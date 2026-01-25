Zieleń w Warszawie. Co wydarzyło się w 2025 roku?

W 2025 r. w Warszawie uruchomiono Park Żerański i most w Porcie Czerniakowskim, cztery odcinki parku nad POW i Skwer Gwary Warszawskiej. „Posadziliśmy 2702 drzewa, a także zieleń niską na prawie 100 tys. mkw” – chwali się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.



Według ZZW w 2025 r. sukcesem okazał się 13-hektarowy Park Żerański, jedyny park w stolicy z linią brzegową udostępnioną Warszawiakom. Mieszkańcy mogą korzystać z nowego mostu pieszo-rowerowego w Porcie Czerniakowskim. Następnym krokiem w procesie modernizacji Portu było ogłoszenie przetargu na budowę bosmanatu.

Reklama Reklama

Sukcesywnie realizowane są kolejne odcinki parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. To pierwszy taki park w Polsce – budowany od zera powstaje w znacznej części na stropie tunelu drogowego na Ursynowie. W 2025 r. ZZW udostępnił mieszkańcom cztery odcinki, posadziliśmy tysiące roślin, w tym ponad 500 drzew. Drugie tyle drzew zostanie posadzonych w 2026 r., gdy zostaną oddane dwa ostanie odcinki parku. Wielokrotnie nagradzany Park Akcji „Burza” może pochwalić się kolejnym sukcesem – znalazł się na krótkiej liście 40 nominowanych obiektów do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe.

Mieszkańcy mogą korzystać z nowych skwerów – Skweru Gwary Warszawskiej na Woli i Skweru przy Broniewskiego na Żoliborzu. Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy ul. Gibalskiego na Woli i rozpoczął modernizację Skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków na Powiślu. Pozytywne zmiany czekają Skwer Jura-Gorzechowskiego. ZZW przeprowadził diagnozę lokalną i konsultacje społeczne, których wyniki zostaną wykorzystane podczas modernizacji tego terenu zieleni.

Na Pradze-Północ powstaje Zielony Plac, u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej – zakończenie prac planowane jest w kwietniu. W 2026 r. zakończy się również rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim. W 2026 r. na Placu Powstańców Warszawy zakwitnie 58 drzew, rabaty z tysiącami roślin, będą również nowe alejki, oświetlenie i pergola obrośnięta pnączami.

Nowa zieleń, ogrody biocenotyczne i ławki warszawskie

Nowa zieleń pojawiła się nie tylko w ramach nowych inwestycji, ale również w pasach drogowych i parkach ZZW. Posadzono 2702 drzewa, z czego większość przy ulicach. Pielęgnacją zostało objętych ponad 19 tys. drzew. Ponadto wkrótce będzie można podziwiać nasadzenia krzewów i bylin – na powierzchni ponad 96 tys. mkw, cebule na ponad 17 tys. mkw. oraz łąki na prawie 67 tys. mkw. W 2026 r. ZZW planuje m.in. posadzić 2400 drzew.