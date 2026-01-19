Nie żyje pięciolatek po wypadku przy Placu Szembeka. Pięc osób rannych

Ze względu na ciężki stan części poszkodowanych, zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Foto: screen TVN24

Bilans poszkodowanych okazał się bardzo poważny. Rannych zostało pięć osób, wśród których znajdował się pięcioletni chłopiec. Służby medyczne poinformowały, że dziecko było reanimowane na miejscu przez półtorej godziny. W trakcie transportu do szpitala przy ulicy Niekłańskiej dziecko, pozostające w krytycznym stanie, zmarło. Wśród rannych kobiet była matka dziecka, którą przewieziono do placówki medycznej przy Szaserów. Ranne doznały między innymi urazów kręgosłupa oraz kończyn dolnych.

Duże utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej

Wypadek spowodował całkowity paraliż komunikacyjny w tej części Pragi-Południe. Ulica Grochowska została zablokowana w kierunku Wesołej, a wyjazd z ulicy Zamienieckiej całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Policja kieruje kierowców na objazdy, jednak zatory tworzą się również na drogach dojazdowych od strony ulicy Ostrobramskiej i Targowej.

Warszawski Transport Publiczny w związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka był zmuszony do skierowania na objazdy linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730. Około godziny 18.30 ruch komunikacji został przywrócony do normy

Ruch tramwajowy na ulicy Grochowskiej odbywał się cały czas bez większych przeszkód.

Działania policji i prokuratury

Na miejscu wypadku pracowały grupy operacyjne straży pożarnej oraz policyjni technicy, którzy zabezpieczyli ślady niezbędne do dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W trakcie działań ratowniczo-śledczych funkcjonariusze kierowali ruchem i apelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.