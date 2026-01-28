0.1°C
1000.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

Publikacja: 28.01.2026 12:45

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej

Foto: ZDM Warszawa

Robert Biskupski
Nie cichną echa dramatycznego wypadku w wyniku, którego zginął chłopiec czekający z mamą na zielone światło przy przejściu dla pieszych. Problem poprawy bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej będzie tematem posiedzenia Komisji Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe.

We wtorek, 3 lutego 2026 r. o godz. 17:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, którego głównym tematem będzie poprawa bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Zamieniecką.

Konkretne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej

Podczas posiedzenia zaplanowano analizę istniejących zagrożeń oraz omówienie możliwych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – w szczególności pieszych i kierowców.

Polecane
Kierujący Fordem, wykonując manewr skrętu w lewo z ulicy Zamienieckiej, doprowadził do kolizji z Toy
bezpieczeństwo ruch drogowego
Nie żyje pięciolatek po wypadku przy Placu Szembeka. Pięc osób rannych

Komisja będzie dyskutować nad potencjalnymi działaniami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w tym rejonie.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz dzielnicy, jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę i transport, a także media lokalne.

Reklama
Reklama

– Zależy mi na tym, by prace komisji doprowadziły do przedstawienia konkretnych rozwiązań wraz z jasno określonym harmonogramem ich wdrożenia – mówi przewodnicząca komisji Katarzyna Olszewska. – Celem komisji jest wysłuchanie ekspertów z Tramwajów Warszawskich i Zarządu Dróg Miejskich oraz dyskusja z mieszkańcami. Bezpieczeństwo na ulicy Grochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zamienieckiej, musi zostać potraktowane zadaniowo: co robimy, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy możemy spodziewać się realnych zmian – dodaje.

Radni Pragi-Południe o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej

Posiedzenie ma charakter otwarty, co oznacza że mogą na nie przyjść wszyscy zainteresowani.

– Uważam, że pierwsze działania poprawiające bezpieczeństwo powinny być wdrożone w ciągu najbliższych tygodni, na przykład zwiększenie liczby kontroli prędkości, następnie fotoradary, a pozostałe prace jak przebudowa skrzyżowania i torowiska to temat na najbliższe miesiące z realizacją w 2027 roku, zgodnie z zapowiedzią Tramwajów Warszawskich – mówi Katarzyna Olszewska.

Polecane
Ważnym elementem ekologicznym przeporowadzonego na Grochowskiej remontu będzie zastosowanie technolo
przebudowa
Zielone torowisko i nowoczesne przystanki na Grochowskiej w 2027 roku

W poniedziałek 19 stycznia na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Zamienieckiej zderzyły się dwa samochody osobowe – ford i toyota. W wyniku kolizji jedno z aut wjechało w grupę pieszych oczekujących przed przejściem. Cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Życia sześcioletniego chłopca, mimo reanimacji i intensywnej pomocy medycznej, nie udało się uratować.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć b
bezpieczeństwo

Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państ
bezpieczeństwo

Obława na Ursynowie. Rozbito grupę handlującą ludźmi i narkotykami

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Do pracy skierowano 170 pługoposypyware
miasto zimą

Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb w tym sezonie

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa
instytucje kultury

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa

W okresie od maja 2024 roku do października 2025 roku w stolicy uśmiercono 881 dzików
zwierzę warszawskie

Warszawa w błędnym kole odstrzałów. Eksperci i społecznicy apelują o humanitarny przełom w sprawie dzików

Intraco od lat budzi emocje wśród architektów, urbanistów i mieszkańców.
przestrzeń miejska

Wyburzenie Intraco wstrzymane. Czy biurowiec z PRL zostanie zabytkiem?

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.
handel

W Galerii Warszawa Zachodnia otwarte są tylko trzy sklepy

Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.
zabytki

Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA