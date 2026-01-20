Akcja mokotowskich kryminalnych: znaczna ilość narkotyków wycofana z rynku

Policjanci z mokotowskiego Wydziału Kryminalnego zatrzymali mężczyznę posiadającego ponad 130 gramów nielegalnych substancji. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że środki te były przygotowane do sprzedaży.



Podejrzany usłyszał już zarzuty prokuratorskie i trafił do aresztu na trzy miesiące, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Operacyjne ustalenia policji z Mokotowa

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej prowadzili w tej sprawie wieloetapowe działania operacyjne. Dzięki zgromadzonym informacjom kryminalni wytypowali konkretny adres, pod którym miał przebywać mężczyzna powiązany z handlem środkami odurzającymi. Precyzyjne ustalenia pozwoliły na sprawne przeprowadzenie interwencji i zaskoczenie podejrzanego w miejscu jego przebywania.

Wśród przejętych środków znajdowały się amfetamina, mefedron oraz marihuana

Przeszukanie lokalu i zabezpieczone dowody

W trakcie czynności w mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 130 gramów substancji zabronionych. Wstępne badania potwierdziły, że wśród przejętych środków znajdowały się amfetamina, mefedron oraz marihuana. Oprócz samych narkotyków policjanci zabezpieczyli przedmioty ułatwiające ich dystrybucję, w tym wagę elektroniczną, telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie mogącej pochodzić z transakcji narkotykowych.