Życie Warszawy
Kolejny trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek? Warszawska policja wydała komunikat

Publikacja: 19.01.2026 13:00

Komenda Stołeczna Policja wydała komunikat związany z zaginięciem Iwony Wieczorek / zdjęcie ilustracyjne

Foto: FotoDax / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Komenda Stołeczna Policji poszukuje informacji na temat białego fiata widzianego w Gdańsku w dniu zaginięcia Iwony Wieczorek. Jego kierowca może mieć związek z tą tajemniczą i jak dotąd nierozwiązaną sprawą sprzed ponad 15 lat.

Komunikat z prośbą o pomoc opublikowała Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie internetowej.

Kierowca białego fiata może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek

Chodzi o białego fiata cinquecento, który widziany był 17 lipca 2010 roku o godz. 5:07 w Gdańsku w okolicy Parku Reagana. Pojazd poruszał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka.

Po raz pierwszy informacje o związku kierowcy tego auta ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek stołeczna policja podała w czerwcu 2025 roku. Informacje o tym uzyskali prowadzący sprawę funkcjonariusze ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

„Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat” – czytamy w komunikacie policji.

Apel policji w sprawie kierowcy białego fiata

Czynności w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, jak przypomina policja, prowadzone są pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Policjanci z Komendy Stołecznej apelują do wszystkich osób posiadających informacje na temat wspomnianego białego fiata cinquecento i jego kierowcy „[…] o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką Policji”.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

19-letnia Iwona Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku bawiła się ze znajomymi w sopockich klubach. Nad ranem 17 lipca samotnie wracała do domu w Gdańsku. Nigdy tam jednak nie dotarła. Ostatni raz zarejestrowana została przez kamery monitoringu około 2 km od niego – w okolicy wejścia na plażę w Gdańsku Jelitkowie.

Sprawa zaginionej kobiety w ostatnich dniach ponownie pojawiła się w mediach. Ma to związek z prowadzonymi przez policję czynnościami przy ul. Polnej w Sopocie, które – według informacji podanych przez Prokuraturę Krajową – dotyczą niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat. Działania te wywołały w mediach spekulacje na temat ich związku z zaginięciem Iwony Wieczorek.

