inicjatywa ma ogromną skalę i obejmuje ponad 180 państw oraz terytoriów na wszystkich kontynentach. Skala zaangażowania rośnie z każdym rokiem. Poprzednia edycja z 2025 roku przyniosła rekordowy wynik trzech milionów zadeklarowanych godzin poświęconych na działania proekologiczne. Warszawa od lat konsekwentnie wspiera ten ruch, pokazując solidarność z milionami ludzi troszczących się o klimat.

Śródmieście wygasza swoje największe ikony

Najbardziej spektakularny moment nastąpi w samym centrum, gdy w ciemnościach pogrąży się Pałac Kultury i Nauki. Do akcji dołączą również mury obronne Starego Miasta oraz popularny Most Świętokrzyski. Wygaszone zostaną także iluminacje wielu budynków urzędów dzielnicowych. Te działania mają uświadomić obserwatorom, jak bardzo nasze codzienne wybory oraz sposób gospodarowania energią wpływają na otaczający nas świat i zasoby naturalne.

Mokotów stawia na bliskość z naturą

W tym roku wyjątkowo aktywnie prezentuje się dzielnica Mokotów, która promuje akcję pod hasłem „Mój jest ten kawałek przyrody”. Lokalne władze i instytucje kultury postanowiły nadać wydarzeniu bardzo osobisty charakter. Dom Kultury Kadr przy ulicy Rzymowskiego wyłączy zewnętrzne oświetlenie i przygasi światła wewnątrz budynku. Nawet podczas trwających tam spotkań sąsiedzkich okna zostaną zasłonięte, aby symbolicznie ograniczyć emisję światła na zewnątrz. Służewski Dom Kultury wygasi iluminacje na swoim zielonym terenie, a centra „Łowicka” i „Dorożkarnia” zrezygnują z oświetlenia neonowego.