Życie Warszawy
Zaginęła 15-letnia Veronika. Warszawska policja wydała pilny komunikat

Publikacja: 22.01.2026 13:00

15-letnia Veronika Odnoralova zaginęła 16 stycznia 2026 r. (mat. prasowe policji)

Foto: KRP III/ochota.policja.gov.pl

Katarzyna Pryga
Stołeczna policja poszukuje zaginionej nastolatki. 15-letnia Veronika Odnoralova jest poszukiwana od 16 stycznia 2026 r. Podano rysopis nastolatki i zaapelowano o informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionej.

Komunikat dotyczący zaginionej Veroniki Odnoralovej opublikowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa III. Policja udostępniła zdjęcie zaginionej nastolatki.

Zaginęła 15-letnia Veronika Odnoralova

Jak informuje policja, zaginiona nastolatka opuściła miejsce zamieszkania (przy ul. Wschodu Słońca, dzielnica Włochy) 16 stycznia ok. godz. 14:30. Od tego czasu nie powróciła do domu. W dniu zaginięcia Veronika Odnoralova była ubrana w czarną kurtkę, szare lub czarne spodnie dresowe oraz czarne buty sportowe. Miała przy sobie sportową i damską torbę w kolorze czarnym.

Policja udostępniła zdjęcie i rysopis zaginionej. Veronika Odnoralova ma 15 lat. Nastolatka ma szczupłą budowę ciała, wzrost ok. 160 cm, lekko zadarty nos i długie, jasne włosy. „Prosimy o informacje każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma wiedzę o miejscu jej pobytu” – apeluje stołeczna policja.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej Veronice?

Sprawą zajmuje się Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Każda osoba, która widziała zaginioną lub posiada informacje o miejscu jej pobytu, jest proszona o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8. Informacje można zgłaszać dzwoniąc na nr: 47 723 93 50, 47 723 93 51 lub 723 93 43. Inna opcja to kontakt mailowy: [email protected].

Informacje o zaginionej można również podać osobiście w najbliższej jednostce policji lub dzwoniąc na numery alarmowe: 112 i 997.

