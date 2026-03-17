Życie Warszawy
Oferty na halę sportową na Skrze droższe niż planowano. Czy inwestycja jest zagrożona?

Publikacja: 17.03.2026 15:30

Hala ma powstać w miejscu dawnych, zdewastowanych basenów odkrytych i będzie dedykowana dyscyplinom takim jak koszykówka i siatkówka, bez organizacji koncertów.

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na budowę hali sportowej na Skrze. Najniższa z nich opierwa na kwotę 237,6 mln zł czyli o ponad 40 mln zł więcej niż przewidywał ratusz.

Interpelację w sprawie harmonogramu i kosztów budowy hali sportowej na Skrze złożył radny Mariusz Budziszewski. „Budowa nowoczesnej hali sportowej na terenie Skry istotnie wzmocni potencjał Warszawy jako gospodarza wydarzeń sportowych rangi krajowej i międzynarodowej oraz zapewni warszawskim klubom i młodzieży odpowiednie warunki treningowe przez cały rok” – zauważył radny.

W odpowiedzi wiceprezydent Renata Kaznowska poinformowała, że otwarcie ofert w przetargu odbyło się 3 lutego.

„Złożone zostały cztery oferty przez firmy MIRBUD S.A, NDI S.A., Skanska S.A. i BUDIMEX S.A. Wartość najniższej cenowo oferty wynosi 237.599.099,99 zł, oferta z najwyższą ceną to 304.716.105,29 zł brutto. Szacowana wartość zamówienia na podstawie opracowanego w maju 2025 r. kosztorysu inwestorskiego wynosiła 196.803.797 zł brutto” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

Dodała, że harmonogram realizacji inwestycji zakłada rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2026 r. „Rozpoczęcie prac uzależnione jest od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych” – zastrzegła.

Z pisma wynika, że mimo wysokich kosztów budowa nie jest zagrożona. Władze miasta postanowiły zwiększyć budżet inwestycji.

Hala ma powstać w miejscu dawnych, zdewastowanych basenów odkrytych i będzie dedykowana dyscyplinom takim jak koszykówka i siatkówka, bez organizacji koncertów. Obiekt o wysokości nieprzekraczającej 12 metrów częściowo znajdzie się pod ziemią.

Będzie to hala z pełnym zapleczem: szatniami, siłownią, stołówką, salami medycznymi i dla sztabów szkoleniowych. Koncepcja architektoniczna, wybrana w konkursie w 2023 roku, zakłada wypełnienie standardów krajowych i międzynarodowych do organizacji imprez sportowych.

Inwestycja budzi sprzeciw części mieszkańców Ochoty i lokalnych radnych, którzy protestują przeciwko zmianom na terenie Skry. Z jej powodu aktywiści miejscy z Ochoty zerwali nawet koalicję rządzącą dzielnicą.

Rada Warszawy jednak zarezerwowała w październiku 2025 roku 200 mln zł, a budżet sportowy na 2026 rok obejmuje 394 mln zł, w tym środki na halę i stadion lekkoatletyczny.

