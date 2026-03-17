Koniec nielegalnego hazardu na Mokotowie. Służby zamknęły ukryty lokal

Wspólna akcja mokotowskich policjantów i funkcjonariuszy KAS doprowadziła do zlikwidowania punktu z nielegalnymi automatami do gier. Służby zabezpieczyły maszyny działające bez koncesji, a pracownicy lokalu grożą teraz surowe kary więzienia.



Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na Mokotowie od pewnego czasu obserwowali jeden z pawilonów. Z ich ustaleń wynikało, że prowadzona jest tam działalność hazardowa bez wymaganych zezwoleń. Prowadzący interes starali się zachować dużą ostrożność, otwierając lokal w nieregularnych godzinach, dostosowanych do potrzeb konkretnej grupy klientów. Mimo tych starań, funkcjonariuszom udało się precyzyjnie zaplanować uderzenie w nielegalny punkt.

Foto: policja

Kontrola w pawilonie

Działania przeprowadzono we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym. Funkcjonariusze wkroczyli do wytypowanego obiektu krótko po godz. 15. Wewnątrz zastali 44-letnią obywatelkę Ukrainy, która zajmowała się dozorowaniem urządzeń. Kobieta nie była w stanie przedstawić żadnej dokumentacji potwierdzającej legalność prowadzonej działalności ani koncesji na organizowanie gier hazardowych. Została zatrzymana i przewieziona do komendy w celu złożenia wyjaśnień.

Zabezpieczone automaty i dowody

Podczas przeszukania lokalu mundurowi znaleźli pięć automatów do gier. Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, śledczy przeprowadzili na miejscu eksperyment procesowy. Wykazał on jednoznacznie, że maszyny są sprawne, podłączone do sieci i w pełni przygotowane do oferowania nielegalnych gier. Urządzenia zostały skonfiskowane przez funkcjonariuszy skarbowych i przewiezione do magazynu jako dowody w sprawie.