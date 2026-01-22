Zaginęła 15-letnia Veronika. Warszawska policja wydała pilny komunikat

15-letnia Veronika Odnoralova zaginęła 16 stycznia 2026 r. (mat. prasowe policji)
Komunikat dotyczący zaginionej Veroniki Odnoralovej opublikowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa III. Policja udostępniła zdjęcie zaginionej nastolatki.
Jak informuje policja, zaginiona nastolatka opuściła miejsce zamieszkania (przy ul. Wschodu Słońca, dzielnica Włochy) 16 stycznia ok. godz. 14:30. Od tego czasu nie powróciła do domu. W dniu zaginięcia Veronika Odnoralova była ubrana w czarną kurtkę, szare lub czarne spodnie dresowe oraz czarne buty sportowe. Miała przy sobie sportową i damską torbę w kolorze czarnym.
Policja udostępniła zdjęcie i rysopis zaginionej. Veronika Odnoralova ma 15 lat. Nastolatka ma szczupłą budowę ciała, wzrost ok. 160 cm, lekko zadarty nos i długie, jasne włosy. „Prosimy o informacje każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma wiedzę o miejscu jej pobytu” – apeluje stołeczna policja.
Sprawą zajmuje się Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Każda osoba, która widziała zaginioną lub posiada informacje o miejscu jej pobytu, jest proszona o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8. Informacje można zgłaszać dzwoniąc na nr: 47 723 93 50, 47 723 93 51 lub 723 93 43. Inna opcja to kontakt mailowy: [email protected].
Informacje o zaginionej można również podać osobiście w najbliższej jednostce policji lub dzwoniąc na numery alarmowe: 112 i 997.