Oto najlepsze liceum i technikum w Polsce. Oba są w Warszawie

Dwie warszawskie szkoły – XIV LO im. Stanisława Staszica oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego zajęły pierwsze miejsca w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026. Jak wypadły inne warszawskie placówki? Jak wygląda ranking LO dla Warszawy i dla Mazowsza?



Tegoroczna edycja rankingu „Perspektyw” była już 28. odsłoną tego zestawienia. Jego autorzy przeanalizowali wyniki 1411 liceów ogólnokształcących (spośród 2249) i 1160 techników (spośród 1755) spełniające kryterium wejścia do Rankingu (uwzględniane są w nim szkoły, w których maturę w maju 2025 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Kryteria Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2026 pozostały te same, co w ubiegłych latach. O miejscu w zestawieniu decydowały: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

W stosunku do lat poprzednich zmieniły się natomiast kryteria Rankingu Techników 2026 – zwiększono o 5 procent wagę kryterium „egzaminy zawodowe” kosztem wagi „wyniki matury z przedmiotów dodatkowych”. Zatem kryteria w tym zestawieniu to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (35 proc.).

Nowością w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 jest wprowadzenie (wzorem innych rankingów „Perspektyw”) miejsc ex aequo dla szkół, których wynik dzieli maksymalnie 0,5 punktu.