Rekord Kolei Mazowieckich. Najwięcej pasażerów w historii

W 2025 r. pociągami Kolei Mazowieckich podróżowało ponad 70 mln pasażerów. To najlepszy przewozowy wynik w ponad 20-letniej historii spółki.



W porównaniu z 2024 r. z usług mazowieckiego przewoźnika skorzystało o 8% osób więcej. Natomiast w stosunku do danych z 2023 r., liczba przewiezionych podróżnych wzrosła aż o blisko 14%.

Renesans przewozów pasażerskich w Polsce

Najwięcej osób wybrało podróże biało-zielono-żółtymi pociągami w IV kwartale – ok. 19 mln osób. Szczególnie dobry wynik odnotowano w październiku – wtedy jechało nimi ponad 6,4 mln pasażerów.

– Kolejowe przewozy pasażerskie obecnie przeżywają swój renesans. Koleje Mazowieckie są tego najlepszym przykładem. W 2005 r., czyli pierwszym roku prowadzenia działalności przewozowej, naszymi pociągami podróżowało niewiele ponad 40 mln pasażerów. Natomiast w ubiegłym roku podróżnych było już o 75 % więcej. Ten wzrost świadczy o mocnej pozycji naszej spółki na rynku przewozów – mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.

Inwestycje w Kolejach Mazowieckich

Władze spółki podkreślają systematyczną modyfikację oferty przewozowej oraz inwestycje w nowoczesne pojazdy szynowe.