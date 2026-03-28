Warszawski węzeł w nocnej zmianie czasu. Mazowsze w centrum kolejowej operacji

PKP IC
Przejście na czas letni to co roku skomplikowana operacja logistyczna, która w polskim systemie kolejowym obejmuje dziesiątki składów będących w trasie. W przeciwieństwie do jesiennej zmiany, kiedy pociągi muszą oczekiwać godzinę na stacjach, w marcu składy „przeskakują” nad brakującą godziną. Dzięki wdrożeniu dedykowanych rozkładów jazdy, podróżni docierają do stacji docelowych zgodnie z planem, mimo że ich czas przebywania w wagonie mierzony zegarem ściennym ulega skróceniu o 60 minut.
Analiza danych dotyczących ruchu kolejowego w noc zmiany czasu wskazuje, że to właśnie województwo mazowieckie jest regionem o największym natężeniu operacji. Warszawa, jako główny węzeł przesiadkowy kraju, skupia tej nocy najwięcej pociągów, które muszą dostosować się do nowego czasu.
Kluczowe znaczenie ma tutaj 25 składów dalekobieżnych PKP Intercity, dla których stolica jest stacją docelową lub ważnym punktem tranzytowym. Dodatkowo w regionie kursuje 5 pociągów Kolei Mazowieckich, co sprawia, że Mazowsze deklasuje pozostałe województwa pod względem liczby jednostek objętych specjalną procedurą. Precyzyjna synchronizacja pozwala uniknąć chaosu na kluczowych dworcach, takich jak Warszawa Centralna, Wschodnia czy Zachodnia.
W całym kraju specjalne rozkłady jazdy przygotowano dla 69 pociągów. Skala zmian u poszczególnych przewoźników jest zróżnicowana, co pozwala wyłonić liderów operacji oraz firmy, dla których nocna przerwa techniczna przebiega niemal niezauważalnie.
Przewoźnicy z największą liczbą zmian (Top 3):
Przewoźnicy z najmniejszą liczbą zmian (Top 3):
W przypadku podróżnych korzystających z usług Kolei Mazowieckich, zmiana czasu oznacza, że pociągi, które planowo miały odjechać po godzinie 2:00, wyruszą w trasę już według nowego czasu letniego, czyli po godzinie 3:00. Choć na wyświetlaczach dworcowych pojawi się nagły przeskok o godzinę, fizyczny czas oczekiwania na pociąg nie ulegnie zmianie. Zarówno składy regionalne, jak i dalekobieżne wjeżdżające na Mazowsze, zostały uwzględnione w systemach informatycznych tak, aby rano pasażerowie zastali na peronach pociągi zgodne z nową godziną letnią.
Wszystkie zmiany realizowane są w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z marca 2022 roku, które reguluje kwestię czasu letniego do 2026 roku.
Szczegółowe informacje o godzinach kursowania konkretnych połączeń są udostępniane przez przewoźników oraz w ogólnopolskiej wyszukiwarce Portal Pasażera.