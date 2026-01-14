-4.6°C
Życie Warszawy
Oto najlepsze liceum i technikum w Polsce. Oba są w Warszawie

Publikacja: 14.01.2026 13:55

Rankig liceów i techników może pomóc rodzicom i uczniom w wyborze szkoły

Rankig liceów i techników może pomóc rodzicom i uczniom w wyborze szkoły

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Dwie warszawskie szkoły – XIV LO im. Stanisława Staszica oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego zajęły pierwsze miejsca w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026. Jak wypadły inne warszawskie placówki? Jak wygląda ranking LO dla Warszawy i dla Mazowsza?

Tegoroczna edycja rankingu „Perspektyw” była już 28. odsłoną tego zestawienia. Jego autorzy przeanalizowali wyniki 1411 liceów ogólnokształcących (spośród 2249) i 1160 techników (spośród 1755) spełniające kryterium wejścia do Rankingu (uwzględniane są w nim szkoły, w których maturę w maju 2025 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Kryteria Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2026 pozostały te same, co w ubiegłych latach. O miejscu w zestawieniu decydowały: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

W stosunku do lat poprzednich zmieniły się natomiast kryteria Rankingu Techników 2026 – zwiększono o 5 procent wagę kryterium „egzaminy zawodowe” kosztem wagi „wyniki matury z przedmiotów dodatkowych”. Zatem kryteria w tym zestawieniu to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (35 proc.).

Nowością w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 jest wprowadzenie (wzorem innych rankingów „Perspektyw”) miejsc ex aequo dla szkół, których wynik dzieli maksymalnie 0,5 punktu.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2026 – które miejsca zajęły licea z Warszawy?

Stołeczne licea ogólnokształcące zdominowały czołówkę ogólnopolskiego zestawienia. W pierwszej dwudziestce znalazło się 11 placówek z Warszawy. Oto pełne zestawienie. 

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie 

2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 

3. XIII LO w Szczecinie 

4. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 

4. XVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

6. Uniwersyteckie LO w Toruniu  

6. LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie  

8. Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 

9. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

9. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie  

11. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

11. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie  

13. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi 

13. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie 

13. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie  

16 I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 

16. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

18. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

18. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 

18. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Mazowiecki ranking liceów ogólnokształcących 2026. Dominacja placówek z Warszawy

„Perspektywy” przygotowują również rankingi liceów i techników z podziałem na województwa. W zestawieniu najlepszych ogólniaków woj. mazowieckiego dominacja szkół mieszczących się w Warszawie jest jeszcze bardziej widoczna. W pierwszej dwudziestce znalazły się tylko dwie placówki z innym adresem.

Są to licea zlokalizowane w miejscowościach zaliczanych do tzw. warszawskiego obwarzanka. Mowa o szkole „Strumienie” LO Stowarzyszenia Sternik (10. miejsce na Mazowszu, 21. miejsce w rankingu ogólnopolskim) oraz o Społecznym LO nr 5 STO z Milanówka (14. miejsce w mazowieckim, 24. miejsce w zestawieniu ogólnokrajowym).

Pozostałe szkoły spoza Warszawy, które przebiły się do czołówki Mazowieckiego rankingu liceów ogólnokształcących 2026, to: Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik w Pruszkowie i IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piasecznie (ex aequo 35. miejsce na Mazowszu i 85. miejsce w Polsce).

Jeżeli w czołówce zestawienia zaczniemy szukać szkół spoza Warszawy i najbliższych okolic, okaże się, że najwyższa lokata (ex aequo 39. miejsce w rankingu województwa mazowieckiego i 104 w zestawieniu ogólnopolskim) należy do I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach i VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Ranking liceów warszawskich 2026

Ranking Perspektywy 2026 uwzględniający tylko licea warszawskie wygląda następująco:

1. XIV LO im. Stanisława Staszica, Ochota

2. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, Śródmieście

3. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, Śródmieście

4. VIII LO im. Władysława IV, Praga Północ

5. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Śródmieście

6. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, Śródmieście

6. 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO, Śródmieście

8. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Śródmieście

8. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego", Żoliborz

10. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego, Śródmieście

10. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, Wola

12. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, Wola

13. LO Artes Liberales, Wola

13. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol", Ursynów

15. CXXII LO im. Ignacego Domeyki, Bielany

15. XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego, Śródmieście

17. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego, Śródmieście

17. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, Mokotów

17. VI LO im. Tadeusza Reytana, Mokotów

20. VII LO im. Juliusza Słowackiego, Ochota

20. XLI LO im. Joachima Lelewela, Bielany

Ranking Techników 2026 – które miejsca zajęły technika z Warszawy?

Ogólnopolska czołówka zestawienia techników jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana pod względem lokalizacji poszczególnych szkół niż czołówka liceów. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu również zajęła  szkoła z Warszawy, ale miejscem na podium musiała podzielić się z technikum z Krakowa. W pierwszej dwudziestce zestawienia znalazły się trzy warszawskie technika. Oto szczegóły.

1. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku mieszczące się w Krakowie

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego w Warszawie

3. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II Kleszczewie

5. Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (CKZiU nr 1 „Budowlanka) w Zielonej Górze

5. Technikum nr 7 im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

8. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

9. Technikum nr 1 im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wlkp.

10. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie

10. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie

12. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu

13. Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika (ZSSR) w Łodzi

14. Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) w Poznaniu

14. Technikum nr 3 (ZSE) w Żarach

16. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie

17. Technikum (ZSE im. Boh. Westerplatte) w Radomiu

17. Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku

17. Publiczne Technikum nr 3 (ZSE) w Opolu

17. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego w Warszawie

17. Technikum Elektryczno-Elektroniczne (ZSE-E) w Szczecinie

Ranking Techników Warszawskich 2026 – pierwsza dwudziestka 

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego

2. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku

3. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego

4. Technikum Bud. i Arch. nr 1 im. prof. Z. Mączyńskiego

5. Technikum Elektroniczne nr 1

6. Technikum. Poligraficzne

6. Technikum Fototechniczne

8. Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools

9. Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego

10. Technikum Łączności im. prof. J. Groszkowskiego

10. Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka

12. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika

12. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1

14. Technikum Ekonomiczne nr 8

15. Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego

15. Technikum Samochodowe nr 1 im. R. Pijanowskiego

15. Technikum Ogrodnicze (ZS nr 39)

18. Technikum Elektryczno-Elektron. nr 1

18. Technikum nr 7 (ZS im. inż. St. Wysockiego)

20. Technikum Elektr. nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel"

20. Technikum nr 23 im. F. Skarbka (ZS nr 32)

20. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego

Najlepsze szkoły maturalne i nie tylko 

Pełne wersje wszystkich zestawień przygotowanych w tym roku przez „Perspektywy” można znaleźć na https://licea.perspektywy.pl/rankingi/ranking-glowny-liceow/ (rankingi liceów) oraz na https://technika.perspektywy.pl/ (rankingi techników).

Uczniowie i rodzice, oprócz zestawień ogólnopolskich oraz wojewódzkich i warszawskich, znajdą tam rankingi oparte o pojedyncze kryteria. Wśród nich są zestawienia szkół których uczniowie osiągają najlepsze wyniki na maturze. 

