-0.2°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi

Publikacja: 15.01.2026 11:45

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.

Foto: mat. pras.

M.B.
Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie między Warszawą a Malagą. Nowa trasa zapewnia podróżnym z Polski łatwiejszy dostęp do Costa del Sol, regionu łączącego bogatą historię z nowoczesną ofertą turystyczną i biznesową.

Rejsy na tej trasie będą odbywały się z dużą częstotliwością, odpowiadając na rosnące zainteresowanie południem Hiszpanii.

Harmonogram lotów z Lotniska Chopina

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu. Od końca lutego częstotliwość ta wzrośnie do 6 lotów tygodniowo, a samoloty będą kursować codziennie z wyłączeniem wtorków. Start z Warszawy zaplanowano na godzinę 10:20 (w piątki o 10:15), natomiast loty powrotne z Malagi ruszają o 15:35. W nadchodzącym sezonie letnim godziny ulegną nieznacznej korekcie – wyloty z Polski będą odbywać się o 10:20, a powroty o 15:30. Czas przelotu wynosi około 4 godzin.

Foto: mat. pras.

Andaluzja jako centrum kultury i biznesu

Malaga i region Costa del Sol to obszar o szerokim wachlarzu możliwości. Turystów przyciągają zabytki takie jak pałac w stylu mauretańskim, renesansowa katedra czy starożytny teatr, a także lokalna kuchnia śródziemnomorska. Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT, podkreśla, że region ten to nie tylko zaplecze turystyczne, ale również dynamicznie rozwijające się centrum technologiczne i biznesowe, które przyciąga międzynarodowych inwestorów.

Atrakcje turystyczne regionu i okolic

Malaga stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania innych części Andaluzji. Wśród rekomendowanych kierunków znajdują się Sewilla z Placem Hiszpańskim, Kordoba słynąca z majowego Festiwalu Patiów oraz nadmorska Marbella. Interesującym punktem na mapie regionu jest również Gibraltar, będący brytyjską enklawą położoną na styku dwóch kontynentów. Sama Malaga oferuje tętniącą życiem promenadę portową Muelle Uno, gdzie znajdują się restauracje, targi rzemieślnicze oraz charakterystyczna latarnia morska La Farola.

Reklama
Reklama
Polecane
Lotnisko na Okęciu. Samoloty Junkers Ju - 52/3m (w barwach LOT) i Lockheed L - 14 - H Super Electra
warszawskie historie...
Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz LOT

Sportowa strona Costa del Sol

Region ten zyskuje popularność także wśród miłośników sportu, przez co bywa nazywany Costa del Golf. Według danych Królewskiej Andaluzyjskiej Federacji Golfa, znajduje się tu około 100 zarejestrowanych pól golfowych. Malownicze położenie tych obiektów nad Morzem Śródziemnym sprawia, że są one uznawane za jedne z najbardziej atrakcyjnych w Europie, łącząc walory sportowe z unikalnymi widokami przyrody.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

"Studio A" to jeden z trzech nowych wieżowców na mapie Warszawy
inwestycje

Warszawa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Rok 2026 zmieni panoramę stolicy

Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dos
rekreacja

Modernizacja strefy Wellness i SPA w Suntago zakończona

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów
samorząd

XXXI sesja Rady Miasta. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Dziś od godz. 6.40 trwa akcja na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, w akcji są 42 pojazdy
miasto zimą

Pługi pracowały pół doby. Służby ostrzegają: „Przed nami kolejna niebezpieczna sytuacja”

Kamienice przy ul. Wileńskiej zostaną przeznaczone do remontu
rewitalizacja

Przełom na Pradze. Siedem zrujnowanych kamienic do remontu

Prace renowacyjne wymagały połączenia zabytkowej substancji budowlanej z nowoczesnymi wymaganiami te
zabytki

Historyczna wieża ciśnień na Woli przekształcona w nowoczesne lofty

Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi
miasto zimą

Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście
wypoczynek w ferie

Wziąż są wolne miejsca w akcji Zima w Mieście

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama