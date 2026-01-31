Powiew wielkiego świata. Od włoskiego pałacu po szwedzki drapacz chmur

Życiową drogę Mathisa Bersohna trudno opisać krótko; był bankierem, filantropem, wielkim miłośnikiem i koneserem sztuki, z wykształcenia historykiem; zgromadzonymi zbiorami i dziełami sztuki obdarował kilka instytucji. Foto: Tygodnik Ilustrowany

Rabusie zuchwali, a wybredni

W roku 1908 Bersohn zmarł; spadkobiercy dom postanowili sprzedać – nabył go Szymon Szenbrun, syn filozofa i adwokata, Izraela Szenbruna. Dwa lata później doszło do napadu rabunkowego, który obił się w mieście szerokim echem: przez pusty sklep włamywacze dostali się do piwnicy, następnie po wybiciu dziury w stropie – do salonu jubilera Dawida Epsteina. Zrabowano liczne wyroby ze złota i brylanty, gardząc mniej wartościowymi przedmiotami; właściciel wycenił straty na kilkanaście tysięcy rubli.

Zrozpaczony Pan Epstein był wprawdzie ubezpieczony, ale rabunek to rabunek – niespodziewanie dla opinii publicznej kilka dni później podano, że w toku śledztwa policja aresztowała Dawida Epsteina i zmówionego z nim Stefana Przybylskiego z ulicy Krochmalnej. Wkrótce okazało się, że przedmioty trafiły na paserskie meliny w rejonie Chłodnej, Wroniej i Krochmalnej właśnie – dziennikarz warszawskiego dziennika „Nowej Gazety”, wymienił zatrzymanych w sprawie, podając ich nazwiska i adresy.

Ale w budynku oprócz jubilera działały również inne firmy: firmowy sklep renomowanej fabryki obić Franaszka, Polskie Biuro Podróży „Orbis", a także sklep z radioodbiornikami – za jego sprawą na dachu pojawił się wielki neon „Radio Telefunken”, rozświetlający nocą okolicę.

Zmierzch piękna i groza śmierci

Niestety, zagładę kamienicy przyniosły już pierwsze dni wojny – zniszczeniu uległa cała partia budynku od strony Alej Jerozolimskich, oraz wnętrza. Grożąca zawaleniem fasada skierowana na Marszałkowską w pierwszych miesiącach wojny została rozebrana do parteru, i w tym stanie przetrwała okupację. Po sąsiedzku, pod zniszczoną kamienicą w Alejach Jerozolimskich 31, 28 stycznia 1944 Niemcy rozstrzelali 102 Polaków; tuż po wojnie miejsce to upamiętniła płaskorzeźba autorstwa Jana Małety – „Jezu ratuj, bo giniemy!”, z inspiracji władz zniszczona w niewyjaśnionych okolicznościach po dwóch latach – odtworzono ją w roku 2011.

Po zniszczeniach czasu wojny i fali powojennych rozbiórek z przedwojennej Marszałkowskiej ocalało ledwie kilka domów; znana nam dziś szeroka arteria powstała kosztem zburzonych kamienic. Już w 1958 roku rozpisano konkurs na zabudowę wschodniej pierzei ulicy Marszałkowskiej – na przeciw Pałacu Kultury. Niemal wszystkie projekty przewidywały budowę budynku wysokościowego w miejscu po kamienicy Bersohna; Zbigniew Wacławek proponował w tym miejscu Dom Prasy, budynek mierzący 120 metrów wysokości.

Barierą były realia czasów Władysława Gomułki – projekty, często bardzo śmiałe i ambitne, nie miały szansy na realizację. Stanęło na wzniesieniu Pawilonu Handlowego „Śródmieście” – dziś niemal zapomnianego, wówczas nowoczesnego, i szokującego powierzchnią szklanych wystaw. Autorami pawilonu byli architekci Tadeusz Tomicki i Ryszard Trzaska, został nawet opisany w branżowym magazynie „Architektura”. Okazało się jednak, że prestiżowa lokalizacja w ścisłym centrum miasta zyska inną zabudowę – szklany, lśniący nocą pawilon mógł być budynkiem – ikoną na miarę Cepelii; co ciekawe, przy jego budowie adaptowano stare piwnice przedwojennych kamienic. Stało się jednak inaczej.

Pawilon Handlowy "Śródemieście" szklany, lśniący nocą mógł być budynkiem – ikoną na miarę Cepelii. Stało się inaczej. Foto: mat. arch.

Powiew wielkiego świata

Wszystko się zmieniło wraz z nadejściem rządów Edwarda Gierka. Kontakty gospodarcze ze światem zachodnim i zagraniczne pożyczki miały stać się rozwojowym impulsem; otwarta na świat stolica europejskiego miasta musiała dysponować bazą hotelową na wysokim poziomie. Nowe miały być technologie i materiały oraz organizacja pracy; postanowiono, że w miejscu niegdysiejszej kamienicy Bersohna stanie ogromny, luksusowy i nowoczesny hotel.

W ten sposób, w latach 1972–1974 dla Polskiego Biura Podróży „Orbis” w ramach międzynarodowej sieci hotelowej Forum, należącej do InterContinental Hotels Group powstał Hotel Forum, otwarty 24 stycznia 1974 roku.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnych technik budowlanych – nad Wisłą wówczas nie znanych, firma musiała sprowadzić doświadczonych pracowników ze Skandynawii. Foto: mat. arch.

Za projekt architektoniczny odpowiadał szwedzki architekt Sten Samuelson, za wykonanie prac budowlanych – szwedzka firma Skanska Cementgjuteriet AB z Malmö. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych technik budowlanych – nad Wisłą wówczas nie znanych, firma musiała sprowadzić doświadczonych pracowników ze Skandynawii. Zakwaterowano ich w specjalnym budynku przy ul. Zagórnej 1, projektu Zygmunta Stępińskiego; w późniejszych latach mieścił on Hotel „Solec”.

Projekt budynku inspirowany był wieżowcem Lever Brothers z Nowego Jorku; w tamtej konstrukcji, z 1952 roku, przyziemie także znacznie rozszerzono poza obrys wieżowca. Zgodnie z ówczesnymi trendami budynek wyróżniły wielkie płaszczyzny oraz liczne małe okna. W przyziemiu znalazły się sala fryzjersko – kosmetyczna „Polleny”, coctail bar, restauracja „Soplica”, kawiarnia „Maryla” i sala bankietowa na 1000 osób. Za luksus uchodziła zamontowana w budynku instalacja klimatyzacyjna oraz osiem szybkich wind. Budynek pomieścił 752 pokoje, głównie dwuosobowe, mogące pomieścić 1386 gości.

Wnętrze bez azbestu i nowy kolor

1 lipca 2002 zmieniono pierwotną nazwę hotelu „Forum” na obecną - „Novotel Warszawa Centrum”; było to pokłosie zmian właścicielskich - po objęciu większościowych udziałów „Orbisu” przez grupę hotelową Accor stał się częścią sieci Novotel.

Poza nową nazwą najistotniejszą zmianą jest kolor elewacji - szary zamiast żółtobrązowej Foto: Adrian Grycuk

Usunięto zawierające azbest pokrycie elewacji; zmienił się także jej kolor – z żółtobrązowej na szarą; nowe okładziny są dziełem francuskiego architekta Yves'a Lagache'a. Przekształcone wnętrza pomieściły 281 pokoi o podwyższonym standardzie

Hotel trwa w krajobrazie Warszawy już 52 lata, kamienica Bersohna przetrwała bez uszczerbku 58.