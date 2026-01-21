34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Policja apeluje
W dniu 34. Finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stołeczni policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników i wolontariuszy. Patrole policji pojawią się w wielu miejscach, w których będą odbywać się niedzielne atrakcje - w rejonach głównych wydarzeń, a także na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej i w okolicach centrów handlowych.
Stołeczni policjanci zwracają się m.in. do kierowców i pieszych, którzy będą się poruszać w okolicach miejsc, w których będą się odbywać wydarzenia organizowane przez WOŚP:
Jak co roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicach Warszawy pojawi się wielu wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Każdy z nich powinien mieć przy sobie także identyfikator. Zanim wrzucimy pieniądze do puszki pamiętajmy, by:
Na identyfikatorze znajdują się:
Policjanci radzą wolontariuszom, którzy będą w niedzielę kwestować na ulicach Warszawy, jak uchronić się przed próbami kradzieży i różnego rodzaju nieprzyjemnymi zaczepkami:
Podczas finału WOŚP w Warszawie odbędzie się szereg koncertów, pokazów i atrakcji towarzyszących. O bezpieczeństwo i organizację ruchu będzie dbać policja. Oto jej zalecenia dla uczestników imprez masowych: