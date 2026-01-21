Rekord Kolei Mazowieckich. Najwięcej pasażerów w historii

Pod względem liczby podróżnych, Koleje Mazowieckie są trzecim największym przewoźnikiem w Polsce
W porównaniu z 2024 r. z usług mazowieckiego przewoźnika skorzystało o 8% osób więcej. Natomiast w stosunku do danych z 2023 r., liczba przewiezionych podróżnych wzrosła aż o blisko 14%.
Najwięcej osób wybrało podróże biało-zielono-żółtymi pociągami w IV kwartale – ok. 19 mln osób. Szczególnie dobry wynik odnotowano w październiku – wtedy jechało nimi ponad 6,4 mln pasażerów.
– Kolejowe przewozy pasażerskie obecnie przeżywają swój renesans. Koleje Mazowieckie są tego najlepszym przykładem. W 2005 r., czyli pierwszym roku prowadzenia działalności przewozowej, naszymi pociągami podróżowało niewiele ponad 40 mln pasażerów. Natomiast w ubiegłym roku podróżnych było już o 75 % więcej. Ten wzrost świadczy o mocnej pozycji naszej spółki na rynku przewozów – mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
Władze spółki podkreślają systematyczną modyfikację oferty przewozowej oraz inwestycje w nowoczesne pojazdy szynowe.
– W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy z firmą Stadler Polska na zakup 25 pięcioczłonowych FLIRT-ów. Łącznie siedlecki producent dostarczy nam 75 takich pojazdów. Oprócz tego Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dla spółki 16 dwuczłonowych EZT oraz 10 spalinowych zespołów trakcyjnych, produkcji PESA Bydgoszcz. W ciągu najbliższych trzech lat do KM trafi aż 101 nowoczesnych pojazdów. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zapleczy technicznych. Jeszcze w tym kwartale planujemy otworzyć naszą nową Sekcję Napraw i Eksploatacji Taboru w Radomiu. Trwają też prace projektowe dotyczące rozbudowy bazy w Sochaczewie. Dobre wyniki przewozowe to również zasługa rozszerzania sieci dystrybucji biletów – w ubiegłym roku zwiększyliśmy liczbę biletomatów oraz uruchomiliśmy sprzedaż w serwisie e-podróznik.pl - dodaje Robert Stępień.
Pod względem liczby podróżnych, Koleje Mazowieckie są trzecim największym przewoźnikiem w Polsce, ustępując miejsca Polregio oraz PKP Intercity.