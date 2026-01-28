Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej
We wtorek, 3 lutego 2026 r. o godz. 17:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, którego głównym tematem będzie poprawa bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Zamieniecką.
Podczas posiedzenia zaplanowano analizę istniejących zagrożeń oraz omówienie możliwych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – w szczególności pieszych i kierowców.
Komisja będzie dyskutować nad potencjalnymi działaniami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w tym rejonie.
Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz dzielnicy, jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę i transport, a także media lokalne.
– Zależy mi na tym, by prace komisji doprowadziły do przedstawienia konkretnych rozwiązań wraz z jasno określonym harmonogramem ich wdrożenia – mówi przewodnicząca komisji Katarzyna Olszewska. – Celem komisji jest wysłuchanie ekspertów z Tramwajów Warszawskich i Zarządu Dróg Miejskich oraz dyskusja z mieszkańcami. Bezpieczeństwo na ulicy Grochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zamienieckiej, musi zostać potraktowane zadaniowo: co robimy, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy możemy spodziewać się realnych zmian – dodaje.
Posiedzenie ma charakter otwarty, co oznacza że mogą na nie przyjść wszyscy zainteresowani.
– Uważam, że pierwsze działania poprawiające bezpieczeństwo powinny być wdrożone w ciągu najbliższych tygodni, na przykład zwiększenie liczby kontroli prędkości, następnie fotoradary, a pozostałe prace jak przebudowa skrzyżowania i torowiska to temat na najbliższe miesiące z realizacją w 2027 roku, zgodnie z zapowiedzią Tramwajów Warszawskich – mówi Katarzyna Olszewska.
W poniedziałek 19 stycznia na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Zamienieckiej zderzyły się dwa samochody osobowe – ford i toyota. W wyniku kolizji jedno z aut wjechało w grupę pieszych oczekujących przed przejściem. Cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Życia sześcioletniego chłopca, mimo reanimacji i intensywnej pomocy medycznej, nie udało się uratować.