Warszawski węzeł w nocnej zmianie czasu. Mazowsze w centrum kolejowej operacji

W nocy z 28 na 29 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni, co wymusza przesunięcie wskazówek z godziny 2:00 na 3:00. Dla pasażerów pociągów na Mazowszu oznacza to krótszą noc, ale i gwarancję punktualności dzięki specjalnym rozkładom jazdy.



Przejście na czas letni to co roku skomplikowana operacja logistyczna, która w polskim systemie kolejowym obejmuje dziesiątki składów będących w trasie. W przeciwieństwie do jesiennej zmiany, kiedy pociągi muszą oczekiwać godzinę na stacjach, w marcu składy „przeskakują” nad brakującą godziną. Dzięki wdrożeniu dedykowanych rozkładów jazdy, podróżni docierają do stacji docelowych zgodnie z planem, mimo że ich czas przebywania w wagonie mierzony zegarem ściennym ulega skróceniu o 60 minut.

Foto: Roman Bosiacki

Mazowsze liderem zmian w skali kraju

Analiza danych dotyczących ruchu kolejowego w noc zmiany czasu wskazuje, że to właśnie województwo mazowieckie jest regionem o największym natężeniu operacji. Warszawa, jako główny węzeł przesiadkowy kraju, skupia tej nocy najwięcej pociągów, które muszą dostosować się do nowego czasu.

Kluczowe znaczenie ma tutaj 25 składów dalekobieżnych PKP Intercity, dla których stolica jest stacją docelową lub ważnym punktem tranzytowym. Dodatkowo w regionie kursuje 5 pociągów Kolei Mazowieckich, co sprawia, że Mazowsze deklasuje pozostałe województwa pod względem liczby jednostek objętych specjalną procedurą. Precyzyjna synchronizacja pozwala uniknąć chaosu na kluczowych dworcach, takich jak Warszawa Centralna, Wschodnia czy Zachodnia.