Rekord Kolei Mazowieckich. Najwięcej pasażerów w historii

Publikacja: 21.01.2026 14:24

Pod względem liczby podróżnych, Koleje Mazowieckie są trzecim największym przewoźnikiem w Polsce

Foto: Koleje Mazowieckie

rbi
W 2025 r. pociągami Kolei Mazowieckich podróżowało ponad 70 mln pasażerów. To najlepszy przewozowy wynik w ponad 20-letniej historii spółki.

W porównaniu z 2024 r. z usług mazowieckiego przewoźnika skorzystało o 8% osób więcej. Natomiast w stosunku do danych z 2023 r., liczba przewiezionych podróżnych wzrosła aż o blisko 14%.

Renesans przewozów pasażerskich w Polsce

Najwięcej osób wybrało podróże biało-zielono-żółtymi pociągami w IV kwartale – ok. 19 mln osób. Szczególnie dobry wynik odnotowano w październiku – wtedy jechało nimi ponad 6,4 mln pasażerów.

Najważniejszym punktem zaplanowanych działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków
kolej
Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca?

– Kolejowe przewozy pasażerskie obecnie przeżywają swój renesans. Koleje Mazowieckie są tego najlepszym przykładem. W 2005 r., czyli pierwszym roku prowadzenia działalności przewozowej, naszymi pociągami podróżowało niewiele ponad 40 mln pasażerów. Natomiast w ubiegłym roku podróżnych było już o 75 % więcej. Ten wzrost świadczy o mocnej pozycji naszej spółki na rynku przewozów – mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.

Inwestycje w Kolejach Mazowieckich

Władze spółki podkreślają systematyczną modyfikację oferty przewozowej oraz inwestycje w nowoczesne pojazdy szynowe.

– W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy z firmą Stadler Polska na zakup 25 pięcioczłonowych FLIRT-ów. Łącznie siedlecki producent dostarczy nam 75 takich pojazdów. Oprócz tego Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dla spółki 16 dwuczłonowych EZT oraz 10 spalinowych zespołów trakcyjnych, produkcji PESA Bydgoszcz. W ciągu najbliższych trzech lat do KM trafi aż 101 nowoczesnych pojazdów. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zapleczy technicznych. Jeszcze w tym kwartale planujemy otworzyć naszą nową Sekcję Napraw i Eksploatacji Taboru w Radomiu. Trwają też prace projektowe dotyczące rozbudowy bazy w Sochaczewie. Dobre wyniki przewozowe to również zasługa rozszerzania sieci dystrybucji biletów – w ubiegłym roku zwiększyliśmy liczbę biletomatów oraz uruchomiliśmy sprzedaż w serwisie e-podróznik.pl - dodaje Robert Stępień.

Pod względem liczby podróżnych, Koleje Mazowieckie są trzecim największym przewoźnikiem w Polsce, ustępując miejsca Polregio oraz PKP Intercity.

Źródło: zyciewarszawy.pl

