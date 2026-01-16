Żoliborz żegna symbol Cytadeli. „Wioślarz” nie wróci do parku

Rzeźba z Parku Fosa po ataku wandali
Warszawski Żoliborz stracił jeden ze swoich najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych. Instalacja, która przez ponad pięć lat wpisywała się w krajobraz okolic Cytadeli, stała się ofiarą niezrozumiałej agresji. Choć natura powoli upominała się o materiały, z których powstała rzeźba, to nie czas, a brutalna siła ludzkich rąk przypieczętowała jej los. Dziś, gdy emocje po zdarzeniu nieco opadły, znamy już konkretne plany twórcy co do przyszłości instalacji.
Pierwsze sygnały o zniknięciu „Wioślarza” pojawiły się 6 stycznia. Początkowo zdezorientowani mieszkańcy oraz aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze podejrzewali kradzież, jednak rzeczywistość okazała się jeszcze smutniejsza. Dzięki czujności relacjom internautów, którzy spacerowali w tej okolicy, udało się precyzyjnie zawęzić czas ataku. Jeszcze o godzinie 8 rano „Wioślarz” stał nienaruszony, by zaledwie kilka godzin później zostać odnaleziony – mocno pokiereszowany rzucony w śniegu.
Autor dzieła, Jan Sajdak, osobiście udał się na miejsce, aby ocenić stan rzeźby. Artysta podjął natychmiastową decyzję o zabezpieczeniu resztek i zabraniu ich z terenu parku. Oględziny potwierdziły najczarniejszy scenariusz: „Wioślarz” został pozbawiony stóp oraz rąk, co jednoznacznie wskazuje na celowe działanie osób trzecich.
Jednocześnie twórca podszedł do sprawy z dużą dozą dystansu, zauważając, że wykonana z cienkiej wikliny konstrukcja była już mocno naruszona przez ząb czasu i spróchniała pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.
Choć wielu mieszkańców liczyło na szybką renowację i powrót „Wioślarza” na jego stały posterunek, Jan Sajdak rozwiał te nadzieje. Przeszkodą okazuje się nie tylko stan techniczny wikliny, ale przede wszystkim planowane zmiany urbanistyczne. W miejscu, w którym dotychczas „płynęła” postać, ma powstać nowa kładka, co czyni powrót instalacji w to konkretne miejsce niemożliwym.
Artysta przypomniał przy tym o samej filozofii land artu, która zakładała, że dzieło ma swój cykl życia i nie jest wieczne. O ile jednak naturalna dezintegracja materiału wpisywała się w ten proces, o tyle prymitywny wandalizm brutalnie go przyspieszył i pozbawił godnego zakończenia.
Obecnie resztki rzeźby czekają na rozmrożenie ze skuwającego je lodu i zbitego śniegu, co pozwoli autorowi na spokojną ocenę, czy jakiekolwiek elementy konstrukcji będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości. Mimo smutnego finału tej historii, Jan Sajdak nie żegna się z Żoliborzem na zawsze.
Artysta nadzieję, że gdy kurz po nadchodzących inwestycjach budowlanych w parku opadnie, uda mu się zrealizować nowy projekt, który na nowo zdefiniuje tę przestrzeń.