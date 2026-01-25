Zieleń w Warszawie. Co wydarzyło się w 2025 roku?

W 2025 r. w Warszawie postawiono 400 ławek warszawskich
Według ZZW w 2025 r. sukcesem okazał się 13-hektarowy Park Żerański, jedyny park w stolicy z linią brzegową udostępnioną Warszawiakom. Mieszkańcy mogą korzystać z nowego mostu pieszo-rowerowego w Porcie Czerniakowskim. Następnym krokiem w procesie modernizacji Portu było ogłoszenie przetargu na budowę bosmanatu.
Sukcesywnie realizowane są kolejne odcinki parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. To pierwszy taki park w Polsce – budowany od zera powstaje w znacznej części na stropie tunelu drogowego na Ursynowie. W 2025 r. ZZW udostępnił mieszkańcom cztery odcinki, posadziliśmy tysiące roślin, w tym ponad 500 drzew. Drugie tyle drzew zostanie posadzonych w 2026 r., gdy zostaną oddane dwa ostanie odcinki parku. Wielokrotnie nagradzany Park Akcji „Burza” może pochwalić się kolejnym sukcesem – znalazł się na krótkiej liście 40 nominowanych obiektów do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe.
Mieszkańcy mogą korzystać z nowych skwerów – Skweru Gwary Warszawskiej na Woli i Skweru przy Broniewskiego na Żoliborzu. Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy ul. Gibalskiego na Woli i rozpoczął modernizację Skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków na Powiślu. Pozytywne zmiany czekają Skwer Jura-Gorzechowskiego. ZZW przeprowadził diagnozę lokalną i konsultacje społeczne, których wyniki zostaną wykorzystane podczas modernizacji tego terenu zieleni.
Na Pradze-Północ powstaje Zielony Plac, u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej – zakończenie prac planowane jest w kwietniu. W 2026 r. zakończy się również rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim. W 2026 r. na Placu Powstańców Warszawy zakwitnie 58 drzew, rabaty z tysiącami roślin, będą również nowe alejki, oświetlenie i pergola obrośnięta pnączami.
Nowa zieleń pojawiła się nie tylko w ramach nowych inwestycji, ale również w pasach drogowych i parkach ZZW. Posadzono 2702 drzewa, z czego większość przy ulicach. Pielęgnacją zostało objętych ponad 19 tys. drzew. Ponadto wkrótce będzie można podziwiać nasadzenia krzewów i bylin – na powierzchni ponad 96 tys. mkw, cebule na ponad 17 tys. mkw. oraz łąki na prawie 67 tys. mkw. W 2026 r. ZZW planuje m.in. posadzić 2400 drzew.
Wiele nasadzeń zrealizowano w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego. Dzięki nim mieszkańcy mogą odpoczywać również w trzech nowych ogrodach biocenotycznych – ostojach dzikiej i rodzimej przyrody. A jak odpoczynek to najlepiej na ławce warszawskiej – tych mebli miejskich postawiono w Warszawie w 2025 r. 400. To również zasługa budżetu obywatelskiego.
Pawilon Edukacyjny Kamień odwiedziło ok. 30 tys. osób. Edukatorki prowadziły zajęcia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, mieszkańcy obserwowali ptaki nad Wisłą na spacerach z naszym ornitologiem, odkrywali świat nietoperzy, sekrety drzew, brali udział w warsztatach i koncertach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia edukacyjne: Dzień Pszczół, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Noc Nietoperzy i Nocne Marki.
Zieloną edukację realizowano także w ramach rejsów na warszawskim odcinku Wisły, podczas których eksperci wprowadzali uczestników w zagadnienia związane nadwiślańskimi łęgami i ich dzikimi mieszkańcami, podwodnym życiem rzeki, jej historii i wiślańskich tradycji. Do rąk mieszkańców trafiło kilka tysięcy wydawnictw dotyczących stołecznej przyrody.
W zeszłym roku 4268 wolontariuszy wzięło udział w 163 akcjach. Możliwości zaangażowania się na rzecz jeszcze bardziej zielonego, czystego miasta jest wiele – od sadzenia bylin, cebul, krzewów po usuwanie nawłoci (gatunku inwazyjnego). Do tych działań doszło 120 sprzątań nad Wisłą i Jeziorkiem Czerniakowskim.
Głośno było o akcji „Uwaga nurogęsi” – wolontariusze pomagali tym ptakom wodnym bezpiecznie dotrzeć do Wisły. 50 osób nasłuchiwało nietoperzy w Parku Skaryszewskim i Praskim. Mieszkańcy pomagają również w utrzymaniu terenów zieleni i czystości – w 2025 r. rozpatrzono ponad 7342 zgłoszenia w aplikacji miejskiej 19115.
Nad Wisłą odbyło się 170 wydarzeń: m.in. koncerty, zajęcia sportowe, rejsy i spływy kajakowe, Festiwale Plaż, Święto Wisły, Nadwiślańska Równonoc oraz konferencje. Z kolei zimą Szkółka Morsowa na plaży Saska przyciągnęła wielu amatorów zimnych kąpieli, spływów kajakowych, można też było wziął udział w rejsach tradycyjnymi łodziami.