Tłumy i ekstremalnie tania żywność na Giełdzie Namysłowska. Szynka za 1,50 zł, parówki i markowe czekolady po 2 złote

Plan przewiduje także budowę strefy saun oraz zewnętrznego ogrodu rekreacyjnego do sierpnia 2028 roku. W tle toczy się też konflikt okolicznych mieszkańców o likwidację parkingu, a handlarze wciąż wykorzystują każdą wolną przestrzeń, która nie koliduje jeszcze bezpośrednio z placem budowy.

Mroczna przeszłość i złote lata transformacji

Teren giełdy bezpośrednio sąsiaduje z dawnym Więzieniem Karno-Śledczym numer III, znanym szerzej jako „Toledo”. W czasach stalinowskich dochodziło tam do brutalnych przesłuchań i egzekucji członków antykomunistycznego podziemia. To tragiczne dziedzictwo odcisnęło piętno na surowej architekturze okolicy.

Handel rozkwitł tutaj po 1989 roku wraz z otwarciem miejskich basenów rekreacyjnych. Podczas gdy inne warszawskie bazary stawiały na turystykę lub modę, Namysłowska stała się miejscem czysto użytkowym. To tutaj od dekad kupuje się najtańsze narzędzia, części zamienne i chemię gospodarczą. Dla wielu mieszkańców Pragi jest to nie tylko targ, ale kluczowy punkt podczas weekendowych spacerów.

Największe emocje budzi obecnie sektor spożywczy Foto: zyciewarszawy.pl

Ekonomia krótkiego terminu ważności

Największe emocje budzi obecnie sektor spożywczy, który podczas dzisiejszego dnia handlowego przeżywał prawdziwe oblężenie. Na ziemi, w bananowych kartonach i plastikowych skrzynkach masarskich, leżą produkty znanych marek w cenach niespotykanych w żadnej sieci dyskontowej.

Kluczem do zrozumienia tych stawek jest termin przydatności do spożycia. Większość oferowanych towarów to tak zwane partie „short-dated”, czyli produkty, którym termin kończy się w dniu sprzedaży lub już minął. Sprzedawcy przejmują nadwyżki magazynowe i partie wycofane z logistyki dużych marketów. Dzięki temu mogą oferować towar za ułamek jego wartości rynkowej. Klientela akceptuje ryzyko zdrowotne w zamian za ogromne oszczędności w domowym budżecie.

Większość oferowanych towarów to tak zwane partie „short-dated”, czyli produkty, którym termin kończy się w dniu sprzedaży lub już minął Foto: zyciewarszawy.pl

Szokujące ceny pod gołym niebem

Analiza dzisiejszej oferty handlowej pokazuje skalę cenowej przepaści między giełdą a oficjalnym obiegiem. Na jednym ze stanowisk paczkowane sałaty i roszponki kosztują zaledwie złotówkę za opakowanie. Kawałek dalej w czerwonych skrzynkach leżą popularne parówki Berlinki w cenie 2 złotych za paczkę. Obok nich sprzedawane są kabanosy, nuggetsy oraz różnego rodzaju szynki, których ceny rzadko przekraczają 5 złotych.

Sektor słodyczy przyciąga tłumy markowymi rogalikami 7 Days po 1,50 złotych oraz czekoladami Wedel za 2 złote. Nawet woda mineralna i napoje energetyczne są tu sprzedawane po złotówce. Wszystko to dzieje się bez lodówek, kas fiskalnych czy nadzoru sanitarnego, co tylko potęguje wrażenie powrotu do realiów handlowych lat 90. ub. wieku.

Klientela akceptuje ryzyko zdrowotne w zamian za ogromne oszczędności w domowym budżecie Foto: zyciewarszawy.pl

Ostatnie sezony praskiego skansenu

Przyszłość tego miejsca stoi pod dużym znakiem zapytania w obliczu postępującej modernizacji. Nowa wizja Ośrodka Namysłowska zakłada powstanie sterylnych przestrzeni sportowych, ścianek wspinaczkowych i uporządkowanych skwerów. W tak zaprojektowanej infrastrukturze trudno wyobrazić sobie miejsce na handel z kartonów i starych dostawczaków.

Obecny stan zawieszenia jest prawdopodobnie ostatnią szansą na zobaczenie autentycznego, praskiego bazaru w jego najbardziej surowej formie.