Koniec nielegalnego hazardu na Mokotowie. Służby zamknęły ukryty lokal

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na Mokotowie od pewnego czasu obserwowali jeden z pawilonów. Z ich ustaleń wynikało, że prowadzona jest tam działalność hazardowa bez wymaganych zezwoleń. Prowadzący interes starali się zachować dużą ostrożność, otwierając lokal w nieregularnych godzinach, dostosowanych do potrzeb konkretnej grupy klientów. Mimo tych starań, funkcjonariuszom udało się precyzyjnie zaplanować uderzenie w nielegalny punkt.
Działania przeprowadzono we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym. Funkcjonariusze wkroczyli do wytypowanego obiektu krótko po godz. 15. Wewnątrz zastali 44-letnią obywatelkę Ukrainy, która zajmowała się dozorowaniem urządzeń. Kobieta nie była w stanie przedstawić żadnej dokumentacji potwierdzającej legalność prowadzonej działalności ani koncesji na organizowanie gier hazardowych. Została zatrzymana i przewieziona do komendy w celu złożenia wyjaśnień.
Podczas przeszukania lokalu mundurowi znaleźli pięć automatów do gier. Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, śledczy przeprowadzili na miejscu eksperyment procesowy. Wykazał on jednoznacznie, że maszyny są sprawne, podłączone do sieci i w pełni przygotowane do oferowania nielegalnych gier. Urządzenia zostały skonfiskowane przez funkcjonariuszy skarbowych i przewiezione do magazynu jako dowody w sprawie.
Organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych jest w Polsce surowo zabronione. Właścicielom takich punktów oraz osobom pomagającym w ich prowadzeniu grożą wysokie kary finansowe, a także kara pozbawienia wolności do lat 3. Całość zgromadzonego materiału dowodowego trafi teraz do sądu, który zadecyduje o dalszym losie zatrzymanej kobiety oraz organizatorów procederu.