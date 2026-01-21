-2.3°C
Wielka mobilizacja policji w niedzielę. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia

Publikacja: 21.01.2026 15:56

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Policja apeluje

Foto: Dziurek - stock.adobe.com

Anna Rogalska
W najbliższą niedzielę 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wszystkich, którzy będą brali udział w wydarzeniu policja apeluje, by pamiętali o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa.

W dniu 34. Finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stołeczni policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników i wolontariuszy. Patrole policji pojawią się w wielu miejscach, w których będą odbywać się niedzielne atrakcje - w rejonach głównych wydarzeń, a także na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej i w okolicach centrów handlowych. 

Apel policji do kierowców i pieszych

Stołeczni policjanci zwracają się m.in. do kierowców i pieszych, którzy będą się poruszać w okolicach miejsc, w których będą się odbywać wydarzenia organizowane przez WOŚP:

  • zachowaj szczególną ostrożność w rejonie sztabów, scen, pikników i innych miejsc związanych z Finałem – spodziewaj się większej liczby pieszych, także dzieci
  • zwracaj uwagę na czasowe zmiany organizacji ruchu i ewentualne wyłączenia ulic – korzystaj z objazdów wskazanych przez policjantów i służby miejskie
  • nie parkuj w miejscach zabronionych, na przejściach dla pieszych, przystankach czy drogach pożarowych – utrudnia to działania służbom ratunkowym
  • jeśli planujesz udział w wydarzeniach wieczornych – rozważ dojazd komunikacją miejską i pozostawienie samochodu w domu
  • przechodź przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych – nawet jeśli ruch jest spowolniony
  • po zmroku korzystaj z elementów odblaskowych, szczególnie poza dobrze oświetlonymi ulicami
  • nie wbiegaj nagle na przejście dla pieszych, szczególnie w rejonie przystanków, stoisk czy scen.
Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

Jak co roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicach Warszawy pojawi się wielu wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Każdy z nich powinien mieć przy sobie także identyfikator. Zanim wrzucimy pieniądze do puszki pamiętajmy, by:

  • zwrócić uwagę na identyfikator i puszkę - każdy wolontariusz powinien mieć imienny identyfikator oraz oficjalną, zaplombowaną puszkę WOŚP
  • nie przekazywać pieniędzy osobom, które nie okazują identyfikatora lub których puszka budzi wątpliwości co do autentyczności

Na identyfikatorze znajdują się:

  • imię i nazwisko wolontariusza
  • numer wolontariusza (ten sam powinien być widoczny na puszce)
  • zdjęcie wolontariusza
  • dane sztabu, w którym działa wolontariusz
  • numer zbiórki
  • hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora
  • pieczątka Fundacji
  • kod QR

Jak bezpiecznie wspierać WOŚP?

Policja przypomina także o podstawowych zasadach ostrożności:

  • w tłumie trzymaj torebkę lub plecak z przodu, dokumenty i większe kwoty pieniędzy przechowuj w bezpiecznych, wewnętrznych kieszeniach – to utrudnia działanie kieszonkowcom.
  • korzystając z płatności bezgotówkowych (terminal, kod QR, płatność online), upewnij się, że robisz to za pośrednictwem oficjalnych kanałów WOŚP lub zaufanych partnerów
  • jeśli zauważysz agresywne zachowanie wobec wolontariusza, próbę kradzieży puszki lub inne niepokojące sytuacje – reaguj, powiadamiając policję pod numerem 112, a jeśli to możliwe, także sztab WOŚP
Bezpieczeństwo wolontariuszy podczas 34. Finału WOŚP w Warszawie

Policjanci radzą wolontariuszom, którzy będą w niedzielę kwestować na ulicach Warszawy, jak uchronić się przed próbami kradzieży i różnego rodzaju nieprzyjemnymi zaczepkami:

  • kwestuj w grupie – unikaj samotnego chodzenia po odludnych, słabo oświetlonych miejscach, zwłaszcza po zmroku.
  • noś identyfikator WOŚP w widocznym miejscu, a puszkę – zawsze zamkniętą, zaplombowaną i zabezpieczoną (np. na pasku, przy ciele).
  • gotówkę regularnie przekazuj do sztabu – nie dopuszczaj do sytuacji, w której puszka jest przepełniona.
  • nie wchodź do klatek schodowych, mieszkań czy piwnic – kwestuj w przestrzeni publicznej.
  • jeśli ktoś zachowuje się wobec ciebie agresywnie, próbuje wyrwać puszkę lub budzi twój niepokój – nie wdawaj się w dyskusję, oddal się w bezpieczne miejsce i natychmiast powiadom policję (numer alarmowy 112).
  • wolontariusze niepełnoletni powinni kwestować pod opieką osoby dorosłej lub w bezpośrednim kontakcie z opiekunem/sztabem (np. telefonicznym).

Koncerty i atrakcje WOŚP. Porady dla uczestników

Podczas finału WOŚP w Warszawie odbędzie się szereg koncertów, pokazów i atrakcji towarzyszących. O bezpieczeństwo i organizację ruchu będzie dbać policja. Oto jej zalecenia dla uczestników imprez masowych: 

  • stosuj się do poleceń policjantów, straży miejskiej, służb porządkowych oraz organizatora wydarzenia
  • ustal miejsce spotkania z bliskimi na wypadek, gdybyście się zgubili (np. przy charakterystycznym punkcie)
  • zadbaj o naładowany telefon i zapisany w nim numer do opiekuna / osoby bliskiej – w przypadku dzieci warto włożyć do kieszeni karteczkę z numerem kontaktowym
  • unikaj przepychania się w tłumie, szczególnie w pobliżu barierek, sceny, wejść i wyjść
  • nie wchodź na elementy infrastruktury (latarnie, barierki, dachy przystanków), które nie są do tego przystosowane – grozi to poważnym urazem
  • zwracaj uwagę na osoby starsze, z dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami – pomóż im bezpiecznie przemieszczać się w tłumie
