Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

Nie cichną echa dramatycznego wypadku w wyniku, którego zginął chłopiec czekający z mamą na zielone światło przy przejściu dla pieszych. Problem poprawy bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej będzie tematem posiedzenia Komisji Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe.



We wtorek, 3 lutego 2026 r. o godz. 17:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, którego głównym tematem będzie poprawa bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Zamieniecką.

Konkretne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej

Podczas posiedzenia zaplanowano analizę istniejących zagrożeń oraz omówienie możliwych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – w szczególności pieszych i kierowców.

Komisja będzie dyskutować nad potencjalnymi działaniami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w tym rejonie.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz dzielnicy, jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę i transport, a także media lokalne.