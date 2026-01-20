Akcja mokotowskich kryminalnych: znaczna ilość narkotyków wycofana z rynku

Oprócz narkotyków policjanci zabezpieczyli przedmioty ułatwiające ich dystrybucję
Podejrzany usłyszał już zarzuty prokuratorskie i trafił do aresztu na trzy miesiące, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej prowadzili w tej sprawie wieloetapowe działania operacyjne. Dzięki zgromadzonym informacjom kryminalni wytypowali konkretny adres, pod którym miał przebywać mężczyzna powiązany z handlem środkami odurzającymi. Precyzyjne ustalenia pozwoliły na sprawne przeprowadzenie interwencji i zaskoczenie podejrzanego w miejscu jego przebywania.
W trakcie czynności w mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 130 gramów substancji zabronionych. Wstępne badania potwierdziły, że wśród przejętych środków znajdowały się amfetamina, mefedron oraz marihuana. Oprócz samych narkotyków policjanci zabezpieczyli przedmioty ułatwiające ich dystrybucję, w tym wagę elektroniczną, telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie mogącej pochodzić z transakcji narkotykowych.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, decydując o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Biorąc pod uwagę charakter czynu oraz wagę zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator nadzorujący sprawę zawnioskował o izolacyjny środek zapobiegawczy. Sąd przychylił się do tego wniosku, decydując o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Realizacja ta stanowi element szerszych działań mokotowskiej komendy, mających na celu ograniczanie dostępności środków odurzających na terenie dzielnicy. Funkcjonariusze stale monitorują środowiska powiązane z handlem narkotykami, dążąc do eliminowania z rynku osób czerpiących zyski z nielegalnej działalności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymanemu grozi długa kara więzienia.