W najbliższą niedzielę 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wszystkich, którzy będą brali udział w wydarzeniu policja apeluje, by pamiętali o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa.



W dniu 34. Finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stołeczni policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników i wolontariuszy. Patrole policji pojawią się w wielu miejscach, w których będą odbywać się niedzielne atrakcje - w rejonach głównych wydarzeń, a także na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej i w okolicach centrów handlowych.

Apel policji do kierowców i pieszych

Stołeczni policjanci zwracają się m.in. do kierowców i pieszych, którzy będą się poruszać w okolicach miejsc, w których będą się odbywać wydarzenia organizowane przez WOŚP:

zachowaj szczególną ostrożność w rejonie sztabów, scen, pikników i innych miejsc związanych z Finałem – spodziewaj się większej liczby pieszych, także dzieci

zwracaj uwagę na czasowe zmiany organizacji ruchu i ewentualne wyłączenia ulic – korzystaj z objazdów wskazanych przez policjantów i służby miejskie

nie parkuj w miejscach zabronionych, na przejściach dla pieszych, przystankach czy drogach pożarowych – utrudnia to działania służbom ratunkowym

jeśli planujesz udział w wydarzeniach wieczornych – rozważ dojazd komunikacją miejską i pozostawienie samochodu w domu

przechodź przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych – nawet jeśli ruch jest spowolniony

po zmroku korzystaj z elementów odblaskowych, szczególnie poza dobrze oświetlonymi ulicami

nie wbiegaj nagle na przejście dla pieszych, szczególnie w rejonie przystanków, stoisk czy scen.

Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

Jak co roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicach Warszawy pojawi się wielu wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Każdy z nich powinien mieć przy sobie także identyfikator. Zanim wrzucimy pieniądze do puszki pamiętajmy, by: