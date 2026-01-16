-5.2°C
Żoliborz żegna symbol Cytadeli. „Wioślarz” nie wróci do parku

Publikacja: 16.01.2026 08:00

Rzeźba z Parku Fosa po ataku wandali

Foto: facebook.com / Jan Sajdak

Foto: facebook.com / Jan Sajdak

Kacper Komaiszko
Symbol żoliborskiego Parku Fosa, rzeźba „Wioślarz”, oficjalnie znika z mapy Warszawy. Po brutalnym akcie wandalizmu autor dzieła, Jan Sajdak, podjął decyzję o zabraniu resztek instalacji i ogłosił, że kultowa postać nie wróci już nad dolinę Drny.

Warszawski Żoliborz stracił jeden ze swoich najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych. Instalacja, która przez ponad pięć lat wpisywała się w krajobraz okolic Cytadeli, stała się ofiarą niezrozumiałej agresji. Choć natura powoli upominała się o materiały, z których powstała rzeźba, to nie czas, a brutalna siła ludzkich rąk przypieczętowała jej los. Dziś, gdy emocje po zdarzeniu nieco opadły, znamy już konkretne plany twórcy co do przyszłości instalacji.

„Wioślarz” został odnaleziony niedaleko swojej stałej lokalizacji, powalony i porzucony w śniegu
przestrzeń miejska
Kto zniszczył „Wioślarza”? Bezmyślny wandalizm na Żoliborzu

„Wioślarz” z Cytadeli ofiarą wandali

Pierwsze sygnały o zniknięciu „Wioślarza” pojawiły się 6 stycznia. Początkowo zdezorientowani mieszkańcy oraz aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze podejrzewali kradzież, jednak rzeczywistość okazała się jeszcze smutniejsza. Dzięki czujności relacjom internautów, którzy spacerowali w tej okolicy, udało się precyzyjnie zawęzić czas ataku. Jeszcze o godzinie 8 rano „Wioślarz” stał nienaruszony, by zaledwie kilka godzin później zostać odnaleziony – mocno pokiereszowany rzucony w śniegu.

Diagnoza artysty

Autor dzieła, Jan Sajdak, osobiście udał się na miejsce, aby ocenić stan rzeźby. Artysta podjął natychmiastową decyzję o zabezpieczeniu resztek i zabraniu ich z terenu parku. Oględziny potwierdziły najczarniejszy scenariusz: „Wioślarz” został pozbawiony stóp oraz rąk, co jednoznacznie wskazuje na celowe działanie osób trzecich.

Jednocześnie twórca podszedł do sprawy z dużą dozą dystansu, zauważając, że wykonana z cienkiej wikliny konstrukcja była już mocno naruszona przez ząb czasu i spróchniała pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.

Urbanistyka silniejsza niż sztuka? Dlaczego rzeźba nie wróci

Choć wielu mieszkańców liczyło na szybką renowację i powrót „Wioślarza” na jego stały posterunek, Jan Sajdak rozwiał te nadzieje. Przeszkodą okazuje się nie tylko stan techniczny wikliny, ale przede wszystkim planowane zmiany urbanistyczne. W miejscu, w którym dotychczas „płynęła” postać, ma powstać nowa kładka, co czyni powrót instalacji w to konkretne miejsce niemożliwym.

Artysta przypomniał przy tym o samej filozofii land artu, która zakładała, że dzieło ma swój cykl życia i nie jest wieczne. O ile jednak naturalna dezintegracja materiału wpisywała się w ten proces, o tyle prymitywny wandalizm brutalnie go przyspieszył i pozbawił godnego zakończenia.

Przyszłość Parku Fosa i nowe projekty

Obecnie resztki rzeźby czekają na rozmrożenie ze skuwającego je lodu i zbitego śniegu, co pozwoli autorowi na spokojną ocenę, czy jakiekolwiek elementy konstrukcji będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości. Mimo smutnego finału tej historii, Jan Sajdak nie żegna się z Żoliborzem na zawsze.

Artysta nadzieję, że gdy kurz po nadchodzących inwestycjach budowlanych w parku opadnie, uda mu się zrealizować nowy projekt, który na nowo zdefiniuje tę przestrzeń.

Źródło: zyciewarszawy.pl

