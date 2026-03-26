Zaczęły się wędrówki płazów po Warszawie. Na ulice wyjdą też nurogęsi

W 2024 r. na terenach administrowanych przez ZZW stwierdzono obecność 7 gatunków płazów
Po okresie zimowego letargu, wraz ze wzrostem temperatury płazy rozpoczynają okres wiosennych migracji do zbiorników wodnych, w których odbywają gody i składają jaja. „Niestety, wiele z nich ginie, dlatego uważajmy podczas spacerów, jazdy samochodem, rowerem czy hulajnogą. Apelujemy o ostrożność do wszystkich – dzięki naszej czujności, a czasem też pomocy, płazy mogą uniknąć śmierci” – napisał Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
W 2024 r., na terenach administrowanych przez ZZW stwierdzono obecność 7 gatunków płazów, licząc zbiorczo żaby zielone jako jeden takson (grupa organizmów spokrewnionych ze sobą). Jak przekonują przedstawiciele instytucji, płazy są grupą zwierząt szczególnie zagrożoną wymieraniem i to niestety w skali globalnej. Zagrażają im zarówno efekty zmian klimatu jak i bezpośredni wpływ człowieka na środowisko.
„Niestety, także w Warszawie widzimy zanikanie tych zwierząt. Zmniejsza się liczba gatunków oraz liczebność lokalnych populacji. Dlatego nasi pracownicy obejmują tę grupę zwierząt szczególną troską i inwentaryzują płazy w celu szczegółowego rozpoznania stanu ich populacji w stolicy. Między innymi z tego powodu ograniczamy koszenie i grabienie liści na niektórych obszarach, pozostawiamy kłody drzew czy sterty gałęzi oraz budujemy hibernakula-zimowiska dla płazów” – opisuje ZZW.
Zarząd Zieleni wraz z wolontariuszami jak co roku będą też monitorować i chronić rodziny nurogęsi wędrujące z Łazienek Królewskich do Wisły. W ochronę tych niezwykłych wodnych ptaków w tym roku, poza pracownikami ZZW, zaangażowało się 30 wolontariuszy. Partnerem akcji jest Muzeum Łazienki Królewskie.
Patrole w ramach Zielonego Wolontariatu ZZW rozpoczną się 1 kwietnia i potrwają do końca maja – będą odbywać się trzy razy dziennie, a łącznie zaplanowano niemal 190 spacerów. Zadaniem wolontariuszy jest czujna obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki.
W tym roku dodatkowo obserwowany będzie także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd – jak wskazują wcześniejsze doświadczenia – nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.
Nurogęsi to jedyny przedstawiciel traczy lęgnących się w Polsce. Samice składają jaja w dziuplach, a te warszawskie upodobały sobie dziuple w starych drzewach Łazienek Królewskich. Po wykluciu się młodych matka chce jak najszybciej dostać się do Wisły. Droga wodna - łazienkowskie stawy, Kanał Piaseczyński i Port Czerniakowski - pełna jest zagrożeń. Największe z nich to samochody pędzące po sześciu pasach ul. Czerniakowskiej.
Akcja ZZW to już warszawska tradycja. Dotychczas w ramach Zielonego Wolontariatu udało się przeprowadzić do Wisły niemal 150 młodych nurogęsi. Dzięki niej ZZW chce budować większą świadomość wśród mieszkańców, że miasto jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody.
W 2025 r. przy Porcie Czerniakowskim ZZW zrealizował Zakątek Nurogęsi. Jest to miejsce, które służy edukacji przyrodniczej i pomaga chronić trasę, którą wędrują nurogęsiowe rodziny przed skokiem na głębokie wody Portu Czerniakowskiego. Zakątek powstał w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.