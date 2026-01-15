LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi

Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie między Warszawą a Malagą. Nowa trasa zapewnia podróżnym z Polski łatwiejszy dostęp do Costa del Sol, regionu łączącego bogatą historię z nowoczesną ofertą turystyczną i biznesową.



Rejsy na tej trasie będą odbywały się z dużą częstotliwością, odpowiadając na rosnące zainteresowanie południem Hiszpanii.

Reklama Reklama

Harmonogram lotów z Lotniska Chopina

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu. Od końca lutego częstotliwość ta wzrośnie do 6 lotów tygodniowo, a samoloty będą kursować codziennie z wyłączeniem wtorków. Start z Warszawy zaplanowano na godzinę 10:20 (w piątki o 10:15), natomiast loty powrotne z Malagi ruszają o 15:35. W nadchodzącym sezonie letnim godziny ulegną nieznacznej korekcie – wyloty z Polski będą odbywać się o 10:20, a powroty o 15:30. Czas przelotu wynosi około 4 godzin.

Foto: mat. pras.

Andaluzja jako centrum kultury i biznesu

Malaga i region Costa del Sol to obszar o szerokim wachlarzu możliwości. Turystów przyciągają zabytki takie jak pałac w stylu mauretańskim, renesansowa katedra czy starożytny teatr, a także lokalna kuchnia śródziemnomorska. Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT, podkreśla, że region ten to nie tylko zaplecze turystyczne, ale również dynamicznie rozwijające się centrum technologiczne i biznesowe, które przyciąga międzynarodowych inwestorów.

Atrakcje turystyczne regionu i okolic

Malaga stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania innych części Andaluzji. Wśród rekomendowanych kierunków znajdują się Sewilla z Placem Hiszpańskim, Kordoba słynąca z majowego Festiwalu Patiów oraz nadmorska Marbella. Interesującym punktem na mapie regionu jest również Gibraltar, będący brytyjską enklawą położoną na styku dwóch kontynentów. Sama Malaga oferuje tętniącą życiem promenadę portową Muelle Uno, gdzie znajdują się restauracje, targi rzemieślnicze oraz charakterystyczna latarnia morska La Farola.