Kolejny trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek? Warszawska policja wydała komunikat

Komenda Stołeczna Policji poszukuje informacji na temat białego fiata widzianego w Gdańsku w dniu zaginięcia Iwony Wieczorek. Jego kierowca może mieć związek z tą tajemniczą i jak dotąd nierozwiązaną sprawą sprzed ponad 15 lat.



Komunikat z prośbą o pomoc opublikowała Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie internetowej.

Kierowca białego fiata może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek

Chodzi o białego fiata cinquecento, który widziany był 17 lipca 2010 roku o godz. 5:07 w Gdańsku w okolicy Parku Reagana. Pojazd poruszał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka.

Po raz pierwszy informacje o związku kierowcy tego auta ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek stołeczna policja podała w czerwcu 2025 roku. Informacje o tym uzyskali prowadzący sprawę funkcjonariusze ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

„Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat” – czytamy w komunikacie policji.