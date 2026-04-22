Do darknetu trafiły wrażliwe informacje o studentach, pracownikach i kandydatach na studia z Uniwersytetu Warszawskiego
Wyciek jest efektem nieuprawnionego dostępu do systemów uczelni przy użyciu przejętych wcześniej haseł.
Szczególnie narażone są osoby powiązane z Wydziałem Neofilologii oraz Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Wśród ujawnionych informacji znajdują się m.in.: numery PESEL, numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania, dane o zarobkach oraz informacje medyczne.
Uczelnia wdrożyła procedury naprawcze i współpracuje z CBZC oraz CERT Polska. Władze UW apelują o zachowanie ostrożności i zalecają m.in. zastrzeżenie numeru PESEL oraz zmianę haseł do kont internetowych. Sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
