Zaczęły się wędrówki płazów po Warszawie. Na ulice wyjdą też nurogęsi

„Dzięki naszej czujności, a czasem też pomocy, płazy mogą uniknąć śmierci” – Zarząd Zieleni apeluje o pomoc wędrującym po ulicach zwierzakom.



Po okresie zimowego letargu, wraz ze wzrostem temperatury płazy rozpoczynają okres wiosennych migracji do zbiorników wodnych, w których odbywają gody i składają jaja. „Niestety, wiele z nich ginie, dlatego uważajmy podczas spacerów, jazdy samochodem, rowerem czy hulajnogą. Apelujemy o ostrożność do wszystkich – dzięki naszej czujności, a czasem też pomocy, płazy mogą uniknąć śmierci” – napisał Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Płazy wyjdą na warszawskie ulice

W 2024 r., na terenach administrowanych przez ZZW stwierdzono obecność 7 gatunków płazów, licząc zbiorczo żaby zielone jako jeden takson (grupa organizmów spokrewnionych ze sobą). Jak przekonują przedstawiciele instytucji, płazy są grupą zwierząt szczególnie zagrożoną wymieraniem i to niestety w skali globalnej. Zagrażają im zarówno efekty zmian klimatu jak i bezpośredni wpływ człowieka na środowisko.

„Niestety, także w Warszawie widzimy zanikanie tych zwierząt. Zmniejsza się liczba gatunków oraz liczebność lokalnych populacji. Dlatego nasi pracownicy obejmują tę grupę zwierząt szczególną troską i inwentaryzują płazy w celu szczegółowego rozpoznania stanu ich populacji w stolicy. Między innymi z tego powodu ograniczamy koszenie i grabienie liści na niektórych obszarach, pozostawiamy kłody drzew czy sterty gałęzi oraz budujemy hibernakula-zimowiska dla płazów” – opisuje ZZW.

Zarząd Zieleni wraz z wolontariuszami jak co roku będą też monitorować i chronić rodziny nurogęsi wędrujące z Łazienek Królewskich do Wisły. W ochronę tych niezwykłych wodnych ptaków w tym roku, poza pracownikami ZZW, zaangażowało się 30 wolontariuszy. Partnerem akcji jest Muzeum Łazienki Królewskie.